Estados Unidos

Cuáles son las ciudades de Estados Unidos con mayor riesgo de saturación hotelera durante el Mundial 2026

El informe revela que la organización del torneo de fútbol podría generar escenarios de escasez de habitaciones y aumentos sustanciales en los precios en los principales destinos turísticos

Guardar
El alto costo de entradas y los gastos asociados, junto con políticas migratorias restrictivas, frenan el turismo internacional en el Mundial 2026 (Europa Press/Contacto/Emily Curiel)
El alto costo de entradas y los gastos asociados, junto con políticas migratorias restrictivas, frenan el turismo internacional en el Mundial 2026 (Europa Press/Contacto/Emily Curiel)

La expectativa de una explosión turística y económica por el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México se enfrenta a una realidad menos auspiciosa a solo dos meses del inicio del torneo.

Hoteles y operadores turísticos han revisado a la baja sus previsiones: aunque los precios de las habitaciones en las ciudades anfitrionas se dispararon tras el anuncio del calendario, la demanda internacional no ha respondido como se anticipaba.

Durante el primer semestre de 2026, la industria hotelera estadounidense detectó un fenómeno atípico. Tras el sorteo y la revelación de las sedes, los precios promedio por noche en hoteles seleccionados aumentaron hasta un 328% respecto a mayo, alcanzando un promedio de USD 1.013 en la semana inaugural del Mundial.

No obstante, cuatro meses después, la tarifa promedio descendió un 40%, situándose en USD 579 por noche en la mayoría de los hoteles analizados.

Este ajuste refleja la corrección de expectativas ante la “demanda artificial” generada inicialmente por reservaciones masivas de habitaciones, muchas de las cuales fueron canceladas posteriormente por FIFA.

FIFA había proyectado más de 2,5 millones de espectadores internacionales en el Mundial 2026, pero la proporción de visitantes extranjeros apenas alcanza entre el 26% y el 35% (REUTERS/Marco Bello)
FIFA había proyectado más de 2,5 millones de espectadores internacionales en el Mundial 2026, pero la proporción de visitantes extranjeros apenas alcanza entre el 26% y el 35% (REUTERS/Marco Bello)

Un informe reciente de la consultora CoStar muestra que, en nueve de las once ciudades estadounidenses sede del Mundial, el porcentaje de habitaciones reservadas para las fechas del torneo es prácticamente idéntico al del año anterior.

En Vancouver y Toronto, la ocupación incluso es inferior a la registrada en 2025. Por su parte, Dallas y Miami, que no suelen ser los principales destinos turísticos en verano, exhibieron incrementos notorios en noches coincidentes con partidos de alto atractivo, como Inglaterra vs. Croacia y Escocia vs. Brasil.

Por el contrario, en los habituales centros de gran afluencia, como Nueva York o San Francisco, el Mundial no ha alterado significativamente el flujo de reservas.

La proporción de entradas vendidas a visitantes internacionales oscila entre 26% y 35% en ciudades como Dallas y Los Ángeles, lejos del 40-50% proyectado inicialmente por FIFA.

La organización había estimado que el 40% de los asistentes serían extranjeros, lo que representaría más de 2,5 millones de espectadores foráneos; sin embargo, los datos actuales anticipan que la cifra será sensiblemente menor.

Los precios de hoteles en ciudades anfitrionas del Mundial 2026, como Los Ángeles, aumentaron hasta un 328% tras el anuncio del calendario, pero luego descendieron un 40% ante la baja demanda (Kirby Lee-USA TODAY Sports)
Los precios de hoteles en ciudades anfitrionas del Mundial 2026, como Los Ángeles, aumentaron hasta un 328% tras el anuncio del calendario, pero luego descendieron un 40% ante la baja demanda (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La pregunta central para la industria turística es si el Mundial 2026 generará el impacto prometido por FIFA. Hasta ahora, la evidencia indica que la afluencia de visitantes extranjeros y la ocupación hotelera no cumplirán los niveles previstos, en parte por el elevado costo de las entradas, las políticas migratorias restrictivas y la percepción de que Estados Unidos no es un destino acogedor para el turismo internacional.

Las causas del enfriamiento de la demanda

Entre los factores que explican la moderación de expectativas, destacan los precios elevados de las entradas, que superan los del Mundial de Catar 2022, y los gastos asociados, como hotelería, transporte y estacionamiento, que en algunos casos superan los USD 100 por partido.

Algunos organismos de transporte local han anunciado tarifas especiales de hasta USD 150 por trayecto en días de partido.

La presidenta de la Asociación Hotelera de Nueva York, Rosanna Maietta, detalló que “muchos de nuestros miembros reportan reservas por debajo de lo proyectado”.

El presidente de la Asociación Hotelera de Filadelfia, Ed Grose, declaró que todavía esperan un repunte en las próximas semanas.

La demanda internacional para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México está muy por debajo de las previsiones iniciales de FIFA y el sector turístico (Brett Davis-USA TODAY Sports)
La demanda internacional para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México está muy por debajo de las previsiones iniciales de FIFA y el sector turístico (Brett Davis-USA TODAY Sports)

La política migratoria de la administración actual y el endurecimiento de los visados llevaron a una caída del 5,5% en el número de visitantes internacionales en 2025, según datos del World Travel and Tourism Council, pese a que el turismo global vivió su mejor año histórico.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Tourism Economics, el Mundial podría sumar entre 0,8 y 1,3 puntos porcentuales al crecimiento de llegadas internacionales en 2026 y aportar alrededor de 742.000 visitantes adicionales con motivo del torneo.

Expectativas a la espera del “último minuto”

El fenómeno de las reservas de último minuto se mantiene como una de las grandes incógnitas para los operadores turísticos.

El sector prevé que la fase de eliminación directa, que representa el 31% de los partidos, suele propiciar un aumento repentino de viajes a medida que avanzan los equipos.

Por otra parte, FIFA ha vendido ya 5 millones de entradas y prevé liberar nuevas tandas, con una capacidad total de 6,7 millones de asientos para los 104 partidos.

Aunque los precios hoteleros han caído desde sus máximos, las tarifas siguen por encima de los valores usuales para la temporada.

En Atlanta, el precio medio bajó de USD 968 en diciembre a USD 390 en abril para las fechas del Mundial, mientras que en Dallas el descenso fue más moderado: de USD 1.039 a USD 773.

Lugares para hospedarse en Atlanta durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Airbnb
La industria hotelera de ciudades sede como Atlanta y Dallas ajustó precios a la baja por la falta de reservas, aunque las tarifas siguen superiores al promedio habitual para la temporada del Mundial

El aumento de costos y la incertidumbre sobre la demanda real obligaron a muchos hoteles a ajustar sus estrategias y previsiones.

El director ejecutivo de la Hotel Association of New York City, Vijay Dandapani, fue categórico: “No es la cornucopia que prometió FIFA”.

Aunque algunos ejecutivos mantienen la esperanza de un repunte, el comportamiento del mercado hasta ahora apunta a que el Mundial 2026 será para la industria turística estadounidense un fenómeno de menor alcance al anticipado.

La respuesta final dependerá del volumen de reservas y compras de último minuto, y de si los aficionados extranjeros deciden finalmente viajar para vivir el torneo en directo.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasMundial 2026FIFAIndustria HoteleraTurismo Internacional

Últimas Noticias

Sector pesquero lanza sus redes y presenta propuesta para incrementar las exportaciones panameñas

En 2025 la pesca lideró las exportaciones del país con más de $217 millones

Sector pesquero lanza sus redes y presenta propuesta para incrementar las exportaciones panameñas

El caso Nancy Guthrie llega a un momento crucial mientras todos esperan el informe forense

La inminente revelación de los resultados de laboratorio genera nerviosismo y esperanza entre quienes buscan justicia y respuestas en un proceso marcado por la incertidumbre

El caso Nancy Guthrie llega a un momento crucial mientras todos esperan el informe forense

La llegada de visitantes no residentes a Guatemala supera los 849 mil entre enero y marzo de 2026

Un informe del instituto responsable de promover el sector resalta el impacto favorable que la afluencia turística tuvo sobre empresas y trabajadores, especialmente durante el periodo de Semana Santa

La llegada de visitantes no residentes a Guatemala supera los 849 mil entre enero y marzo de 2026

Dieciséis empresas muestran interés en gerenciar la construcción del teleférico de San Miguelito en Panamá

El gerenciamiento tendrá un precio de referencia de $17.1 millones y servirá como soporte técnico en todas las fases del desarrollo.

Dieciséis empresas muestran interés en gerenciar la construcción del teleférico de San Miguelito en Panamá

Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de liderar una red de estafas cibernéticas millonarias desde Birmania

Las autoridades incautaron USD 700 millones en criptomonedas y desmantelaron más de 500 sitios implicados

Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de liderar una red de estafas cibernéticas millonarias desde Birmania

TECNO

Una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi: ¿truco efectivo o mito?

Una moneda sobre el router para mejorar la señal Wi-Fi: ¿truco efectivo o mito?

SIM física vs eSIM: ventajas, desventajas y cuál es la mejor opción para tu móvil

El manifiesto de Palantir: qué proponen Alex Karp y Peter Thiel con la “república tecnológica”

No solo Epic Games y Steam: Amazon regala dos nuevos juegos para PC

Google lanza Gemini Enterprise y apuesta por agentes inteligentes para empresas

ENTRETENIMIENTO

“La industria se transformó, ya no hay temporada de pilotos, todo es distinto”, reflexionó Stephen Colbert

“La industria se transformó, ya no hay temporada de pilotos, todo es distinto”, reflexionó Stephen Colbert

Difunden detalles de la llamada al 911 previa a la muerte de David Wilcock

El director de Iron Man reveló su arrepentimiento por el destino de Tony Stark en Avengers y destacó el impacto en Marvel

Vincent D’Onofrio decide un nuevo rumbo lejos del clásico Kingpin: “Ya no puedo seguir con ese tipo de procesos y transformaciones”

Outcome, la nueva apuesta de Jonah Hill para entender la soledad contemporánea

MUNDO

Curvas arriesgadas, climas extremos y desafíos solo para valientes: las 10 rutas más peligrosas del mundo

Curvas arriesgadas, climas extremos y desafíos solo para valientes: las 10 rutas más peligrosas del mundo

El bogavante bicolor encontrado en Cape Cod sorprende por sus colores y rareza genética

Una turista es procesada por vandalismo tras dañar la Fuente de Neptuno en Florencia

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El papa León XIV condenó la represión letal en Irán y reclama una “cultura de paz” frente a la guerra