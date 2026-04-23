Guerra entre Estados Unidos e Irán: el alza del petróleo encareció el calzado, ropa y juguetes

La guerra entre Estados Unidos e Irán impactó más allá del precio de la nafta. Ahora, afectó también a los productos cotidianos como ropa, crayones y juguetes, según informó el diario estadounidense Los Angeles Times. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra entre Estados Unidos e Irán impactó más allá del precio de la nafta. Ahora, afectó también a los productos cotidianos como ropa, crayones y juguetes, según informó el diario estadounidense Los Angeles Times.

Si el conflicto se prolonga más allá de la segunda mitad del año, el encarecimiento de productos de uso diario podría intensificarse de forma inesperada, de acuerdo con testimonios empresariales y reportes sectoriales recogidos por el medio.

La Asociación Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) señaló en su último informe que aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos provienen de petroquímicos, mientras que el 30% de los costos de estos materiales depende de las variaciones del precio internacional del petróleo.

Según el análisis de la FDRA, el incremento en insumos, energía y transporte por el conflicto bélico podría traducirse en un alza de entre 1,5% y 3% en el precio final de un par de zapatos, una tendencia prevista para finales del verano y el otoño de 2026.

Según el análisis de la FDRA, el incremento en insumos, energía y transporte por el conflicto bélico podría traducirse en un alza de entre 1,5% y 3% en el precio final de un par de zapatos, una tendencia prevista para finales del verano y el otoño de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos de la guerra en los productos cotidianos

El petróleo y sus derivados no solo resultan esenciales para la energía; según el Departamento de Energía de Estados Unidos, más de seis mil productos de consumo emplean petroquímicos en su fabricación. Entre ellos figuran teclados de computadoras, crayones, prendas de vestir, detergentes, zapatos, raquetas de tenis, adhesivos, espuma para colchones, dentaduras postizas, artículos de higiene y aspirinas.

Para Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, 85% del consumo global de petróleo se destina a combustibles y el 15% restante configura la base industrial de fibras, plásticos, cauchos, productos de limpieza y embalajes, según declaró al Los Angeles Times.

En estos sectores, los precios del crudo determinan los costos de insumos clave como el etileno, propileno y benceno, integrantes de los seis principales bloques químicos usados para polímeros y sintéticos.

Una representación visual muestra cómo el petróleo crudo da origen a una amplia variedad de productos de consumo diario, desde ropa y calzado hasta artículos de higiene y tecnología, evidenciando su impacto global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto sobre la cadena de suministro ya se observa en sectores considerados ajenos a la energía. Ricardo Venegas, director ejecutivo de Aleni Brands —fabricante de juguetes blandos en Florida—, detalló a Los Angeles Times que, tres semanas después del inicio de la guerra, sus proveedores en China informaron aumentos de entre 10% y 15% en materiales de poliéster y acrílico.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association, Nate Herman, relató que el precio del kilogramo de poliéster en prendas básicas pasó de USD 0,90 a USD 1,33, incrementando el costo por prenda en 10 a 15 centavos.

Los fabricantes de indumentaria y calzado de Estados Unidos, que en su mayoría compran a proveedores internacionales, deben negociar nuevos contratos en medio de esta volatilidad para asegurar la llegada de productos antes de la temporada navideña.

Estrategias empresariales frente a la crisis de insumos

Ante el aumento de precios, algunas compañías buscan anticiparse a la escasez o el encarecimiento de insumos. Lisa Lane, fundadora de Rinseroo, empresa que comercializa accesorios de limpieza y baño, triplicó sus compras mensuales de mangueras desde China luego de que un proveedor le advirtió que el precio subiría 30% en los siguientes 30 días.

En vez de su volumen habitual, adquirió 240.000 unidades frente a las 80.000 habituales, para mantener precios estables a sus distribuidores tras incrementos aplicados el año anterior por los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas.

La transferencia de estos aumentos a los consumidores se ve en el caso de Gentell, fabricante de insumos médicos dirigido por David Navazio, que planea un aumento del 15% en sus precios en las próximas semanas como consecuencia del alza en adhesivos y materiales base derivados del petróleo.

Navazio estimó que los costos totales de la empresa, incluyendo energía y materias primas, aumentaron a un 20% durante la actual crisis. Gentell abastece a residencias de ancianos, clínicas y cadenas como CVS a través de productos de marca propia.

Futuro y riesgos inflacionarios en la cadena de suministros

Expertos alertaron que estos incrementos podrían extenderse en el tiempo. Andrew Walberer, socio de la consultora internacional Kearney y responsable global de la práctica de químicos, explicó al diario estadounidense que, en prendas estándar, los materiales pueden representar hasta un 30% del costo total de producción, porcentaje que podría aumentar en un escenario de volatilidad petrolera.

Contratos a largo plazo e inventarios permiten demorar el traslado inmediato de los costos al público, pero la presión se intensifica si el barril supera los USD 90,00 durante meses.

Según industriales como Venegas de Aleni Brands, mantener los precios al consumidor sería insostenible si el conflicto persiste de tres a seis meses, y prevé incrementos a inicios de 2027.

Para Navazio, mientras los costos de transporte podrían reducirse tras la crisis, los precios de la materia prima difícilmente retroceden cuando se normaliza el suministro global de crudo.

Estos cambios, aunque inicialmente discretos, configuran un escenario de posible inflación persistente en artículos que dependen de insumos petroquímicos. El encarecimiento derivado de la guerra ya tiene consecuencias inmediatas y potencialmente duraderas para millones de consumidores y sectores completos de la economía global, según lo documenta el Los Angeles Times.