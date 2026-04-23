Regreso histórico: el críquet vuelve a los Juegos Olímpicos y estrena sede en California

Un nuevo estadio de críquet con capacidad para 10 mil asientos comenzó a construirse en Pomona (California), proyectado como sede central para que el críquet regrese a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras 128 años de ausencia olímpica. Foto: AP

Un nuevo estadio de críquet con capacidad para 10 mil asientos comenzó a construirse en Pomona (California), proyectado como sede central para que el críquet regrese a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras 128 años de ausencia olímpica.

El recinto será el primero desarrollado completamente para críquet en la ciudad y servirá de base para los torneos masculino y femenino, en un intento de impulsar el interés por este deporte en Estados Unidos, donde, pese a contar con raíces históricas, su presencia profesional es limitada, de acuerdo con la agencia internacional de noticias The Associated Press.

El estadio se ubicará dentro del recinto Fairplex y acogerá al equipo Los Angeles Knight Riders a partir de 2026, antes de convertirse en sede olímpica.

El miércoles se iniciaron las obras en Pomona, una ciudad ubicada en el extremo este del condado de Los Ángeles, para la construcción de un estadio de críquet de primer nivel con capacidad para más de 10 000 espectadores. Foto: AP

Ahora mismo, solo existen tres estadios de críquet certificados a nivel internacional en el país (Texas, Florida y Carolina del Norte); el desarrollo en Pomona marca un punto de inflexión para los promotores del crecimiento del críquet en el territorio estadounidense.

Cuándo iniciaron las obras

Las obras iniciaron el 22 de abril de 2026 con una ceremonia de “bhumi pujan”, un ritual hindú tradicional. Asistieron personalidades como Venky Mysore, director ejecutivo de Knight Riders Sports —empresa con matriz en Mumbai y copropiedad del actor Shah Rukh Khan—, junto a directivos del Fairplex y representantes de la comunidad deportiva.

La trascendencia de este estadio radica en que por primera vez el críquet internacional contará en Estados Unidos con una sede dedicada, en lugar de canchas adaptadas o módulos desmontables.

En 2024, Nueva York albergó un estadio modular temporal para la Copa Mundial T20 que fue luego desmantelado. Peter Della Penna, periodista especializado con dos décadas cubriendo críquet en el país, explicó para The Associated Press que “los jugadores de críquet querrán estar en la Villa Olímpica y compartir espacios con atletas de atletismo, natación y baloncesto”; también resaltó la importancia de dotar al deporte de mayor visibilidad.

Las obras iniciaron el 22 de abril de 2026 con una ceremonia de “bhumi pujan”, un ritual hindú tradicional. Foto: AP

Críquet olímpico: regreso tras 128 años y expectativas para Los ángeles 2028

El críquet regresa a Los Ángeles 2028 en la modalidad T20, una versión más breve que se adapta al calendario y público olímpico. En total, seis equipos masculinos y seis femeninos participarán del torneo oficial.

La última vez que el críquet formó parte de los Juegos Olímpicos fue en París 1900, entonces bajo el paraguas de la Exposición Universal y junto a disciplinas insólitas como el tiro a palomas vivas; el deporte no fue programado en la edición siguiente de San Luis 1904.

Debjit Lahiri, historiador del críquet radicado en Wisconsin, recordó a The Associated Press que el primer partido internacional en la historia de este deporte se jugó en 1844 entre Estados Unidos y Canadá, ante miles de espectadores y con apuestas importantes, en el club St.

George de Manhattan. El críquet prosperó entre las comunidades británicas y vivió un resurgimiento en los años 30 en Los ángeles, donde el Hollywood Cricket Club agrupaba a figuras del cine como Errol Flynn, Laurence Olivier, Cary Grant y Boris Karloff. La sede original en Griffith Park se perdió por obras de los Juegos Olímpicos de 1984, lo que obligó al traslado a Woodley Park, actual centro de formación.

En 2024, la selección de Estados Unidos derrotó a Pakistán en la Copa Mundial T20, un resultado que incrementó la expectativa respecto al talento local de cara a los Juegos Olímpicos.

Ayan Desai, joven lanzador zurdo del equipo Seattle Orcas y pieza internacional del conjunto estadounidense, señaló en The Associated Press: “Esto es lo que necesitábamos para que el críquet creciera en Los ángeles. Jugar los Juegos Olímpicos es especial, pero hacerlo ante tu público y en tu ciudad sería increíble”.

Inversión privada y retos para la integración del críquet en Estados Unidos

El impulso para el estadio en Pomona surge de la iniciativa privada de Knight Riders Sports, organización que administra franquicias en India, el Caribe y Emiratos árabes Unidos, aunque nunca había construido un estadio desde sus cimientos para el deporte.

Mysore precisó que uno de los objetivos es captar el interés mayoritario del público estadounidense: “Quienes ven los Juegos Olímpicos no son necesariamente fanáticos del críquet. Cuando el críquet se convierte en un deporte olímpico, el interés y la atención suben al siguiente nivel”, comentó a The Associated Press.

El proyecto también procura que los aficionados locales se identifiquen con el deporte y favorezcan el surgimiento de talentos nacionales. No obstante, enfrenta obstáculos estructurales.

Reggie Benjamin, exjugador y entrenador de ascendencia antiguana con extensa trayectoria en Los ángeles, admitió a la agencia de comunicación su escepticismo ante un arraigo inmediato: “Me alegra ver que el críquet tenga oportunidad de mostrarse aquí, pero si no logran que los estadounidenses promedio asistan a un partido y permanezcan tres horas en las gradas, o si los niños estadounidenses no juegan al críquet, el deporte no crecerá”.

Benjamin también advirtió sobre el desplazamiento de jugadores autóctonos ante la importación de figuras internacionales y sobre deficiencias en la gestión nacional del críquet.

En 2025, USA Cricket, organización sin fines de lucro encargada del desarrollo del críquet en el país, solicitó protección de bancarrota federal en 2025 tras rescindir el contrato con American Cricket Enterprises.

Desde entonces, el equipo nacional cayó bajo administración temporal del International Cricket Council, el ente rector mundial del críquet, y existe una disputa legal por la finalización de ese acuerdo.

Entre tanto, Walter Marquez, director ejecutivo del Fairplex y aficionado al béisbol, ve en la llegada del críquet una oportunidad de expansión. Marquez destacó la naturaleza del formato T20: “Nos gustan los jonrones. Nos fascina la pelota larga. El críquet tiene mucho de eso. Los fanáticos de los deportes estadounidenses aún no saben que son fanáticos del críquet”, dijo a The Associated Press.

El estadio de críquet del Fairplex en Pomona abrirá sus puertas con césped recién sembrado y un calendario marcado tanto por la temporada de la Major League Cricket como por la inminencia de los Juegos Olímpicos de Los ángeles 2028.