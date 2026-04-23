Estados Unidos

El Metropolitan Opera firmó acuerdo de financiamiento con Arabia Saudita

La institución cultural neoyorquina y el gobierno saudita establecieron una colaboración plurianual que implica recursos económicos, proyectos conjuntos y un nuevo eje diplomático, generando debates sobre autonomía, transparencia y repercusiones en el ámbito artístico estadounidense

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El acuerdo internacional de financiación cultural entre el Metropolitan Opera de Nueva York, Arabia Saudita, apoyo económico directo y Arabia Saudita marca un nuevo periodo para la institución artística. (Foto AP/Kathy Willens, archivo)
El acuerdo internacional de financiación cultural entre el Metropolitan Opera de Nueva York, Arabia Saudita, apoyo económico directo y Arabia Saudita marca un nuevo periodo para la institución artística. (Foto AP/Kathy Willens, archivo)

El acuerdo internacional de financiación cultural entre el Metropolitan Opera de Nueva York, Arabia Saudita, apoyo económico directo y Arabia Saudita marca un nuevo periodo para la institución artística.

Según el diario estadounidense The New York Times, las entidades anunciaron el 23 de abril de 2026 un convenio que incluye apoyo económico directo y proyectos colaborativos, abriendo un debate sobre los límites y posibilidades de la diplomacia cultural mundial.

El acuerdo firmado por el Metropolitan Opera de Nueva York y el Gobierno de Arabia Saudita contempla financiación para el funcionamiento de la entidad y prevé iniciativas conjuntas, consolidando la diplomacia cultural entre ambos.

Esta asociación busca reforzar el perfil internacional del Metropolitan Opera y garantizar recursos tras varios años de dificultades económicas, situando además a Arabia Saudita como un actor en la escena cultural neoyorquina.

El convenio es plurianual e incluye fondos cuya cifra no se ha revelado, de acuerdo con directivos del Metropolitan Opera citados por The New York Times. El plan prevé proyectos colaborativos, residencias artísticas, programas conjuntos de formación, futuras presentaciones en Riad y el intercambio de personal y recursos técnicos.

El acuerdo internacional de financiación cultural entre el Metropolitan Opera de Nueva York, Arabia Saudita, apoyo económico directo y Arabia Saudita marca un nuevo periodo para la institución artística. Foto: The New York Times
El acuerdo internacional de financiación cultural entre el Metropolitan Opera de Nueva York, Arabia Saudita, apoyo económico directo y Arabia Saudita marca un nuevo periodo para la institución artística. Foto: The New York Times

Peter Gelb, director general del Metropolitan Opera, formalizó el acuerdo y resaltó su dimensión diplomática. Para The New York Times, la decisión representa “un avance para la diplomacia cultural”. Gelb añadió que el compromiso fue alcanzado tras “un exhaustivo proceso de deliberación” con el Consejo de Administración, que autorizó la negociación directa con el Ministerio de Cultura saudí.

Desde el gobierno saudita, el comunicado oficial indicó el interés de Riad en “fomentar los lazos duraderos con las instituciones artísticas mundiales”. Las autoridades saudíes, citadas por The New York Times, explicaron que la iniciativa se enmarca en una estrategia nacional que busca proyectar internacionalmente el talento y el patrimonio local.

Reacciones y controversias tras el acuerdo

La noticia provocó respuestas inmediatas en la comunidad artística de Nueva York, donde varias voces expresaron reservas ante el uso de fondos estatales provenientes de países con historial en derechos humanos discutido: Arabia Saudita fue objeto de críticas internacionales debido a denuncias documentadas sobre restricciones a la libertad de expresión, persecución de disidentes y discriminación de género.

Algunos miembros del propio Metropolitan Opera, bajo anonimato, manifestaron inquietud por la posibilidad de que la asociación a largo plazo influya en la política de repertorio y decisiones internas. Otros artistas consultados por The New York Times señalaron la necesidad de mantener “márgenes claros entre los intereses diplomáticos de los donantes y la libertad artística”.

El debate se extendió fuera del Metropolitan Opera, incluyendo a sectores culturales para quienes la transparencia y el origen de los fondos son fundamentales para la legitimidad institucional. Organizaciones de defensa de derechos culturales reclamaron que el Metropolitan Opera adopte mecanismos de control y rinda cuentas sobre el uso de la financiación.

El papel internacional del Metropolitan Opera

El Metropolitan Opera cuenta con una amplia trayectoria de colaboraciones internacionales, pero esta alianza representa el primer compromiso de este alcance entre una nación de Oriente Medio y la institución neoyorquina. Desde hace más de diez años, el Metropolitan Opera ha intentado diversificar sus fuentes económicas y fortalecer su presencia global a través de acuerdos con entidades de Europa y Asia.

Expertos y analistas culturales indicaron que estos convenios reflejan una transformación del panorama del patrocinio artístico de alto nivel. El Metropolitan Opera abordó dificultades financieras recientes, especialmente tras la reducción de patrocinadores tradicionales y la incertidumbre posterior a la pandemia.

En otros periodos, proyectos similares facilitaron intercambios y giras internacionales respaldados por gobiernos extranjeros, pero ninguno incluyó tantos componentes como el acuerdo con Arabia Saudita.

El nuevo convenio abre la puerta a futuras alianzas institucionales entre Estados Unidos y países de la región, de acuerdo con lo informado por The New York Times. La expansión internacional del Metropolitan Opera, apoyada por recursos sauditas, reconfigura el alcance de la diplomacia cultural y plantea dudas sobre la relación entre independencia artística y financiación estatal.

La dirección de la institución artística enfoca actualmente su esfuerzo en residencias artísticas, nuevos puentes culturales y el cumplimiento de su misión en un escenario internacional en permanente cambio.

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