3 ciudades de Estados Unidos que funcionan completamente con energía renovable

Solo 3 ciudades en Estados Unidos logran operar el 100% de su red eléctrica con energías renovables (DataUSA/Vermont/Expedia)

La transición de ciudades estadounidenses hacia la energía renovable ya no es solo una aspiración, sino una realidad palpable en distintas regiones del país. Un grupo selecto de comunidades demostró que es posible abastecer la demanda eléctrica con fuentes limpias como la energía eólica, la solar, la hidroeléctrica y la biomasa, marcando el camino hacia una matriz energética más sostenible.

Este avance no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejora la calidad del aire y fortalece la economía local, posicionando a estos lugares como referentes en la lucha contra el cambio climático.

El movimiento hacia una red eléctrica renovable crece a lo largo de Estados Unidos, con más de 180 ciudades comprometidas a alcanzar el 100% de electricidad limpia. Mientras algunas ya lograron este objetivo, otras avanzan de manera firme en esa dirección, impulsadas por la innovación tecnológica y la determinación política.

Asimismo, el resultado es un nuevo modelo energético que promueve la resiliencia, la estabilidad de precios y una mayor conciencia ambiental.

Más de 180 ciudades en Estados Unidos han asumido el compromiso público de lograr electricidad 100% renovable en las próximas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudades estadounidenses que funcionan completamente con energía renovable

Actualmente, solo tres ciudades en Estados Unidos han conseguido operar su red eléctrica con un 100% de energía renovable: Burlington en Vermont, Aspen en Colorado y Rock Port en Missouri.

Estas ciudades han adoptado combinaciones distintas de fuentes renovables, adaptando sus estrategias a los recursos disponibles en su entorno.

La experiencia de estas comunidades refuerza la idea de que la transición energética puede replicarse en otras partes del país, sirviendo de ejemplo para localidades interesadas en abandonar los combustibles fósiles. A continuación se detallan los lugares referentes para Estados Unidos:

1. Burlington, Vermont: pionera en electricidad 100% renovable

Burlington, Vermont, fue pionera en 2014 al convertirse en la primera urbe estadounidense totalmente abastecida por energía renovable (Vermont)

Burlington, la ciudad más grande de Vermont, se convirtió en 2014 en la primera urbe estadounidense en cubrir el 100% de su demanda eléctrica con fuentes renovables. La ciudad utiliza una combinación de biomasa local, energía hidroeléctrica, cuatro grandes turbinas eólicas y paneles solares instalados en edificios públicos y privados.

Entre sus principales infraestructuras destaca la central McNeil Generating Station, que emplea madera local sostenible para generar electricidad, y la planta hidroeléctrica Winooski One, adquirida tras la aprobación de un bono de USD 12 millones.

El modelo de Burlington no solo ha permitido un suministro eléctrico limpio y estable, sino que también ha mantenido tarifas asequibles, ya que la ciudad no ha aumentado sus tarifas energéticas en ocho años.

Esta combinación de factores ha convertido a Burlington en un referente internacional de sostenibilidad urbana y eficiencia energética. Además, la ciudad sigue implementando iniciativas como la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos y la plantación de árboles urbanos para incrementar su resiliencia ante el cambio climático.

El caso de Burlington ilustra cómo una gestión local comprometida y la inversión en recursos renovables pueden transformar la matriz energética de una ciudad, garantizando electricidad asequible y reduciendo al mínimo el impacto ambiental.

2. Aspen, Colorado: transición a energía renovable y programas de eficiencia

Aspen, Colorado, mantiene una economía turística sólida y opera con electricidad 100% renovable proveniente de fuentes hidroeléctricas, eólicas y gas de vertedero (Aspen Skiing Company)

Desde 2015, Aspen opera su red eléctrica exclusivamente con fuentes renovables, consolidando un compromiso histórico que se remonta a 1885, cuando fue pionera en el uso de hidroelectricidad municipal en el oeste estadounidense.

Actualmente, la ciudad se abastece principalmente mediante energía procedente de hidroeléctricas, parques eólicos y gas de vertedero, en colaboración con proveedores como el Municipal Energy Agency of Nebraska (MEAN) y la Western Area Power Administration (WAPA).

Aspen también fomenta la eficiencia energética a través de incentivos para la instalación de bombas de calor y programas de mejora en edificios residenciales y comerciales. La ciudad ha invertido en proyectos como la planta hidroeléctrica de Ridgway, que aporta 8 megavatios adicionales de energía limpia.

Estas acciones no solo aseguran un abastecimiento sostenible, sino que contribuyen a la reducción de emisiones y a la protección de los recursos naturales, pilares fundamentales para una ciudad con una fuerte economía turística.

La experiencia de Aspen pone de manifiesto que la transición a energías limpias es viable incluso en contextos donde la demanda energética está sujeta a variaciones estacionales y a la preservación de entornos naturales.

3. Rock Port, Missouri: modelo de comunidad alimentada por energía eólica

Rock Port, Misuri, es la primera ciudad del país en depender exclusivamente de energía eólica para cubrir todas sus necesidades eléctricas (Wikimedia Commons)

La pequeña localidad de Rock Port, situada junto al río Missouri, se destaca como la primera ciudad estadounidense en satisfacer la totalidad de su demanda eléctrica mediante energía eólica. El éxito de este modelo radica en la instalación de parques eólicos locales, que aprovechan los vientos abundantes de la zona para alimentar la red municipal.

El liderazgo de las empresas de servicios públicos locales fue determinante para identificar el potencial económico y ambiental de la energía eólica, lo que permitió a Rock Port reducir su dependencia de combustibles fósiles y crear oportunidades de empleo vinculadas al sector renovable.

Este ejemplo demuestra que incluso comunidades de tamaño reducido pueden alcanzar la autosuficiencia energética con soluciones adaptadas a su entorno.

Rock Port evidencia cómo la colaboración local y la utilización de recursos naturales pueden impulsar la transformación energética en pequeñas ciudades, generando beneficios económicos y ambientales de alcance inmediato.

Otras ciudades en proceso de transición hacia energías limpias

Junto a los casos pioneros, varias ciudades estadounidenses han iniciado o acelerado procesos para alcanzar el 100% de electricidad renovable.

Greensburg en Kansas reconstruyó su infraestructura tras un desastre natural con criterios de eficiencia y sostenibilidad, mientras que Denton en Texas integra energía eólica y una planta de gas natural para estabilizar precios y suministro.

Las ciudades enfrentan retos por el cambio climático, como el impacto de crecidas de ríos y eventos extremos, lo que impulsa el desarrollo de estrategias de resiliencia energética (Freepik)

En la costa oeste, San Francisco y San Diego avanzan en la expansión de la energía solar y proyectos eólicos, con metas de abastecimiento total en los próximos años. Mientras que Seattle apuesta por la hidroelectricidad y políticas de electrificación en transporte y edificios, y Honolulu en Hawái incorpora recursos solares, eólicos y marinos para alcanzar la autosuficiencia en 2045.

Estas experiencias reflejan un movimiento creciente de gobiernos locales que, aunque aún dependen parcialmente de fuentes fósiles, han fijado objetivos ambiciosos y desarrollan políticas para transformar radicalmente su matriz energética.