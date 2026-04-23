El FBI investiga a una periodista del Times, luego de publicar un artículo sobre la novia del director de esa agencia

El escrutinio de Elizabeth Williamson es un ejemplo de cómo el gobierno de Donald Trump examina la posibilidad de criminalizar prácticas rutinarias de recopilación de noticias que, en general, se consideran protegidas por la Primera Enmienda.

El FBI empezó a investigar a una periodista de The New York Times el mes pasado, después de que escribiera sobre el hecho de que Kash Patel, el director del buró, utilizaba al personal de esa agencia para proporcionarle seguridad y transporte del gobierno a su novia, según una persona informada sobre el asunto.

Los agentes entrevistaron a la novia, consultaron las bases de datos en busca de información sobre la reportera, Elizabeth Williamson, y recomendaron seguir adelante para determinar si Williamson había infringido las leyes federales sobre acoso, según dijo la persona.

Estas acciones suscitaron preocupación entre algunos funcionarios del Departamento de Justicia, que consideraron la investigación como una represalia por un artículo que no les gustó a Patel ni a su novia, Alexis Wilkins, y que determinaron que no había base legal para seguir adelante con la investigación, según la persona informada sobre el asunto.

En respuesta a las preguntas formuladas por el Times esta semana, el FBI dijo que "aunque los investigadores estaban preocupados por la forma en que las agresivas técnicas de información cruzaban las líneas del acoso", el FBI no está investigando ningún caso.

El escrutinio de Williamson es un ejemplo de cómo el gobierno de Donald Trump examina la posibilidad de criminalizar prácticas rutinarias de recopilación de noticias que, en general, se consideran protegidas por la Primera Enmienda.

Es más frecuente que los periodistas se vean envueltos en investigaciones penales como testigos potenciales cuando las autoridades intentan determinar quién les filtró información clasificada.

Al preparar el artículo sobre Patel y Wilkins, Williamson siguió los procedimientos normales de una periodista que trabaja en una historia, que normalmente implican ponerse en contacto con el sujeto y buscar diversas perspectivas. En este caso, Williamson se puso en contacto con numerosas personas que habían trabajado con Wilkins o la conocían.

Williamson tuvo una llamada telefónica con Wilkins al principio del proceso de elaboración del reportaje --Wilkins insistió en que fuera extraoficial-- e intercambió correos electrónicos con ella antes de la publicación del artículo. En esa fase inicial de su reportaje, Williamson le pidió a Wilkins que le proporcionara una lista de personas con las que podría hablar para el artículo, pero Wilkins no respondió.

Williamson nunca estuvo con Wilkins de manera presencial.

Joseph Kahn, editor ejecutivo del Times, criticó al FBI por investigar a una periodista por hacer su trabajo.

"El intento del FBI de criminalizar la información rutinaria es una flagrante violación de los derechos de Elizabeth amparados por la Primera Enmienda y otro intento de este gobierno de impedir que los periodistas examinen sus acciones", dijo Kahn. "Es alarmante. Es inconstitucional. Y está mal".

El artículo del Times, publicado el 28 de febrero, describía cómo Wilkins tiene un destacamento de protección a tiempo completo, formado por miembros del equipo de Armas y Tácticas Especiales, procedentes de las oficinas del FBI de todo el país, que la acompañan a sus compromisos, lo que incluye sus eventos como cantante y una cita en la peluquería.

La revelación intensificó las preguntas sobre la utilización por Patel de recursos financiados por los contribuyentes para uso personal, poco después de que apareciera en los titulares noticiosos por celebrar en Milán junto con el equipo masculino de hockey de Estados Unidos, tras su victoria en los Juegos Olímpicos que le valió la medalla de oro.

En una declaración enviada para el artículo del 28 de febrero, un portavoz del FBI dijo que las amenazas de muerte activas contra Wilkins justificaban el nivel de protección que estaba recibiendo, pero no cuestionó la exactitud de la información de Williamson.

La investigación sobre Williamson se desarrolló en los días y semanas siguientes a la publicación del artículo.

El día de la publicación del artículo, Wilkins recibió un correo electrónico amenazador de un remitente anónimo. Ese mismo día, Wilkins reenvió el correo electrónico al FBI, según una declaración jurada presentada posteriormente en un proceso penal contra el presunto remitente del correo electrónico, quien estaba en Boston. Según la declaración jurada, el remitente reconoció haber enviado la amenaza tras leer el artículo de Williamson.

Varios días después, el FBI entrevistó a Wilkins, quien les contó cómo la investigación que Williamson había realizado para el artículo la había dejado desconcertada y sintiéndose acosada, según la persona familiarizada con el asunto. Wilkins había planteado preocupaciones similares al FBI ya en enero, cuando Williamson se puso en contacto con ella por primera vez, dijo la persona.

Un abogado de Wilkins también escribió a los editores del Times antes de la publicación del artículo, diciendo que el amplio reportaje de Williamson "plantea cuestiones preocupantes sobre la proporcionalidad y el propósito periodístico".

Tras la entrevista con Wilkins, el FBI revisó las bases de datos de la agencia para determinar si el gobierno federal tenía alguna información sobre Williamson que ayudara a argumentar que merecía un mayor escrutinio, según la persona familiarizada con el asunto.

El FBI citó las leyes relativas al acecho y a la persecución de alguien con amenazas a su seguridad y reputación para justificar la investigación de Williamson, dijo la persona.

Tras esa fase inicial de indagación, los agentes del FBI recomendaron seguir adelante con una investigación preliminar, según dijo la persona. En ese momento, el FBI parece haber tropezado con obstáculos en el Departamento de Justicia, donde los funcionarios determinaron que no había base legal para proceder, según la persona informada sobre el asunto.

Ni el Times ni Williamson fueron informados de las acciones del FBI para investigarla a ella y a sus reportajes. Williamson declinó hacer comentarios.

Al preguntarle por la secuencia de los acontecimientos, un portavoz del FBI dijo que era "falso" que el FBI hubiera investigado a Williamson. Dijo que las pesquisas se debieron a la amenaza que Wilkins había recibido tras la publicación del artículo del 28 de febrero.

"Wilkins fue interrogada por agentes del FBI en relación con una amenaza de muerte en Boston, que se refería específicamente a un artículo publicado por Williamson el día anterior", dijo el portavoz en una respuesta enviada por correo electrónico. "Durante este interrogatorio, los agentes preguntaron sobre el reportaje relacionado. Aunque a los investigadores les preocupaba el hecho de que las agresivas técnicas de información cruzaran los límites del acoso, el FBI no emprendió ninguna otra acción en relación con Williamson o la información".

El portavoz no respondió a las preguntas sobre si Patel estaba al corriente de la investigación sobre Williamson o si aprobaba el uso de recursos gubernamentales para examinar las actividades rutinarias de recopilación de noticias de una periodista.

En mensajes publicados en las redes sociales en enero, antes de que se publicara el artículo, y en abril, mientras el Times seguía informando sobre el uso de recursos gubernamentales por parte de Patel, Wilkins acusó a Williamson de acosarla, reprochándole una conducta que se considera rutinaria para informar.

Un agente supervisor de la sede del FBI en Washington, que supervisa las investigaciones sobre delitos violentos, participó en las primeras fases de la investigación sobre Williamson, según la persona familiarizada con el asunto.

La implicación de la sede del FBI es notable. Desde las investigaciones sobre Hillary Clinton y su uso de un servidor privado de correo electrónico y los vínculos de Trump con Rusia, los aliados de Trump han sostenido que la participación de funcionarios del FBI en Washington, en lugar de empleados de las oficinas sobre el terreno, permite la influencia política.

La hostilidad de Trump hacia los periodistas es una seña de identidad de su mandato, y Patel comparte su postura adversa. Antes de convertirse en director del FBI, Patel equiparó a los periodistas con el "enemigo más poderoso que Estados Unidos haya visto jamás" en un discurso pronunciado en 2024.

En enero, el FBI registró el domicilio en Virginia de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post, en relación con una investigación sobre la manipulación de material clasificado por parte de un contratista del gobierno. Es excepcionalmente raro que las autoridades registren los domicilios de los reporteros en el marco de una investigación de este tipo cuando no son el centro de ese proceso.

En abril, después de que medios de comunicación informaran sobre el derribo de un caza estadounidense en Irán, Trump prometió perseguir a un medio de comunicación por su cobertura. A principios del año pasado, la Casa Blanca castigó a The Associated Press por su negativa a cumplir una orden ejecutiva que cambiaba el nombre del golfo de México, restringiendo su acceso a los actos de prensa.

Trump ha demandado al Times y a tres de sus periodistas por difamación, alegando que una serie de artículos publicados durante la campaña de 2024 pretendían dañar su candidatura y socavar su reputación como hombre de negocios.

El Times demandó al Pentágono en diciembre, acusando al gobierno de vulnerar los derechos constitucionales de los periodistas al imponer una serie de restricciones a la información sobre el ejército. En marzo, un juez federal dictaminó que los límites violaban la Primera Enmienda y ordenó que se anularan algunas partes de esa política gubernamental. La batalla legal en ese caso continúa.

Erik Wemple y Charlie Savage colaboraron con reportería.

Michael S. Schmidt es reportero de investigación para el Times e informa desde Washington. Su trabajo se enfoca en seguir y explicar las investigaciones federales de mayor relevancia.

Erik Wemple y Charlie Savage colaboraron con reportería.