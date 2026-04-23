Estados Unidos

Identifican a padres biológicos de bebé tras error en clínica de fertilidad en Orlando

La pareja demandó al Fertility Center of Orlando tras enterarse de que su recién nacida, Shea, no guardaba relación genética con ninguno de los dos

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Primer plano de una mujer rubia sonriente junto a un hombre sonriente que sostiene a un bebé de piel oscura, con un fondo claro y una planta
Identifican a los padres biológicos de la bebé nacida sin vínculo genético con la pareja tras error en fertilización in vitro en Florida

El caso de Tiffany Score y Steven Mills expone uno de los episodios más delicados ocurridos en el ámbito de la fertilización asistida en Estados Unidos. Esta pareja, tras años de búsqueda para formar una familia y someterse a un tratamiento de fertilización in vitro en el Fertility Center of Orlando, descubrió que su recién nacida no tenía ningún vínculo genético con ellos. Este hallazgo, que cambió el rumbo de sus vidas y de la clínica implicada, abrió un proceso judicial y puso en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en este tipo de procedimientos médicos.

La historia comenzó cuando Score y Mills, ambos de raza blanca, acudieron al Fertility Center of Orlando, ubicado en Longwood, Florida, con la esperanza de tener un hijo a través de la fecundación in vitro. El proceso avanzó hasta lograr producir y almacenar tres embriones viables, y en abril, Score recibió el que creía que era uno de estos embriones. Durante el embarazo, no surgieron sospechas sobre posibles errores hasta el nacimiento de la niña, Shea, el 11 de diciembre de 2025. Fue entonces cuando la pareja notó que la bebé presentaba rasgos físicos diferentes a los suyos, lo que los llevó a cuestionar la procedencia genética de la menor.

La inquietud inicial se transformó en una decisión fundamental: realizar pruebas genéticas para esclarecer la situación. Los resultados de estos análisis confirmaron que Shea no tenía relación genética alguna con ninguno de los dos. De hecho, el ADN de la niña era 100% de origen surasiático, una revelación que no solo sorprendió a la pareja, sino que también cambió el eje del caso. La evidencia genética fue el detonante para que Score y Mills interpusieran una demanda en enero contra la clínica y su endocrinólogo reproductivo principal, acusando un error grave en la manipulación y transferencia de los embriones.

Una pareja sonriente posa en el interior de su casa. La mujer, con un vestido blanco, se toca el vientre embarazado. El hombre lleva una camiseta blanca
La pareja Tiffany Score y Steven Mills descubre que su hija Shea no comparte ADN con ellos tras tratamiento en el Fertility Center of Orlando

La determinación de la procedencia genética de la bebé fue el primer paso para intentar esclarecer lo sucedido. Según la abogada de la pareja, Mara Hatfield, la clínica identificó entre sus pacientes a una pareja de origen surasiático dentro de un grupo de dieciséis posibles progenitores, cuyas fechas de extracción de óvulos y transferencia de embriones coincidían aproximadamente con las de Score. El proceso de comparación y análisis, llevado a cabo con la colaboración de la clínica, permitió avanzar en la identificación de los verdaderos padres biológicos de Shea.

La confirmación de la identidad de los padres genéticos fue anunciada por Score y Mills a través de un comunicado. La pareja subrayó que la información sobre la identidad de los padres biológicos de la niña se mantendría bajo estricta confidencialidad. “Esto pone fin a un capítulo de nuestro desgarrador viaje, pero plantea nuevas interrogantes que deberán resolverse”, expresaron en el mensaje divulgado por su bufete de abogados. Esta decisión busca proteger la privacidad de la otra familia implicada y evitar una exposición mediática adicional en torno a una situación ya de por sí sensible.

El impacto legal y emocional de este caso ha sido considerable para Score y Mills. Aunque han declarado que “amarán y serán los padres de esta niña para siempre”, reconocen que el proceso ha traído consigo un profundo trauma emocional y una serie de desafíos legales que aún no concluyen. En palabras de su abogado, persisten preguntas sobre el destino de los embriones originales de la pareja, así como sobre eventuales compensaciones por los gastos incurridos y el daño sufrido. La pareja también manifestó su temor inicial de que en algún momento pudieran perder la custodia de la niña si los padres biológicos exigían su devolución, aunque, hasta la fecha, no se han presentado demandas en ese sentido.

Primer plano de una mujer rubia sonriente, un hombre sonriente de cabello oscuro y un bebé de piel oscura con el rostro borroso
Las pruebas genéticas confirmaron que la bebé Shea es de origen surasiático, lo que impulsó a la pareja a demandar a la clínica por mala praxis

El caso ha tenido repercusiones directas en la clínica involucrada. El Fertility Center of Orlando comunicó su cierre definitivo semanas después de que la noticia saliera a la luz, informando que otra red de centros de fertilización in vitro abriría sus puertas en la misma ubicación. Según la administración de la clínica, la decisión se tomó tras un “minucioso proceso de reflexión”, aunque no han respondido de forma pública a las solicitudes de comentarios sobre el caso y su desenlace.

A pesar de los avances en la identificación de los padres biológicos y el cierre administrativo de la clínica, queda un punto crítico sin resolver: el destino de los embriones originales de Tiffany Score y Steven Mills. Según los abogados de la pareja, no existen indicios concretos de que estos embriones hayan sido implantados en otra mujer ni de que hayan dado lugar al nacimiento de otro niño. Sin embargo, el asunto permanece abierto ante la justicia, y la pareja reconoce que es improbable que lleguen a conocer el paradero de sus embriones. Esta incertidumbre añade una capa de complejidad y dolor a una historia que, pese a los avances recientes, sigue marcada por preguntas sin respuesta.

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