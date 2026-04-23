En caída libre: la economía de Irán profundiza su crisis por la guerra y el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Una mujer pasa junto a una pancarta con una imagen del fallecido jefe de seguridad iraní Ali Larijani en el bazar de Teherán, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, el 21 de abril de 2026 (Reuters)

La economía de Irán enfrenta una crisis sin precedentes, agudizada por la guerra en Medio Oriente y la intensificación de bloqueos y sanciones. El deterioro se refleja no solo en la caída abrupta de su moneda y la aceleración de la inflación, sino también en daños estructurales que, según funcionarios iraníes y analistas internacionales citados por CNBC, podrían requerir más de una década para revertirse.

La profundidad de la crisis quedó en evidencia tras los recientes avisos de altos cargos económicos iraníes al presidente Masoud Pezeshkian, quienes advirtieron que reconstruir la economía devastada por el conflicto llevará al menos diez años.

Colapso del rial y e inflación

En medio del conflicto armado y de la reciente presión internacional, el rial iraní cayó a unos 1,32 millones por dólar estadounidense, marcando una depreciación del 60% desde julio tras la breve guerra contra Estados Unidos, según datos presentados por CNBC. Las autoridades respondieron a la crisis monetaria distribuyendo el mayor billete de su historia, de 10 millones de riales, en un vano intento por resistir la demanda de efectivo.

Simultáneamente, el país experimenta niveles récord de inflación. Solo entre octubre y febrero, el índice de precios de los alimentos pasó del 64% al 105% interanual, destacando aumentos en pan y cereales del 140%, y en aceites y grasas del 219%.

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De acuerdo con el último informe del Fondo Monetario Internacional, se anticipa que en 2026 la economía iraní se contraerá un 6,1% y la inflación alcanzará el 68,9%. Este panorama ubica a Irán entre las economías más deterioradas en el ámbito global por efecto directo del conflicto y las sanciones.

La economía de Irán está siendo estrangulada por el cierre del estrecho de Ormuz, el bloqueo estadounidense y daños masivos a su infraestructura energética. Esto ha disparado aún más la inflación, destruido la capacidad de importación y ha hecho colapsar su moneda, en un proceso que, según economistas de Oxford Economics y el FMI, podría tardar más de una década en revertirse, incluso bajo las condiciones más favorables.

Bloqueo al estrecho de Ormuz

Más del 90% del comercio exterior iraní dependía del estrecho de Ormuz antes de que la guerra y el bloqueo estadounidense obstaculizaran el tránsito marítimo. Esta ruta permitía exportar alrededor del 20% del petróleo y gas mundial. La restricción ha supuesto la pérdida de hasta el 70% de los ingresos por exportación, según el economista Jason Tuvey de Oxford Economics.

El aislamiento financiero se agravó por la amenaza de sanciones adicionales de Estados Unidos a bancos chinos que facilitan transacciones con Irán, alerta sostenida por la administración Trump. A esto se suman ataques estadounidenses e israelíes a refinerías y plantas de energía en territorio iraní, considerados por distintos analistas como el “golpe económico más grave de este conflicto”.

El especialista Robin Brooks, del Brookings Institution, afirmó en diálogo con CNBC que el país está cerca de alcanzar el límite de su capacidad de pagos: “Esto cierra una de las principales fuentes de sustento de Teherán y adelanta el momento en que su balanza de pagos resulta insostenible”.

Personas caminan en el Bazar de Teherán, en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en Teherán, el 21 de abril de 2026 (Reuters)

El daño a la infraestructura supera los USD 200.000 millones, estimó el coronel retirado y directivo de Global Guardian Seth Krummrich, quien advirtió sobre el inminente riesgo humanitario: “Con la economía destruida, servicios sociales fallidos y sin alternativa política o global, se avecina una grave catástrofe humanitaria este verano”.

La sombra de la recesión prolongada

A pesar del panorama crítico, algunos referentes advierten que Irán se ha adaptado a décadas de restricciones internacionales. El experto del Atlantic Council Amir Handjani destacó el desarrollo de sistemas de transacción energética que eluden los controles estadounidenses, aunque advirtió que solo un acuerdo de paz que levante sanciones permitiría una recuperación más veloz de lo estimado.

La economista de Oxford Economics Lucila Bonilla indicó que la incertidumbre persiste, pero que el país enfrenta “una moneda más débil, inflación mucho más alta y un déficit fiscal mayor”, mientras sus vecinos buscan vías comerciales alternativas para sortear el estrecho de Ormuz. Bonilla advirtió que incluso si se lograra un acuerdo de paz, el escenario más realista es que persista “una prolongada debilidad y penurias para la población”.

El margen de maniobra diplomático de Irán se reduce cada día ante la falta de aliados dispuestos a intervenir. La mayoría de socios comerciales, incluidos Rusia y China, han mostrado escaso interés en sostener la economía iraní.