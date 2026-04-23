Estados Unidos

Qué revela el informe nacional sobre la calidad del aire en Los Ángeles y cuáles son los cambios más relevantes en 2026

El nuevo reporte ambiental presenta datos actualizados sobre el estado atmosférico de la ciudad, mostrando avances puntuales y señalando aquellas áreas donde persisten los principales desafíos para lograr una mejora sostenida en el entorno urbano

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California encabeza el ranking de las zonas más contaminadas de Estados Unidos en 2026 según la Asociación Americana del Pulmón (REUTERS/Carlin Stiehl)
California encabeza el ranking de las zonas más contaminadas de Estados Unidos en 2026 según la Asociación Americana del Pulmón (REUTERS/Carlin Stiehl)

Ocho áreas de California figuran entre las veinticinco más contaminadas de Estados Unidos en 2026, según el más reciente informe de la Asociación Americana del Pulmón, que advierte sobre el impacto persistente en la salud de millones de residentes y la necesidad urgente de adaptar las políticas ambientales frente a patrones climáticos cambiantes.

El informe anual State of the Air 2026 describe que la contaminación atmosférica continúa siendo un desafío estructural para California.

La región de Los Ángeles-Long Beach y la ciudad de Bakersfield permanecen entre las áreas con peor calidad del aire en el país, según el portal Secret Los Angeles.

De las veinticinco áreas metropolitanas con mayores niveles de contaminación en Estados Unidos, ocho corresponden a California, lo que evidencia el desafío ambiental que enfrenta el estado pese a décadas de regulación y campañas destinadas a reducir las emisiones industriales, vehiculares y agrícolas.

Un total de ocho áreas urbanas de California lideran el ranking nacional de contaminación atmosférica para 2026, de acuerdo con la Asociación Americana del Pulmón.

Ocho áreas urbanas de California lideran la lista nacional de contaminación atmosférica, superando a otras regiones del país (REUTERS/Carlin Stiehl)
Ocho áreas urbanas de California lideran la lista nacional de contaminación atmosférica, superando a otras regiones del país (REUTERS/Carlin Stiehl)

Entre esas regiones, Los Ángeles-Long Beach presenta concentraciones elevadas de ozono y partículas finas, superando los valores reportados en la mayoría de las grandes ciudades del país.

Bakersfield descendió en el listado por exposición aguda a partículas finas, ocupando una posición detrás de Fairbanks, Alaska, aunque California mantiene su predominio en los primeros puestos de la clasificación, subrayando la persistencia del reto para controlar la polución en el territorio estatal.

Parámetros del informe y cambios recientes en la clasificación

El análisis del informe considera tres parámetros principales: concentración de ozono, contaminación por partículas finas a corto plazo (medidas en periodos de 24 horas) y exposición anual a partículas en suspensión.

De acuerdo con los datos de la Asociación Americana del Pulmón para 2026, la región de Los Ángeles-Long Beach se mantiene con niveles críticos de contaminación, con valores mayores que los de otras áreas urbanas de Estados Unidos, tal como informa Secret Los Angeles.

En la clasificación por exposición aguda a partículas finas, Bakersfield registró una mejora respecto a años anteriores, ubicándose por debajo de Fairbanks, en Alaska, que alcanzó picos elevados por incendios forestales recientes.

Los Ángeles-Long Beach se mantiene entre las áreas con peor calidad del aire en Estados Unidos por altas concentraciones de ozono y partículas finas (Tyler Transki/Handout via REUTERS)
Los Ángeles-Long Beach se mantiene entre las áreas con peor calidad del aire en Estados Unidos por altas concentraciones de ozono y partículas finas (Tyler Transki/Handout via REUTERS)

Este ajuste en la clasificación 2026 aporta contexto a la situación californiana, aunque el estado sigue encabezando la mayoría de los indicadores negativos a nivel nacional.

Impacto en la población y factores que agravan la contaminación

La Asociación Americana del Pulmón, citada por Secret Los Angeles, estima que cientos de millones de personas viven en condados estadounidenses evaluados con mala calidad del aire.

En particular, California reúne la mayor proporción de residentes expuestos a niveles peligrosos de contaminación, lo que incrementa el riesgo sanitario en comparación con otras regiones.

El informe vincula la exposición a ozono y partículas finas con el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y hospitalizaciones, con especial impacto en niños, adultos mayores y personas con afecciones previas.

El documento advierte que la geografía local y la variabilidad de los patrones climáticos dificultan el cumplimiento sostenido de los estándares nacionales de calidad del aire.

Condiciones como valles cerrados, inversión térmica y baja ventilación natural permiten que los contaminantes permanezcan por periodos prolongados en la atmósfera.

El cambio climático, los incendios forestales y olas de calor dificultan la mejora sostenible de la calidad del aire en California (REUTERS/Carlin Stiehl)
El cambio climático, los incendios forestales y olas de calor dificultan la mejora sostenible de la calidad del aire en California (REUTERS/Carlin Stiehl)

Además, el crecimiento poblacional y la rápida urbanización complican la reducción estable de contaminantes y presionan las infraestructuras de vigilancia y control ambiental.

La Asociación Americana del Pulmón resalta que incendios forestales de gran magnitud y olas de calor acentuadas por el cambio climático han agravado el panorama, limitando la mejora sostenida de la calidad del aire a pesar de los progresos regulatorios.

La organización enfatiza que la cooperación entre los ámbitos estatal y federal es fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta ante la contaminación atmosférica y proteger la salud pública.

Recomendaciones y respuesta ante el riesgo ambiental

Para los residentes en áreas metropolitanas de alta contaminación, la Asociación Americana del Pulmón recomienda priorizar la protección de la salud respiratoria y consultar a diario los informes de calidad del aire.

Según el informe publicado por Secret Los Angeles, esta medida es clave frente a la persistencia de condiciones ambientales adversas previstas para 2026.

La organización también sugiere que las autoridades refuercen la comunicación pública, los sistemas de alerta temprana y el acceso a información confiable y actualizada, de modo que los habitantes puedan ajustar sus rutinas y reducir la exposición durante episodios críticos.

El informe señala que, mientras continúen los factores climáticos y geográficos que agravan la contaminación, la vigilancia activa, la cooperación institucional y la participación ciudadana permanecen como elementos indispensables para avanzar en la mejora de la calidad del aire en California y mitigar el impacto en la salud de millones de personas.

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