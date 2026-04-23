La administración de Mamdani impulsa aumento de cobertura arbórea en Nueva York

La ciudad de Nueva York enfrenta el desafío de expandir sus áreas verdes para contrarrestar los efectos del calor extremo y la desigualdad ambiental (Freepik)

Un ambicioso plan de la administración de Zohran Mamdani en Nueva York busca aumentar la cobertura de árboles urbanos para que, en 2040, el 30% de la ciudad esté bajo el manto de follaje, priorizando la plantación en los barrios más vulnerables al calor extremo, según informó el medio local THE CITY.

La meta responde tanto a la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático —con temperaturas proyectadas hasta 3,3 °C más altas para mediados de siglo— como a la desigualdad ambiental entre barrios.

Actualmente, la cobertura arbórea de Nueva York equivale a el 23% de la ciudad según el recuento realizado en 2021, que arrojó una mejora modesta del 1,2% desde 2017, de acuerdo con cifras citadas por THE CITY.

Sin embargo, la distribución de los árboles no es uniforme: en Cambria Heights, en Queens, la proporción desciende al 19%, frente al 26% observado en zonas con mayor vegetación, según explicó Louise Yeung, jefa de cambio climático de la ciudad.

La diferencia en la exposición al calor entre barrios no depende solo de la infraestructura verde. Factores sociales como los ingresos y el acceso al aire acondicionado contribuyen a una mayor vulnerabilidad en ciertos sectores, advierte THE CITY. Cada año, el calor extremo provoca más de 500 muertes en la ciudad, y la tasa entre la población afroamericana duplica la de los residentes blancos.

El alcalde impulsa una estrategia que busca transformar el paisaje urbano y priorizar la equidad en el acceso a espacios verdes (Reuters)

El reto de aumentar la cobertura arbórea al 30% para 2040

En respuesta a la meta anunciada, la administración prevé que, para 2040, los árboles urbanos cubrirán directamente el 30% de los cinco distritos neoyorquinos. Este objetivo establecería nuevas prioridades para la resiliencia ambiental y la equidad social urbana.

Nuevo sistema de plantación por zonas y mantenimiento a largo plazo

El programa puesto en marcha en 2024 abandona el sistema anterior, en el que los residentes solicitaban árboles de manera individual por 311 —con la excepción de quienes pueden donar $1.800 para plantar uno— e introduce un esquema basado en más de 400 zonas determinadas por el Departamento de Parques y Recreación.

Cada lugar donde sea viable se convertirá en sitio de plantación, con la meta de intervenir cada zona al menos cada nueve años y completar la tarea en los barrios más afectados por el calor antes de 2028, según Yeung. El éxito de la estrategia oficial depende de la colaboración de gobiernos, empresas privadas y la ciudadanía.

El plan organiza la siembra y el cuidado de árboles en más de 400 sectores, con ciclos periódicos de intervención para asegurar su supervivencia (THE CITY)

Jessica Einhorn, jefa de programas forestales del Departamento de Parques y Recreación, destacó a THE CITY que el enfoque actual de plantar árboles en las áreas más vulnerables “es fundamental desde la perspectiva de la equidad”.

Las tareas de mantenimiento tienen igual importancia que la plantación inicial. Einhorn remarcó que “preservar la cobertura arbórea existente es más importante que ninguna otra acción”. El trabajo incluye poda, riego, limpieza y la eliminación de especies invasoras, actividades que requieren recursos y compromiso sostenido.

Simon Skinner, director de programas de la organización ambiental New York Restoration Project, detalló a THE CITY que el cuidado vecinal marca la diferencia: “Realmente son esos bloques donde algún propietario o vecino riega el árbol o planta flores alrededor los que muestran mejor supervivencia de los árboles”.

En varios barrios, la ausencia de vegetación acentúa las diferencias sociales y amplifica el impacto de las altas temperaturas (Reuters)

Financiamiento incierto: el costo de verdear Nueva York

Una pieza fundamental del plan es su financiamiento. Según la portavoz de City Hall, Jessica Woolford, “muchas acciones dependen del presupuesto existente y la idea es potenciar el gasto de forma más eficiente”, dado que la administración no presentó aún una estimación oficial del costo.

Sin embargo, una organización ambiental local calculó en 2022 que plantar un millón de nuevos árboles y alcanzar el objetivo de cobertura requeriría alrededor de USD 500 millones, según publicó THE CITY.

El presupuesto de 2024 contempla solo la mitad del 1% comprometido durante la campaña por Mamdani para el Departamento de Parques y Recreación, con un recorte de casi USD 34 millones respecto al periodo anterior.

La falta de recursos asignados pone en duda la viabilidad de alcanzar la meta de cobertura arbórea prevista para 2040 (Freepik)

Shravanthi Kanekal, planificadora de resiliencia de la organización New York City Environmental Justice Alliance, señaló que “el plan es bueno, pero lo más relevante será ver qué recursos se destinan realmente”.

La experiencia previa de la ciudad muestra que una meta de plantación masiva es viable: el plan encabezado por el entonces alcalde Michael Bloomberg logró implantar un millón de árboles en ocho años, dos menos de lo esperado. Skinner recordó a THE CITY que para ese logro “todos los actores remaban en la misma dirección”.

La iniciativa de plantar un millón de árboles durante su mandato demostró que las metas ambiciosas pueden concretarse con coordinación y apoyo institucional (REUTERS/Caitlin Ochs)

Reacciones de los barrios ante la plantación de árboles

La llegada de nuevos árboles a sectores como Cambria Heights generó reacciones diversas. Derrick Simmons, residente antiguo, expresó a THE CITY su preocupación por daños en aceras y vehículos: “Los árboles han destruido diferentes autos y romper las veredas”. Otro residente se quejó de raíces que obstruyen las cañerías de las viviendas.

A pesar de la negativa de algunos propietarios, Navé Strauss, director de plantación del Departamento de Parques y Recreación, indicó que el mandato es cubrir “cada ubicación disponible”.

El desafío social excede la siembra. Einhorn insistió en fortalecer el vínculo entre la población y su entorno arbolado para asegurar que los beneficios —como la disminución de temperaturas y la mejora de la calidad del aire— alcancen a todos.

Skinner agregó que el valor de mantener árboles existentes es sustancial: “plantarlos es atractivo, pero cuidarlos aún más porque tienen un impacto desproporcionado en la reducción del calor y la absorción de contaminantes”.