“Scarface”, una película protagonizada por el “Milton Friedman de la economía de la cocaína”

Al Pacino en "Scarface" con su icónico personaje, Tony Montana (Foto: Michael Ochs / Getty Images)

Tony Montana, un forastero grosero, narcisista y fanfarrón, se abrió camino hacia el interior, llegó a la cima y luego quemó todo en un intento violento, impulsado por la paranoia, de retener el poder. Cualquier parecido profético con una figura política ahora omnipresente era estrictamente una coincidencia. El narcotraficante ficticio de Miami interpretado por Al Pacino en el controvertido thriller policial Scarface (Brian De Palma, 1983), sufrió una ejecución sangrienta en un tiroteo final exagerado y prácticamente creado como la coreografía de ballet.

Un destino similar casi le ocurrió a la película en sí, una ambiciosa nueva versión de casi tres horas del clásico negro de Howard Hawks de 1932. La versión de De Palma, realizada por entre 25 y 37 millones de dólares (dependiendo de a quién le preguntes), recaudó menos de 5 millones de dólares en taquilla en el fin de semana de estreno. Provocó algunas críticas ásperas (Pauline Kael lo llamó un “melodrama tosco y ritualizado”) y fue atacado por acusaciones de estereotipos raciales.

Pero a diferencia de su protagonista nacido en Cuba, la película vivió para ver un día más y posteriormente se convirtió en un éxito de ventas en video, inspirando a generaciones de artistas de hip-hop, generando videojuegos populares y disfrutando de una reedición en cines en su 35 aniversario. Su eslogan más conocido: “Saluda a mi amiguito”, pronunciado por Montana mientras blandía su AR-15 con un lanzagranadas acoplado durante ese cataclísmico tiroteo final, aparentemente vivirá para siempre. (Más recientemente, es el título de una nueva novela cómica de Jennine Capó Crucet sobre un personaje que aspira a parecerse a Montana). Incluso en la Pequeña Habana de hoy, carteles, camisetas y relojes de pared adornados con la cara de Montana o el Scarface, Los carteles de cine son tan omnipresentes como las tortas de guayaba.

Tapa en inglés del libro “El mundo es tuyo: la historia de Scarface”, de Glenn Kenny

La génesis, la creación y el más allá de Scarface es una historia fascinante y sorprendentemente compleja, contada de manera atractiva por Glenn Kenny en The World Is Yours: The Story of Scarface (El mundo es tuyo: la historia de Scarface). Kenny, un crítico radicado en Nueva York que también ha escrito un libro sobre el cómo se hizo otra notable película policial, Buenos muchachos, de Martin Scorsese, y un estudio de una de las estrellas de esa película, Robert De Niro, ofrece lo que equivale a una extensa biografía de la película. A partir de entrevistas nuevas y antiguas, ofrece una extensa escenografía y un contexto de la cultura pop de la época, junto con un análisis cinematográfico reflexivo, secciones que parecen historia oral y algunos desvíos prolongados.

“La prohibición inventó las películas de gánsteres estadounidenses”, escribe Kenny. De manera similar, la guerra contra las drogas del presidente Ronald Reagan allanó el camino para películas como la nueva versión de Scarface. Los vaqueros de la cocaína de la tierra de Miami Vice, un cruce internacional para los distribuidores de drogas, reemplazaron a los contrabandistas y traficantes de armas italoamericanos con sede en Chicago de la película Hawks.

Scarface del 83 comenzó gracias a Pacino, quien decidió que quería protagonizar una nueva versión después de ver la película de Hawks por primera vez. “Quedó impresionado por su sensación real y positivamente grandiosa y especialmente por la tremenda actuación de [Paul] Muni”, según el biógrafo de Pacino, Andrew Yule. Luego, el actor se puso en contacto con su viejo amigo Martin Bregman, un productor con el que había trabajado en Serpico y Tarde de perros. El director de ambas películas, Sidney Lumet, firmó y sugirió darle a la historia un cambio de imagen al estilo de Miami y la cocaína antes de abandonar el proyecto, supuestamente por diferencias creativas. Había planeado centrarse en los aspectos políticos de la historia: la cocaína, guerras, la supuesta implicación de la CIA y la DEA en el narcotráfico, y el impacto de todo lo anterior en la relación entre Estados Unidos y Cuba.

Ahí entró De Palma, quien “tuvo la idea de convertirlo en una ópera... que debería ser más grande que la vida misma”, como dijo Pacino durante una aparición pública el año pasado. Oliver Stone, elegido para escribir el guión, fue a París a trabajar en relativo aislamiento. Imaginó a Montana como un hombre de negocios que casualmente operaba en el lado equivocado de la ley. Como le dijo a Kenny el director ganador del Oscar por Pelotón y Nacido el 4 de julio: “Tony Montana es el máximo defensor del libre mercado. Una especie de Milton Friedman de la economía de la cocaína”.

Kenny enriquece su entretenida narrativa con muchas observaciones y anécdotas divertidas y frecuentemente reveladoras sobre el mundo que creó Scarface. ¿Esa famosa escena de muerte con motosierra, que provocó que los novelistas Kurt Vonnegut y John Irving abandonaran las proyecciones previas? Se inspiró en las conversaciones de Stone en las Bahamas con mafiosos de la vida real. ¿El rumor alimentado por Pacino de que el amigo de De Palma, Steven Spielberg, “tuvo una oportunidad” al filmar una parte de la sinfonía final de disparos? Nunca sucedió, dice De Palma. ¿El continuo dominio de la película sobre los artistas de hip-hop? Montana “hace que las cosas sucedan. Las cosas no le suceden simplemente a él, y realmente es un hombre que se hizo a sí mismo”, explica el crítico musical Harry Allen.

El mundo es tuyo no es el primer análisis de un libro de Scarface; Say Hello to My Little Friend de Nat Segaloff se publicó el año pasado, después de Scarface Nation de Ken Tucker en 2008. Pero el libro de Kenny ostenta autoridad y tiene la última palabra sobre el tema. Por ahora.

Fuente: The Washington Post