Estados Unidos

Guerra entre Estados Unidos e Irán: el alza del petróleo encareció el calzado, ropa y juguetes

Un mayor costo de petroquímicos y materiales sintéticos, registrado tras el inicio del conflicto, motiva a empresas y fabricantes a renegociar contratos y trasladar parte de esos aumentos a los consumidores en diversos mercados

Guardar
Imagen oscura con un pozo petrolero derramando crudo, un zapato, una camiseta y una muñeca manchados, y explosiones tipo hongo en el horizonte.
La guerra entre Estados Unidos e Irán impactó más allá del precio de la nafta. Ahora, afectó también a los productos cotidianos como ropa, crayones y juguetes, según informó el diario estadounidense Los Angeles Times. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra entre Estados Unidos e Irán impactó más allá del precio de la nafta. Ahora, afectó también a los productos cotidianos como ropa, crayones y juguetes, según informó el diario estadounidense Los Angeles Times.

Si el conflicto se prolonga más allá de la segunda mitad del año, el encarecimiento de productos de uso diario podría intensificarse de forma inesperada, de acuerdo con testimonios empresariales y reportes sectoriales recogidos por el medio.

La Asociación Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) señaló en su último informe que aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos provienen de petroquímicos, mientras que el 30% de los costos de estos materiales depende de las variaciones del precio internacional del petróleo.

Según el análisis de la FDRA, el incremento en insumos, energía y transporte por el conflicto bélico podría traducirse en un alza de entre 1,5% y 3% en el precio final de un par de zapatos, una tendencia prevista para finales del verano y el otoño de 2026.

Pozo petrolero en llamas con humo negro sobre tierra agrietada. Una flecha roja con dólares sube junto a un zapato deportivo, un zapato infantil y un paño enrollado.
Según el análisis de la FDRA, el incremento en insumos, energía y transporte por el conflicto bélico podría traducirse en un alza de entre 1,5% y 3% en el precio final de un par de zapatos, una tendencia prevista para finales del verano y el otoño de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos de la guerra en los productos cotidianos

El petróleo y sus derivados no solo resultan esenciales para la energía; según el Departamento de Energía de Estados Unidos, más de seis mil productos de consumo emplean petroquímicos en su fabricación. Entre ellos figuran teclados de computadoras, crayones, prendas de vestir, detergentes, zapatos, raquetas de tenis, adhesivos, espuma para colchones, dentaduras postizas, artículos de higiene y aspirinas.

Para Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, 85% del consumo global de petróleo se destina a combustibles y el 15% restante configura la base industrial de fibras, plásticos, cauchos, productos de limpieza y embalajes, según declaró al Los Angeles Times.

En estos sectores, los precios del crudo determinan los costos de insumos clave como el etileno, propileno y benceno, integrantes de los seis principales bloques químicos usados para polímeros y sintéticos.

Petróleo crudo en el centro, con líneas luminosas conectando a productos como teclados, crayones, ropa, zapatos, dentaduras, artículos de higiene y colchones.
Una representación visual muestra cómo el petróleo crudo da origen a una amplia variedad de productos de consumo diario, desde ropa y calzado hasta artículos de higiene y tecnología, evidenciando su impacto global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto sobre la cadena de suministro ya se observa en sectores considerados ajenos a la energía. Ricardo Venegas, director ejecutivo de Aleni Brands —fabricante de juguetes blandos en Florida—, detalló a Los Angeles Times que, tres semanas después del inicio de la guerra, sus proveedores en China informaron aumentos de entre 10% y 15% en materiales de poliéster y acrílico.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association, Nate Herman, relató que el precio del kilogramo de poliéster en prendas básicas pasó de USD 0,90 a USD 1,33, incrementando el costo por prenda en 10 a 15 centavos.

Los fabricantes de indumentaria y calzado de Estados Unidos, que en su mayoría compran a proveedores internacionales, deben negociar nuevos contratos en medio de esta volatilidad para asegurar la llegada de productos antes de la temporada navideña.

Estrategias empresariales frente a la crisis de insumos

Ante el aumento de precios, algunas compañías buscan anticiparse a la escasez o el encarecimiento de insumos. Lisa Lane, fundadora de Rinseroo, empresa que comercializa accesorios de limpieza y baño, triplicó sus compras mensuales de mangueras desde China luego de que un proveedor le advirtió que el precio subiría 30% en los siguientes 30 días.

En vez de su volumen habitual, adquirió 240.000 unidades frente a las 80.000 habituales, para mantener precios estables a sus distribuidores tras incrementos aplicados el año anterior por los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas.

La transferencia de estos aumentos a los consumidores se ve en el caso de Gentell, fabricante de insumos médicos dirigido por David Navazio, que planea un aumento del 15% en sus precios en las próximas semanas como consecuencia del alza en adhesivos y materiales base derivados del petróleo.

Navazio estimó que los costos totales de la empresa, incluyendo energía y materias primas, aumentaron a un 20% durante la actual crisis. Gentell abastece a residencias de ancianos, clínicas y cadenas como CVS a través de productos de marca propia.

Futuro y riesgos inflacionarios en la cadena de suministros

Expertos alertaron que estos incrementos podrían extenderse en el tiempo. Andrew Walberer, socio de la consultora internacional Kearney y responsable global de la práctica de químicos, explicó al diario estadounidense que, en prendas estándar, los materiales pueden representar hasta un 30% del costo total de producción, porcentaje que podría aumentar en un escenario de volatilidad petrolera.

Contratos a largo plazo e inventarios permiten demorar el traslado inmediato de los costos al público, pero la presión se intensifica si el barril supera los USD 90,00 durante meses.

Según industriales como Venegas de Aleni Brands, mantener los precios al consumidor sería insostenible si el conflicto persiste de tres a seis meses, y prevé incrementos a inicios de 2027.

Para Navazio, mientras los costos de transporte podrían reducirse tras la crisis, los precios de la materia prima difícilmente retroceden cuando se normaliza el suministro global de crudo.

Estos cambios, aunque inicialmente discretos, configuran un escenario de posible inflación persistente en artículos que dependen de insumos petroquímicos. El encarecimiento derivado de la guerra ya tiene consecuencias inmediatas y potencialmente duraderas para millones de consumidores y sectores completos de la economía global, según lo documenta el Los Angeles Times.

Temas Relacionados

Guerra Medio OrienteIndustria PetroquímicaInflación GlobalCadena de SuministroEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

La historia del hombre que rescató a su hijo y perdió la vida en Cocoa Beach: la advertencia que deja una tragedia familiar

El caso motiva a autoridades y turistas a reforzar la atención ante las corrientes de resaca y a priorizar la seguridad en la costa atlántica

La historia del hombre que rescató a su hijo y perdió la vida en Cocoa Beach: la advertencia que deja una tragedia familiar

En fotos: Así se vivió el intenso simulacro que desafió a las unidades de rescate del Comando de Ingenieros y Protección Civil de El Salvador

Durante una intensa jornada de acción, los valientes rescatistas militares de la región pusieron a prueba su destreza en operaciones contra reloj, removiendo escombros y colaborando para fortalecer la respuesta ante desastres de gran magnitud

En fotos: Así se vivió el intenso simulacro que desafió a las unidades de rescate del Comando de Ingenieros y Protección Civil de El Salvador

Tragedia en el aeropuerto La Guardia de Nueva York: un bombero escuchó “¡alto, alto!” antes del accidente

La reconstrucción oficial apunta a que una orden poco clara dirigida a vehículos de emergencia, junto con el fallo de sistemas de alerta y la intensa actividad nocturna, influyeron en el choque entre camión de bomberos y aeronave canadiense

Tragedia en el aeropuerto La Guardia de Nueva York: un bombero escuchó “¡alto, alto!” antes del accidente

Video de japonés comiendo pupusas con palillos desata debate cultural en redes sociales en El Salvador

La difusión de imágenes de un joven japonés utilizando palillos para comer el platillo típico de El Salvador ha provocado una discusión sobre diferencias y tradiciones gastronómicas en plataformas digitales del país.

Video de japonés comiendo pupusas con palillos desata debate cultural en redes sociales en El Salvador

Qué implica el acuerdo entre Warner Bros y Paramount para Hollywood y la industria televisiva

La alianza aprobada por los accionistas y valorada en más de USD 80 mil millones provocará la integración de marcas, menor competencia y potenciales cambios en el mercado estadounidense de cine, televisión y streaming

Qué implica el acuerdo entre Warner Bros y Paramount para Hollywood y la industria televisiva

TECNO

John Ternus, el nuevo CEO de Apple, afirma que la compañía está a punto de “volver a cambiar el mundo”

John Ternus, el nuevo CEO de Apple, afirma que la compañía está a punto de “volver a cambiar el mundo”

El filtro de Instagram que usa IA para que tus fotos parezcan tomadas con una cámara analógica

10 libros fundamentales que cambiaron la historia de la humanidad, según la IA

Una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi: ¿truco efectivo o mito?

SIM física vs eSIM: ventajas, desventajas y cuál es la mejor opción para tu móvil

ENTRETENIMIENTO

El Salón de la Fama del Rock & Roll recibirá a Billy Idol tras 50 años de rebeldía y éxitos

El Salón de la Fama del Rock & Roll recibirá a Billy Idol tras 50 años de rebeldía y éxitos

Jon Hamm y un casting imposible: “Era demasiado grande para Superman”

Gladiador, una producción marcada por la tragedia: así fue el legado de Oliver Reed en la película ganadora del Oscar

Sylvester Stallone y un accidente casi trágico: la historia detrás de su cruzada contra las armas reales en Hollywood

Esta es la fortuna que Meryl Streep ha construido a lo largo de su carrera de más de 50 años en Hollywood

MUNDO

El ritual secreto de la reina Isabel II: así era el pastel de chocolate que solo ella podía terminar

El ritual secreto de la reina Isabel II: así era el pastel de chocolate que solo ella podía terminar

El detalle oculto en la bandera de Chipre que marcó un hito mundial

El papa León XIV ratificó su rechazo a las guerras y pidió la protección de los civiles

Ucrania anunció que sus operadores de drones pueden derribar objetivos desde miles de kilómetros de distancia

Occidente alerta sobre un salto cualitativo en el ciberespionaje chino: routers y electrodomésticos convertidos en armas