Estados Unidos

Siguieron un auto, dispararon 80 veces, mataron a la persona equivocada y se fugaron

Acribillaron a una mujer en una estación de servicio de Hammond, Luisiana. La policía aseguró que la confundieron y ahora rastrean a los asesinos que huyeron del lugar en un coche robado

Guardar
Imagen de vigilancia de dos personas junto a un coche blanco en una gasolinera por la noche, una de ellas sujeta un rifle apuntando
Patricia Sheppard murió en una gasolinera Chevron de Hammond, Luisiana, después de que pistoleros dispararan entre 70 y 80 veces contra el sedán gris en el que viajaba (ABC )

Patricia Sheppard, de 50 años, volvía a casa tras una jornada de trabajo cuando al menos dos pistoleros descargaron entre 70 y 80 disparos contra el auto en el que viajaba, en una gasolinera Chevron de Hammond, Luisiana.

Era la madrugada del jueves 5 de junio de 2026. La víctima estaba sentada en un sedán gris estacionado junto a un surtidor de combustible en la autopista 190, cerca de Westin Oak Drive, cuando los sospechosos se detuvieron a su lado y abrieron fuego.

PUBLICIDAD

Sheppard murió en el lugar. Ella no era el objetivo. Los atacantes se equivocaron de persona.

El jefe de la policía de Hammond, Edwin Bergeron Jr., la describió ante la prensa como “una víctima absolutamente inocente”.

La secuencia del tiroteo en la gasolinera

Los sospechosos venían siguiendo el auto desde una granja de la zona, declaró Bergeron en conferencia de prensa. La persona a quien buscaban viajaba en ese vehículo, pero en algún momento bajó para subirse a otro auto. El sedán gris continuó solo hacia la gasolinera.

PUBLICIDAD

Cuando el conductor del auto entró a la tienda de la gasolinera, los atacantes aprovecharon su ausencia. Un Honda Civic blanco se acercó al vehículo y los sospechosos dispararon decenas de veces contra el interior, donde Sheppard permanecía sentada.

Imagen borrosa de un hombre apuntando un rifle junto a un coche blanco con la puerta abierta en una gasolinera nocturna, con un SUV A-segment plateado a la derecha y bombas de gasolina al fondo
Patricia Sheppard murió en una gasolinera Chevron de Hammond, Luisiana, después de que pistoleros dispararan entre 70 y 80 veces contra el sedán gris en el que viajaba (ABC )

“Esto no es un acto de violencia al azar”, declaró Bergeron a los medios. “Es un ataque dirigido contra quien ellos creyeron que era una persona específica dentro del vehículo”.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron a los sospechosos escapar a alta velocidad hacia el oeste, en dirección a la Interestatal 55, informó la policía según Fox 8, canal de televisión local.

Quién era Patricia Sheppard

Su hermana, Annette Smith, contó a Fox 8 que Sheppard era una madre que esa madrugada simplemente buscaba llegar a su casa después del trabajo.

Smith se enteró de los detalles del crimen a través de la conferencia de prensa policial, no por una comunicación directa de las autoridades. Ante eso, pidió que la familia reciba información de primera mano.

Retrato de una mujer con piel oscura, cabello largo y oscuro, y blusa de cuello en V a rayas claras y oscuras, sonriendo ligeramente
Annette Smith, hermana de Patricia Sheppard, dijo que la víctima volvía del trabajo y pidió que la familia reciba información directa de las autoridades (FOX 8)

“No se siente real”, dijo Smith. “Solo siento que esos tipos tenían que estar poseídos por algo. Siento que es algo demoníaco”.

La hermana también expresó preocupación por la persona que sí era el blanco de los atacantes: “Cuanto más tiempo estén en la calle, alguien más va a salir lastimado, porque obviamente no alcanzaron a su objetivo”.

Los sospechosos y el vehículo que busca la policía

La policía identificó el auto de los sospechosos como un Honda Civic blanco de 2008, de cuatro puertas, con la placa de Mississippi PJY050. El vehículo fue robado durante un asalto a mano armada en McComb, Mississippi, días antes del crimen. Carece de la ventanilla delantera del lado del acompañante, que uno de los atacantes rompió a tiros desde adentro.

Bergeron confirmó que los investigadores tienen varias pistas activas y que conocen algunos de los posibles móviles, aunque no los revelaron públicamente. La policía busca entre dos y tres sospechosos, a quienes considera armados y peligrosos.

Vista exterior de una gasolinera con dosel azul y blanco, varios surtidores, un camión blanco y un coche rojo. Un letrero de 'Waffle House' es visible al fondo
El jefe policial Edwin Bergeron Jr. afirmó que el tiroteo en Hammond no fue un acto de violencia al azar, sino un ataque dirigido contra una persona específica (FOX 8)

“No vamos a descansar hasta que estos miserables estén en la cárcel”, afirmó el jefe Bergeron, “por acercarse y matar a una mujer inocente en un auto porque creyeron que era otra persona”.

Cómo colaborar con la investigación

Las autoridades piden a quienes hayan visto el Honda Civic blanco que no se acerquen al vehículo ni a sus ocupantes, y que llamen de inmediato al 911.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el detective Dustin Williams del Departamento de Policía de Hammond al 985-277-5755, o de forma anónima a través de Crime Stoppers —línea de denuncia confidencial administrada por organismos policiales locales— al 1-800-554-5245.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasLuisianaTiroteoHomicidioEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: el rescate de una anciana atrapada en un auto en un canal de Broward, a segundos de morir ahogada

Dos oficiales y un bombero lograron sacar con vida a una mujer antes de que su vehículo se hundiera en Pompano Beach. La emergencia se resolvió en menos de un minuto.

Video: el rescate de una anciana atrapada en un auto en un canal de Broward, a segundos de morir ahogada

El aeropuerto de Atlanta registra el tercer derrame de combustible para aviones en lo que va del año y crece la preocupación por la contaminación

El episodio ocurrió durante el fin de semana del Día de los Caídos en Hartsfield-Jackson, con un nuevo vertido reportado por Flint Riverkeeper y preocupación por su impacto en cursos de agua cercanos

El aeropuerto de Atlanta registra el tercer derrame de combustible para aviones en lo que va del año y crece la preocupación por la contaminación

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

El proyecto protagonizado por Jaafar Jackson se convirtió en el lanzamiento más exitoso del estudio estadounidense, impulsado por una fuerte respuesta del público fuera de Estados Unidos

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

La ciudad de Nueva York registró los niveles de tiroteos y homicidios más bajos de su historia

El NYPD reportó que el decomiso de 2.109 armas ilegales en los primeros cinco meses de 2026 provocó una caída delictiva sin precedentes en los cinco condados, con mínimos históricos en la vivienda pública durante mayo

La ciudad de Nueva York registró los niveles de tiroteos y homicidios más bajos de su historia

Florida aprueba rebaja histórica de impuestos y la lleva a referendo

La enmienda constitucional y su ley de aplicación avanzaron tras una sesión especial convocada por Ron DeSantis y quedarán supeditadas al voto de noviembre, con un umbral mínimo del 60% de respaldo

Florida aprueba rebaja histórica de impuestos y la lleva a referendo

TECNO

Cómo una IA elevó su tasa de victorias al 82% en Batalla Naval

Cómo una IA elevó su tasa de victorias al 82% en Batalla Naval

Así opera el gusano de IA que adapta cada ciberataque al dispositivo que infecta

Ahorra tiempo en ChatGPT: la IA ahora recuerda tus datos aunque inicies una nueva conversación

SEGA, empresa detrás de Tetris, prepara consola de juegos: pantalla OLED y competencia de PlayStation Vita

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 6 de junio

ENTRETENIMIENTO

“Después del primer episodio, lloré”, dijo Sharon Stone al explicar su vínculo con “Euphoria”

“Después del primer episodio, lloré”, dijo Sharon Stone al explicar su vínculo con “Euphoria”

Tom Holland cambia su postura sobre Spider-Man tras cumplir 30 años: qué había ducho sobre dejar el personaje

Sarah Michelle Gellar llora la muerte de Anthony Head, su entrañable mentor en ‘Buffy, la cazavampiros’: “No estoy bien”

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

“La Odisea” de Christopher Nolan ya hace historia: vendió el 95% de sus butacas IMAX en menos de una hora

MUNDO

La Policía de Armenia destapó un caso de compra de votos vinculado al partido opositor, cercano a Rusia

La Policía de Armenia destapó un caso de compra de votos vinculado al partido opositor, cercano a Rusia

Murió Bernadette Chirac, ex primera dama de Francia

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania con más de 200 drones: al menos 12 muertos en Donetsk y Kherson

El ébola sigue azotando a la República Democrática del Congo: ya hay al menos 82 muertos y 452 casos confirmados

La OPEP evalúa nuevos ajustes de sus niveles de producción de crudo mientras persiste la crisis en Ormuz