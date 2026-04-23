Turismo, tecnología y aeronáutica: los sectores que lideran la nueva ola de inversiones en El Salvador, destaca ministra de Economía

El sector aeronáutico salvadoreño sumó 16 nuevas líneas de producción, elevando a 65 la infraestructura dedicada al mantenimiento de aviones en un solo sitio. (Cortesía: Casa Presidencial)

La seguridad, los incentivos fiscales y el impulso a sectores clave han posicionado a El Salvador como un destino de interés para el capital extranjero, afirmó la ministra de Economía, María Luisa Hayem, durante una entrevista para el centro de pensamiento CCLATAM, con sede en Estados Unidos.

Durante el diálogo, la funcionaria presentó al país como una opción atractiva para nuevos negocios gracias a un entorno estable, políticas de apertura y un marco legal favorable para la inversión.

De acuerdo con lo dicho por Hayem a CCLATAM, El Salvador se ha consolidado como el país más seguro de la región. Este factor, considerado determinante por inversionistas y empresas, ha favorecido la llegada de proyectos de distintos sectores.

La ministra explicó al entrevistador Piero Bonadeo que “cuando una persona sale a trabajar con la tranquilidad de que su familia está protegida, eso se traduce directamente en mayor productividad”. Agregó que la percepción de seguridad, demostrada por la reducción de los índices de criminalidad en los últimos años, ha sido clave para generar confianza en el ambiente de negocios.

el propósito es generar empleo a partir del aprovechamiento responsable de los ecosistemas acuáticos. (Foto: @MariaLuisaHayem)

Al ser consultada acerca de por qué deberían los inversores considerar El Salvador, la funcionaria destacó que el entorno empresarial salvadoreño se apoya en procesos cada vez más digitalizados y en un marco regulatorio moderno.

Hayem detalló a Bonadeo: “El país ha construido un entorno propicio para la inversión, con leyes en áreas como la tecnología, la inteligencia artificial y los activos digitales”. La actualización de regulaciones ha estimulado el interés de compañías tecnológicas y ha abierto el camino para la expansión a otras industrias.

Seguridad y digitalización empresarial en El Salvador

Uno de los principales atractivos para las empresas extranjeras radica en el abanico de incentivos fiscales ofrecidos por el gobierno. Según indicó la ministra a CCLATAM, las compañías pueden acceder a exenciones de impuesto sobre la renta, tributos municipales y aranceles de importación para insumos.

Estas medidas, orientadas a reducir costos operativos y aumentar la competitividad, se suman a un compromiso estatal con la formación de talento humano.

“El gobierno está invirtiendo fuertemente en la capacitación de profesionales, asegurando que las empresas encuentren la mano de obra calificada que necesitan para crecer”, afirmó Hayem.

El fortalecimiento de la infraestructura es otro de los pilares subrayados por la ministra a Bonadeo. El país ha dirigido recursos a la mejora de carreteras, puertos y sistemas logísticos, lo que permite a las empresas operar con mayor eficiencia y facilita el traslado de mercancías. La inversión en infraestructura busca mejorar la competitividad nacional y atraer nuevos proyectos de inversión.

El puerto de Acajutla, punto estratégico para el comercio marítimo de El Salvador y futuro nodo logístico clave en la red del Tren del Pacífico (Foto cortesía Noticiero El salvador).

Incentivos fiscales y formación de talento

Desde la perspectiva de los sectores con mayor proyección, la ministra Hayem destacó en la entrevista con CCLATAM tres áreas de especial interés. El turismo encabeza la lista: el país registró un crecimiento cercano al 92 % de 2019 a 2025, vinculado principalmente al aumento del turismo internacional y nuevas políticas sectoriales. Este crecimiento se traduce en oportunidades para la hotelería y la conectividad internacional.

En el área tecnológica, El Salvador ofrece incentivos fiscales de hasta quince años para empresas especializadas, lo que ha impulsado la llegada de firmas enfocadas en innovación digital. La industria aeronáutica también suma interés, apoyada por capacidades reconocidas en el mantenimiento de aeronaves y la apertura a la fabricación y la logística.

Además, la ubicación geográfica de El Salvador, próxima a Estados Unidos, representa una ventaja competitiva adicional, subrayó la titular de Economía a CCLATAM, pues la cercanía con uno de los principales mercados mundiales facilita la integración del país en cadenas globales de valor. Por ello, enfatizó que muchas empresas han comenzado a considerar a El Salvador como una plataforma para acercar la producción y los servicios a los mercados norteamericanos, en el contexto actual de reorganización comercial internacional.

Las vistas impresionantes y el clima es uno de los principales atractivos del Parque Natural Cerro Verde, en Santa Ana./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

Sectores promisorios y diversificación

El comercio exterior salvadoreño mantiene una fuerte concentración en Centroamérica y Estados Unidos, aunque existen oportunidades de diversificación a través de acuerdos bilaterales con países sudamericanos como Colombia y Chile. Esta apertura a nuevos mercados forma parte de la estrategia para ampliar la base exportadora y fortalecer la inserción internacional del país.