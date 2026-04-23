La historia del hombre que rescató a su hijo y perdió la vida en Cocoa Beach: la advertencia que deja una tragedia familiar

La tragedia en Cocoa Beach expone los peligros de las corrientes de resaca para turistas y residentes en Florida (Facebook/Jason DeGray)

Jason Michael DeGray, residente de Windsor Locks, Connecticut, falleció la semana pasada mientras intentaba rescatar a su hijo de doce años en las aguas de Cocoa Beach, Florida.

La víctima, padre de tres hijos, murió tras ser arrastrado por una corriente de resaca, según relató su esposa al diario local Connecticut Post. E

En el mismo incidente, Ebony Mount, mujer de 34 años oriunda de Ohio, también perdió la vida al intervenir para socorrer al menor, de acuerdo con el reporte oficial del departamento policial local policía de Cocoa Beach.

El suceso ocurrió cuando Bryce, hijo de DeGray, nadaba cerca de la orilla y fue sorprendido por una fuerte corriente. El menor logró ser rescatado, pero su padre fue arrastrado mar adentro y, pese a los esfuerzos de quienes se encontraban en el lugar, no pudo regresar a la costa.

La esposa de DeGray, Meagan DeGray, explicó que ni ella ni su hijo menor estaban presentes en la playa durante el incidente. Ella calificó el episodio como un trauma profundo para la familia.

Tanto Jason DeGray como Ebony Mount fueron trasladados al Hospital de Cabo Cañaveral, donde los médicos confirmaron sus fallecimientos.

El niño Bryce no necesitó atención médica, mientras que Bailey, la hija mayor de DeGray, de dieciséis años y certificada como socorrista, y una amiga de la familia, lograron ser rescatadas tras ingresar al mar en un intento de colaborar con el salvamento.

El departamento policial local policía de Cocoa Beach precisó que las corrientes de resaca son una de las causas más habituales de accidentes mortales en las playas de Florida.

Según la principal agrupación profesional de socorristas, la Asociación Nacional de Salvavidas de Estados Unidos, al menos 100 personas mueren al año en el país por este tipo de corrientes, siendo la costa de Florida uno de los lugares con mayor incidencia.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de respetar las advertencias de seguridad y las señales de peligro en la playa, especialmente para los turistas que, en ocasiones, desconocen el comportamiento de las corrientes.

La familia DeGray se encontraba alojada en un Airbnb cercano y había acudido a Cocoa Beach para pasar unos días de vacaciones, según indicaron allegados en el obituario publicado por la familia en el diario local.

El funeral de Jason DeGray se celebrará este viernes en la East Windsor Community Funeral Home de East Windsor, Connecticut, conforme a la información difundida en la necrología oficial.

DeGray trabajó durante veinticinco años en la industria de los revestimientos para suelos y era reconocido por su afición a los Raiders, equipo profesional de fútbol americano. El obituario resalta: “Sus hijos Bailey, Bryce y Brynn eran el centro de su mundo, y atesoraba cada momento que pasaba con ellos”.

Las corrientes de resaca en la costa atlántica de Florida y los riesgos para los turistas

La costa atlántica de Florida concentra anualmente más de 100 víctimas mortales por corrientes de resaca, según la Asociación Nacional de Salvavidas (Funeraria comunitaria de East Windsor)

Cocoa Beach, ubicada en el litoral atlántico del estado, recibe cada año a miles de visitantes que buscan disfrutar de sus aguas cálidas y su extensa playa.

Sin embargo, las condiciones del mar pueden variar de forma repentina, generando corrientes de resaca que arrastran a los bañistas mar adentro con una fuerza difícil de contrarrestar, incluso para nadadores experimentados.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), agencia meteorológica federal, las corrientes de resaca son responsables del mayor número de rescates efectuados por salvavidas en playas estadounidenses.

La organización recomienda que, en caso de ser atrapado por una de estas corrientes, los bañistas naden paralelos a la orilla hasta salir de la zona de arrastre, en lugar de intentar regresar directamente contra la corriente.

Durante la temporada alta de turismo en Florida, las autoridades intensifican las campañas de concienciación sobre los riesgos del mar y la necesidad de supervisión constante de los menores.

En el caso de la familia DeGray, la presencia de una hija mayor con formación como socorrista no fue suficiente para evitar el resultado fatal del accidente, lo que evidencia la fuerza de estas corrientes.

Reacciones y apoyo a las familias afectadas tras la tragedia en Cocoa Beach

La familia DeGray agradece el respaldo recibido y llama a reforzar la concienciación sobre prevención en actividades acuáticas en Florida (Funeraria comunitaria de East Windsor)

La noticia de la muerte de Jason DeGray y Ebony Mount ha generado muestras de apoyo en sus respectivas comunidades. En Windsor Locks, amigos y vecinos de la familia DeGray han iniciado una colecta para cubrir los gastos del funeral y ofrecer asistencia a la viuda y los hijos del fallecido.

Por su parte, en Ohio, allegados a Ebony Mount han destacado su generosidad y valentía por intervenir en el rescate.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las playas más concurridas del estado y la pertinencia de reforzar la señalización y la vigilancia, sobre todo en zonas donde se registran corrientes peligrosas de manera frecuente.

Las autoridades de Cocoa Beach han anunciado que revisarán los protocolos de información y prevención dirigidos a los visitantes, con el objetivo de evitar que tragedias similares se repitan más adelante.

Según la policía de Cocoa Beach, en lo que va del año se han registrado al menos cinco incidentes graves relacionados con corrientes de resaca en la zona, cifra que, aunque inferior a la de años anteriores, preocupa debido a la afluencia de turistas extranjeros y familias con niños pequeños.

La familia DeGray, en su obituario, agradeció las muestras de solidaridad y pidió que la memoria de Jason sirva para concienciar sobre la importancia de la prevención y la prudencia en actividades acuáticas.