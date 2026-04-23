El lado B de Thriller: los secretos del videoclip que hizo de Michael Jackson un ícono en la historia del pop

Thriller De Michael Jackson

El 2 de diciembre de 1983, Michael Jackson presentó al mundo el videoclip de ‘Thriller’, una obra que redefinió la historia de la música y el entretenimiento. El cortometraje, dirigido por John Landis y protagonizado por el propio Jackson, fusionó el pop con el cine de terror y marcó un punto de inflexión en la producción audiovisual. El proyecto surgió tras el lanzamiento del álbum Thriller en noviembre de 1982, producido por Quincy Jones, que se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos y consolidó a Jackson como el “Rey del Pop”.

Según el artículo publicado por el períodico español OKDiario, la creación del videoclip de ‘Thriller’ implicó un nivel de ambición y creatividad sin precedentes. Michael Jackson, inspirado por la película Un hombre lobo americano en Londres, contactó a John Landis para que dirigiera el video. El objetivo era crear un producto innovador, que integrara maquillaje profesional, coreografías complejas y una narrativa de terror nunca antes vista en el formato musical. El equipo de Jackson mostró inicialmente reservas, prefiriendo repetir fórmulas exitosas de videoclips anteriores, pero el artista insistió en llevar adelante su visión.

El video destacó por el trabajo del maquillador Rick Baker, quien aportó experiencia de producciones como Star Wars y Un hombre lobo americano en Londres. El presupuesto alcanzó los 500.000 dólares, una cifra muy superior a los 30.000 dólares habituales para la época. Para financiar el proyecto, Jackson y Landis vendieron un documental “making of” a Showtime y los derechos de emisión a MTV.

Colaboraciones clave: dirección, maquillaje y efectos especiales

Con una producción digna de una película y la visión de John Landis, Michael Jackson entregó al mundo un video de casi 14 minutos que reinventó el concepto de videoclip y marcó a generaciones

El videoclip se filmó en Los Ángeles, decenas de seguidores de Jackson pudieron observar el proceso desde la distancia. La producción final se extendió durante cinco días y contó con la participación de bailarines caracterizados como zombies, además de complejos efectos de maquillaje.

El impacto cultural del hit fue inmediato. El videoclip no solo impulsó las ventas del álbum, sino que estableció un nuevo estándar para la industria musical y audiovisual. El video fue el primero de su tipo en ingresar a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2009, en reconocimiento a su importancia histórica y cultural. En 2010, John Landis restauró la obra y el documental del detrás de cámaras, proyectándolos en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Michael Jackson, con este cortometraje, consolidó la figura del videoclip como herramienta artística y de promoción, abriendo camino a producciones más complejas y costosas en la industria musical. ‘Thriller’ sigue siendo, más de cuatro décadas después, un referente global y uno de los videos más vistos y estudiados en la historia del entretenimiento.

Los elementos que hicieron de ‘Thriller’ un referente audiovisual

La mezcla de terror, efectos especiales de primer nivel y una coreografía inolvidable hicieron que la obra de Michael Jackson reescribiera la historia de la música y el entretenimiento mundial (AP Photo/Doug Pizac, File)

El videoclip tuvo una duración de casi 14 minutos, lo que rompió con el estándar de los videos musicales de la época, que solían ser mucho más breves. El cortometraje incluyó una introducción escrita por Michael Jackson para aclarar que sus creencias personales no estaban relacionadas con el ocultismo, tras recibir críticas de algunos sectores religiosos.

Entre los secretos detrás de la canción destaca que del “Rey del Pop” se inspiró en el cine de terror y eligió a John Landis como director tras quedar fascinado con la película Un hombre lobo americano en Londres. El video contó con los efectos de maquillaje de Rick Baker, reconocido por su trabajo en Star Wars.

La producción y el rodaje se realizó en un barrio de Los Ángeles bajo estricta vigilancia policial, y el resultado fue tan innovador que, años después, ‘Thriller’ se convirtió en el primer videoclip musical en ingresar a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.