Un excursionista enfrentó un ataque de oso en un sendero del Bosque Nacional de Ángeles

Un excursionista con mochila y bastones camina por un sendero de tierra. Un oso pardo de color marrón se aproxima al excursionista. Posteriormente, el oso camina solo por el mismo sendero en un entorno montañoso con vegetación y rocas. Al fondo, se observa un valle con construcciones. El video muestra el acercamiento de un animal salvaje a una persona.

Un excursionista se vio sorprendido por el ataque de un oso de gran tamaño en un sendero del Bosque Nacional de ángeles, en el sur de California, hecho que quedó registrado en un video difundido el 22 de abril. La secuencia muestra a un hombre vestido con ropa típica de senderismo y sombrero mientras se aproxima a corta distancia del animal.

De acuerdo con el canal local NBCLA, el individuo optó por agitar campanas, recurso utilizado habitualmente para ahuyentar a la fauna silvestre en áreas de montaña de Estados Unidos.

El video muestra cómo el oso reacciona de manera repentina y embiste al senderista, quien permanece de pie a pesar del riesgo. El testimonio de Erin Chiu, quien presenció y grabó la escena, fue recogido por NBCLA.

l. El incidente fue relatado por Erin Chiu a NBCLA, quien capturó las imágenes tras presenciar la escena mientras recorría la zona. Foto: New York Post

Chiu indicó que recorre el sendero aproximadamente tres veces por semana, cubriendo al menos dieciséis kilómetros por jornada, y nunca antes había observado un oso en ese sector del parque. “Decidimos ocultarnos entre los arbustos para evitar una confrontación directa, mientras el otro senderista enfrentó la situación”, explicó Chiu al medio local.

Cómo ocurrieron los hechos

Según el canal local NBCLA, la maniobra del excursionista —consistente en retroceder sin perder de vista al animal y sin correr— coincidió con las recomendaciones de la agencia federal National Park Service (NPS). Esta agencia advierte que correr ante un oso suele provocar que el animal lo perciba como presa, ya que los humanos no superan en velocidad a estos mamíferos.

La NPS aconseja mantener la calma, hablar en voz baja y mostrarse firme, acciones que tienden a reducir la posibilidad de un ataque. El episodio finalizó cuando el oso se retiró, permitiendo que el senderista se alejara ileso del lugar.

Según el canal local NBCLA, la maniobra del excursionista —consistente en retroceder sin perder de vista al animal y sin correr— coincidió con las recomendaciones de la agencia federal National Park Service (NPS).

Aumentan los avistamientos de osos en el condado de Los ángeles

NBCLA también consignó que los avistamientos de osos en el condado de Los ángeles han registrado un incremento en los últimos años. Localidades como Monrovia, Sierra Madre, Castaic y Arcadia reportan encuentros frecuentes, según la cobertura reciente del diario estadounidense New York Post. La expansión del hábitat y la búsqueda de alimento son factores que explican la presencia de ejemplares en áreas urbanas y senderos concurridos.

Las autoridades recomiendan el uso de dispositivos sonoros y evitar el contacto directo con la fauna silvestre. Además, aconsejan a los excursionistas consultar las prácticas de seguridad en caso de encuentros con animales de gran tamaño durante sus recorridos en zonas protegidas.