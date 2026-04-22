Estados Unidos

Un puma atacó y mató a dos perros en el jardín trasero de una casa en el sur de California

El felino saltó la cerca de una casa en Yucaipa, condado de San Bernardino, y asesinó a un husky y una pastora de Anatolia durante la mañana, mientras sus dueños estaban de viaje. El ataque, captado por cámaras de seguridad, encendió la alerta en la comunidad

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Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran al felino ingresando al patio trasero y sorprendiendo a los perros (Familia Schultz)

Un puma ingresó a la vivienda de una familia en Yucaipa, en el condado de San Bernardino, y mató a dos perros de gran tamaño en un ataque registrado por cámaras de seguridad durante la mañana del 18 de abril de 2026.

El incidente, ocurrido mientras los dueños se encontraban de viaje, ha desencadenado preocupación en la comunidad local debido a la cercanía con zonas habitadas y la agresividad inusual del felino, comportamiento que, según el diario estadounidense New York Post, se explicaría porque el animal, desplazado por la expansión urbana, ve reducido su acceso a presas naturales, favoreciendo su incursión en áreas residenciales.

Un perro de pelaje dorado y otro blanco sentados en un sofá de exterior. Detrás, árboles, una barbacoa cubierta y un cielo nublado
Winter, un husky, y Summer, una pastora de Anatolia, no pudieron escapar a pesar de su tamaño y fuerza (Familia Schultz)

Los propietarios, Laurie Schultz y su esposo Roger Schultz, observaron desde la distancia las imágenes del predador ingresando al patio trasero y atacando primero a Winter, un husky de 41 kg, y luego a Summer, una pastora de Anatolia de 29 kg.

Según el canal angelino KTLA 5, el ataque ocurrió de 7:50 a 8:20, franja considerada poco habitual para la aparición de grandes felinos ya que suele ser en horarios nocturnos.

Un puma de color marrón claro con manchas oscuras camina en un patio trasero de tierra, con una cerca, vegetación y un pozo de fuego al fondo
El animal saltó la cerca de la vivienda y regresó para llevarse el cuerpo de uno de los perros, según el rastreo del collar (Familia Schultz)

El ataque registrado en video y la respuesta de la comunidad

La secuencia grabada muestra que el puma no solo agredió a ambos perros, sino que regresó media hora después para cargar el cuerpo de su segunda víctima por encima de una cerca de 1,5 m.

Roger Schultz indicó a CBS News que, gracias al rastreador en el collar de Summer, pudo ubicar la cueva del puma a solo 137 m de la casa, en un sector próximo a zonas donde pasean niños y familias. Las autoridades consideran relevante este dato para dimensionar el riesgo.

“El felino regresó y sacó el cuerpo de la pastora por encima de la cerca, la arrastró como si fuera un trapo”, relató Roger Schultz a CBS News. Añadió que el aspecto del animal, similar en tamaño al de los perros pero de apariencia muy muscular, quedó registrado en los videos de vigilancia.

La familia aseguró a KTLA 5 que descartó todas las pertenencias de sus mascotas. Explicaron que solo desean recordar a Winter y Summer como “felices”.

Primer plano de Roger Schultz, un hombre con gorra beige, gafas de sol en la gorra, barba de chivo gris y chaqueta oscura
El propietario siguió la secuencia a distancia y localizó la guarida del puma cerca de su hogar gracias al rastreador (KTLA 5)

El ataque generó inquietud entre los vecinos. “Hay niños pequeños que vemos caminar con sus padres; algunos corren hasta 30 o 60 m por delante durante los paseos. Por eso estamos realmente preocupados”, señaló Roger Schultz en diálogo con CBS News.

El propietario decidió advertir públicamente a la comunidad de Yucaipa sobre la necesidad de reforzar la seguridad de los animales domésticos y extremar la vigilancia, especialmente para quienes viven cerca de laderas, donde los pumas son habituales.

Casa con garaje blanco y detalles de piedra, rodeada de árboles frondosos y follaje, con un coche oscuro en el camino de entrada bajo la luz del sol
La vivienda se encuentra en las proximidades de una ladera, un entorno donde los encuentros con fauna salvaje son frecuentes (KTLA 5)

La pregunta sobre el alcance y la peligrosidad de estos ataques involucra a la California Department of Fish and Wildlife, organismo estatal que mantiene contacto con la familia e inició una investigación para determinar si se trata de un comportamiento aislado o parte de un patrón creciente.

Un portavoz de la autoridad sostuvo a KTLA 5 que “la depredación de perros domésticos por parte de pumas, incluso de razas grandes, no es infrecuente”. La entidad sugiere a los residentes supervisar a sus mascotas al aire libre —en particular durante la noche— y proveer recintos seguros para mitigar riesgos.

Dos perros en la parte trasera de una camioneta: un perro blanco grande está siendo acariciado mientras otro perro color crema está sentado y mirando
Autoridades estatales recomiendan reforzar la protección de los animales domésticos en zonas próximas a hábitats naturales (Familia Schultz)

Antecedentes de ataques recientes en California

El episodio se suma a un incidente previo registrado en febrero de 2026 en Glendale, donde una mujer fue atacada durante un paseo nocturno junto a su perro, incidente en el que el felino huyó con el animal, de acuerdo con información de CBS News.

Según el organismo estatal California Department of Fish and Wildlife, el crecimiento de zonas residenciales junto a hábitats naturales incrementa la interacción entre personas y carnívoros silvestres.

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