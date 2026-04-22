Estados Unidos

Un hombre es condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de un adolescente en una vigilia en DeKalb

La justicia del condado de DeKalb sentenció a Kevin Grier, de 35 años, a prisión de por vida sin opción a libertad condicional tras ser hallado culpable del asesinato premeditado de Ian Hagerty de 17 años durante una vigilia comunitaria

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La condena a cadena perpetua sin libertad condicional para Kevin Grier cierra un proceso judicial que conmocionó al condado de DeKalb (Condado de DeKalb)
La condena a cadena perpetua sin libertad condicional para Kevin Grier cierra un proceso judicial que conmocionó al condado de DeKalb (Condado de DeKalb)

Un hombre fue sentenciado este viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de un adolescente durante una vigilia en el condado de DeKalb, Georgia marcando el final de un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad local durante más de un año. El caso, que involucró la muerte de un joven de 17 años en circunstancias especialmente trágicas, generó un amplio debate sobre la violencia armada y la seguridad en reuniones comunitarias.

La jueza Tangela Barrie, del Tribunal Superior del Condado de DeKalb, dictó la sentencia a Kevin Grier, de 35 años, imponiéndole prisión de por vida sin opción a libertad condicional. Esta decisión fue tomada después de que, en marzo, un jurado lo declarara culpable por el asesinato premeditado de Ian Hagerty, un adolescente que perdió la vida en noviembre de 2022 durante un evento en memoria de otra víctima de la violencia.

La condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional significa que Grier no podrá solicitar reducción de pena ni salidas anticipadas bajo ningún motivo. El tribunal sostuvo que la gravedad de los hechos y la reincidencia criminal de Grier justificaban la máxima sanción prevista por la ley en este tipo de delitos. La resolución de la jueza Barrie pone fin a un extenso proceso judicial, en el que la Fiscalía presentó pruebas contundentes sobre la premeditación y la brutalidad del ataque.

La imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Grier responde a la magnitud del crimen perpetrado. El asesinato de Hagerty conmocionó a la comunidad, ya que sucedió durante una vigilia en la que familiares y amigos se reunían para rendir homenaje a otro adolescente recientemente fallecido en circunstancias violentas. De acuerdo con la sentencia, la peligrosidad demostrada por Grier y la naturaleza del delito impiden cualquier posibilidad de reinserción social.

Detalles del crimen y circunstancias del tiroteo

El asesinato de Ian Hagerty, de 17 años, durante una vigilia en DeKalb reavivó el debate sobre la violencia armada y la seguridad comunitaria
El asesinato de Ian Hagerty, de 17 años, durante una vigilia en DeKalb reavivó el debate sobre la violencia armada y la seguridad comunitaria

El incidente se registró el 27 de noviembre de 2022, en un complejo de apartamentos ubicado en la zona no incorporada de Decatur, dentro del condado de DeKalb. Aquella tarde, una multitud se congregó en el lugar para participar en una vigilia en memoria de un joven asesinado a tiros días antes durante un intento de allanamiento de morada. La reunión, concebida como un acto de duelo y solidaridad, se transformó en escenario de una nueva tragedia.

Según relataron testigos, la situación se tornó tensa poco después de que un hombre soltara globos en el marco de la ceremonia. En ese momento, el atacante se acercó al grupo y, sin mediar palabra, abrió fuego con un arma de fuego. Uno de los disparos alcanzó mortalmente a Ian Hagerty, de 17 años, quien cayó herido de gravedad frente a familiares y amigos presentes. El atacante, identificado posteriormente como Kevin Grier, no se detuvo tras disparar, sino que se alejó de la víctima y comenzó a caminar de un lado a otro por la acera, mostrando indiferencia ante el horror generado.

Después de perpetrar el ataque, el agresor se subió a un coche y huyó del lugar, dejando tras de sí una escena de caos y desesperación. Las autoridades informaron que la reacción de los asistentes permitió recabar testimonios clave para la investigación. El hecho de que la agresión ocurriera durante una vigilia agravó el impacto emocional en la comunidad, que ya se encontraba afectada por la reciente muerte del adolescente homenajeado en el acto.

La secuencia de los hechos revela una violencia repentina y calculada. Testigos presenciales coincidieron en que no hubo provocación aparente por parte de los asistentes y que el tirador actuó de forma deliberada. La investigación policial confirmó que el ataque no fue producto del azar, sino que existió una clara intención de causar daño en un momento de recogimiento colectivo.

Identificación y detención del sospechoso

Tras el tiroteo, la policía del condado de DeKalb emprendió una búsqueda exhaustiva del responsable. Una de las primeras acciones fue la difusión de fotografías del sospechoso, obtenidas a partir de cámaras de seguridad y registros de los presentes. Esta estrategia resultó determinante para avanzar en la investigación, ya que permitió que ciudadanos aportaran información relevante sobre la identidad del atacante.

Las pistas recibidas a raíz de la publicación de las imágenes llevaron a los investigadores hasta Kevin Grier. El 27 de enero de 2023, dos meses después del crimen, las autoridades lograron localizar y detener a Grier en una vivienda situada en la zona no incorporada de Decatur, la misma localidad donde ocurrió el tiroteo. Desde el momento de su detención, Grier permaneció bajo custodia en la cárcel del condado de DeKalb, a la espera del juicio.

La colaboración de la comunidad fue clave para la identificación del sospechoso. Los aportes ciudadanos, junto con el análisis de imágenes y declaraciones, condujeron a la rápida detención de Grier, quien tenía antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional en el momento de los hechos. La policía destacó que la coordinación entre los agentes y la sociedad permitió esclarecer el caso y evitar que el responsable evadiera la justicia.

Durante la investigación, las autoridades confirmaron que Grier tenía prohibido portar armas de fuego por ser un delincuente convicto y hallarse en libertad condicional. Este dato fue relevante tanto para la detención como para la formulación de los cargos en su contra.

Proceso judicial y cargos presentados

Tiroteo en EEUU
Kevin Grier enfrentó cargos que incluyeron asesinato premeditado, asesinato en primer grado, agresión agravada y posesión ilegal de arma de fuego (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

El proceso judicial contra Kevin Grier se inició formalmente tras su detención. En marzo, un jurado lo declaró culpable de múltiples delitos, entre los que destacan asesinato con premeditación, asesinato en primer grado, dos cargos de agresión con agravantes, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto o persona en libertad condicional por primera vez.

Estos cargos reflejan la gravedad de los hechos y el historial delictivo de Grier. La Fiscalía presentó pruebas que demostraron la premeditación del ataque y el uso ilegal de un arma, aspectos que resultaron determinantes para la condena. El veredicto del jurado y la posterior sentencia de la jueza Barrie representan la culminación de un proceso que buscó justicia para la familia de Ian Hagerty y la comunidad afectada.

El acusado no podrá salir de prisión bajo ninguna circunstancia, según lo estipulado por la sentencia.

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