Florida establece reglas claras sobre uso de marcos en placas vehiculares

Florida establece criterios claros para el uso de marcos en placas vehiculares, delimitando qué partes pueden quedar cubiertas sin infringir la ley

Florida ha dado un paso decisivo en materia de regulación vehicular tras la promulgación de un nuevo paquete de leyes por parte del gobernador Ron DeSantis. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la actualización normativa sobre el uso de marcos en las placas de vehículos, un tema que había generado confusión y debate tanto entre conductores como entre autoridades. Esta medida responde a la necesidad de fijar límites claros sobre qué partes de la matrícula pueden quedar cubiertas por accesorios sin que esto represente una infracción, un vacío legal que había quedado tras la legislación previa aprobada en 2025.

La anterior normativa, aunque tenía por objetivo principal impedir la manipulación o el ocultamiento de placas, no detallaba con precisión hasta qué punto los conductores podían utilizar marcos u otros accesorios alrededor de las matrículas. Esta ambigüedad provocó interpretaciones dispares entre los agentes de tránsito y los usuarios, y derivó en la emisión de un memorando por parte del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV). El memorando ya sugería la necesidad de mayor claridad, anticipando el ajuste legal que finalmente se concretó con la nueva ley.

Con la disposición vigente, los marcos continúan permitidos, siempre que no oculten los elementos esenciales para la identificación: las letras, los números y la etiqueta de registro de la placa. La norma busca garantizar que ningún accesorio impida la lectura total de la información clave, tanto para la labor de los funcionarios públicos como para la seguridad vial.

Puntos clave para conductores sobre el uso de marcos y accesorios

La nueva ley prohíbe cubrir letras, números o la etiqueta de registro en las placas, asegurando la identificación vehicular en todo momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paquete legislativo no solo aclara el estatus de los marcos, sino que también enfatiza varios puntos prácticos que los conductores deben observar para evitar sanciones. En primer término, nada puede tapar ni parcialmente las letras, números o la etiqueta de registro. Este principio es el núcleo de la normativa, y su incumplimiento puede ser motivo inmediato de infracción.

Los marcos, aunque legales, tienen límites concretos: no pueden cubrir información esencial de la matrícula. Esto incluye tanto los caracteres alfanuméricos como la pequeña etiqueta que certifica el registro vigente del vehículo. El FLHSMV advierte también sobre el uso de cubiertas, protectores plásticos o accesorios oscuros, que aunque puedan parecer inofensivos, pueden dificultar la lectura —incluso parcialmente— y derivar en una sanción.

Un aspecto frecuente en la vida cotidiana es la utilización de marcos comerciales que promocionan concesionarios, talleres o marcas. Algunos de estos productos tienen dimensiones que, sin intención, pueden llegar a tapar el nombre del estado o elementos decorativos del diseño oficial de la placa. Esta situación puede dar lugar a interpretaciones erróneas por parte de los agentes encargados de la fiscalización, generando potenciales conflictos en controles de tránsito.

En concreto, cualquier elemento que obstaculice la visibilidad de la información oficial de la matrícula se considera una infracción. El objetivo central de la norma es impedir prácticas que dificulten la identificación de los vehículos, ya que esta identificación resulta fundamental para investigaciones policiales, operativos de seguridad y el cumplimiento de la ley.

Sanciones por incumplimiento de la normativa

Las sanciones por incumplir la regulación sobre marcos se han endurecido: pueden llegar a 60 días de cárcel y multas de hasta 500 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias legales por no cumplir la nueva regulación sobre marcos y cubiertas en placas han sido endurecidas en comparación con el régimen anterior. El incumplimiento puede ser procesado como un delito menor de segundo grado (misdemeanor), un cambio significativo respecto al tratamiento anterior, que solo consideraba estas faltas como infracciones de tránsito menores.

La ley contempla penas de hasta 60 días de cárcel y multas que pueden alcanzar los 500 dólares para quienes infrinjan la disposición. Esta severidad refleja la intención de las autoridades de erradicar cualquier ambigüedad y desalentar conductas que puedan interpretarse como intentos de ocultar la placa, incluso si el ocultamiento es parcial o accidental.

El nuevo marco normativo otorga mayor discrecionalidad a los agentes de tránsito y a los jueces para determinar la intencionalidad detrás de cada caso. La simple presencia de un marco que cubra información clave puede bastar para una citación, pero la sanción puede escalar si se detecta intención deliberada de manipulación.

Agravantes y reincidencia en infracciones relacionadas con placas

La reincidencia en la ocultación de placas o su uso con fines ilícitos puede ser considerada delito grave, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de 5,000 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa también introduce agravantes para quienes reincidan o utilicen las placas ocultas con fines ilícitos. En el caso de reincidencia o conducta reiterada, la ley autoriza el incremento de las penalidades, que pueden incluir arresto o multas más elevadas. La severidad de la sanción dependerá de las circunstancias específicas, incluyendo si existe un patrón de conducta o si la manipulación de la placa facilitó la comisión de otros delitos.

Cuando se comprueba que el ocultamiento de la placa tiene fines delictivos, el hecho puede escalar a la categoría de delito grave (felonía de tercer grado), lo que implica penas de hasta cinco años de prisión y multas que pueden llegar a los 5,000 dólares. Esta disposición refuerza el mensaje de tolerancia cero hacia quienes intentan evadir la ley mediante la alteración de la identificación vehicular.

El FLHSMV ha reiterado que la finalidad última de la normativa es garantizar la correcta identificación de los automóviles y evitar cualquier práctica que dificulte la labor de los funcionarios públicos, especialmente en investigaciones o situaciones de emergencia.

Otras leyes incluidas en el paquete legislativo aprobado

El paquete legislativo firmado por el gobernador DeSantis abarca también otras iniciativas de alcance social y comunitario. Entre ellas, se destaca la modificación del programa estatal de clases de natación, que ahora amplía el rango de edad de los beneficiarios para cubrir a menores de uno a siete años. Esta medida busca fortalecer la prevención de accidentes acuáticos y mejorar la seguridad infantil.

Otra de las leyes promulgadas designa oficialmente con el nombre de Andrew “Red” Harris a una isla artificial ubicada en Jupiter Sound, en homenaje a su legado tras fallecer en un accidente marítimo en 2014. La agenda legislativa, en su conjunto, apunta a ajustar normativas existentes y atender vacíos regulatorios detectados en su aplicación, consolidando así la actualización de diversas áreas de la vida pública en Florida.