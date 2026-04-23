Un año después del accidente, la muerte de un ingeniero nuclear de la NASA sigue generando incógnitas en la comunidad científica

El hallazgo del cuerpo de un ingeniero nuclear en un vehículo calcinado desató una oleada de interrogantes en la comunidad científica estadounidense (Joshua LeBlanc/Facebook)

Un ingeniero nuclear de la NASA, la principal agencia espacial estadounidense, Joshua LeBlanc, fue hallado muerto tras un incendio vehicular en Alabama el 22 de julio de 2025.

Su fallecimiento se produjo cuando su automóvil, un Tesla, chocó contra una valla de protección y varios árboles en un tramo rural; el vehículo se incendió, dejando tanto el cuerpo como el coche irreconocibles, según informó la fuerza policial estatal Alabama Law Enforcement Agency a la cadena estadounidense Fox News.

Esta muerte fue considerada dentro del contexto de una serie de muertes y desapariciones de científicos vinculados a proyectos de investigación de defensa y aeroespacial en Estados Unidos.

De acuerdo con datos obtenidos por la cadena estadounidense Fox News, al menos 11 científicos vinculados a la ciencia nuclear y la investigación espacial han muerto o desaparecido entre 2022 y 2026, en varios casos bajo circunstancias consideradas sospechosas por sus allegados

Algunas de las personas involucradas, como Monica Reza, Melissa Casias, Anthony Chavez, Steven Garcia y el general retirado William Neil McCasland, fueron reportadas como desaparecidas entre 2023 y 2026.

Varios científicos ligados a proyectos espaciales y nucleares han perdido la vida o desaparecido en circunstancias aún no esclarecidas (Dignity Memorial)

Trayectoria y proyectos en la NASA

LeBlanc, de 29 años, trabajaba desde hacía 5 años y medio en la NASA como ingeniero eléctrico especializado en tecnologías aeroespaciales y propulsión nuclear; lideraba el equipo de Instrumentación y Control para la maduración de la Propulsión Nuclear Espacial.

Según el sitio web de la agencia, este tipo de tecnología permite viajes más rápidos y robustos tanto para tripulación como para misiones científicas hacia Marte y el sistema solar exterior.

Posteriormente, LeBlanc estuvo a cargo del desarrollo de la Demostración de Cohete para Operación ágil Cislunar (DRACO), basada en propulsión térmica nuclear.

El especialista participó en el desarrollo de motores para misiones más allá de la órbita terrestre, una de las apuestas tecnológicas recientes de la agencia (NASA/DARPA)

Una desaparición que desconcertó a su entorno

La familia de LeBlanc declaró a KLFY —citado por la cadena estadounidense Fox News— que el hecho de que no asistiera a su trabajo el día en que falleció resultó completamente fuera de lo habitual para su rutina diaria, ya que él no solía cortar la comunicación ni apartarse de sus hábitos.

A las 4:32 de ese mismo día, la familia denunció su desaparición; su teléfono y su billetera quedaron en su domicilio. Los registros del sistema Sentry Mode del Tesla permitieron a la policía rastrear el vehículo, que estuvo estacionado durante cuatro horas en el aeropuerto de Huntsville antes de dirigirse hacia el oeste, en un trayecto no previsto por LeBlanc.

La fuerza policial estatal Alabama Law Enforcement Agency precisó que el cuerpo de LeBlanc fue identificado por el Departamento de Ciencias Forenses de Alabama tres días después del accidente, debido al avanzado estado de calcinación en el que fue encontrado.

Familiares y colegas notaron señales inusuales en los días previos al accidente, lo que alimentó diversas hipótesis sobre lo ocurrido (Joshua LeBlanc/Linkedin)

Otras muertes y desapariciones bajo investigación

Entre las más recientes desapariciones, Michael David Hicks, Frank Maiwald, Nuno Loureiro, Jason Thomas, Amy Eskridge y Carl Grillmair fallecieron entre 2022 y 2026. Hicks, Maiwald y Reza mantenían conexión laboral con el centro estadounidense de exploración espacial Jet Propulsion Laboratory de la NASA, de acuerdo con la cadena estadounidense Fox News.

El caso también motivó el interés de la Casa Blanca. Tras una reunión sobre estos incidentes, el presidente Donald Trump declaró ante periodistas que se esperaban novedades en la investigación “en la próxima semana y media”, según recogió la cadena estadounidense Fox News.

El FBI confirmó a Fox News Digital que lidera una investigación federal coordinada junto al Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y autoridades estatales y locales, con el objetivo de identificar posibles conexiones entre los casos de científicos desaparecidos y fallecidos en los últimos años.

Las investigaciones federales continúan bajo la mirada atenta del gobierno y el interés declarado de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

La exagente del Buró Federal de Investigaciones Nicole Parker indicó a la cadena estadounidense Fox News que existen patrones inusuales en estos expedientes, entre los que se destacan la ausencia inexplicable de teléfonos móviles y la eliminación de datos personales en varios de los casos examinados.

No existe, hasta la fecha, ninguna vinculación oficial entre estas muertes y desapariciones, aunque la secuencia prolongada y las características similares motivaron la reacción de múltiples organismos gubernamentales, según la información recopilada por Fox News Digital.