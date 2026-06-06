Siguieron un auto, dispararon 80 veces, mataron a la persona equivocada y se fugaron

Patricia Sheppard murió en una gasolinera Chevron de Hammond, Luisiana, después de que pistoleros dispararan entre 70 y 80 veces contra el sedán gris en el que viajaba (ABC )

Patricia Sheppard, de 50 años, volvía a casa tras una jornada de trabajo cuando al menos dos pistoleros descargaron entre 70 y 80 disparos contra el auto en el que viajaba, en una gasolinera Chevron de Hammond, Luisiana.

Era la madrugada del jueves 5 de junio de 2026. La víctima estaba sentada en un sedán gris estacionado junto a un surtidor de combustible en la autopista 190, cerca de Westin Oak Drive, cuando los sospechosos se detuvieron a su lado y abrieron fuego.

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Sheppard murió en el lugar. Ella no era el objetivo. Los atacantes se equivocaron de persona.

El jefe de la policía de Hammond, Edwin Bergeron Jr., la describió ante la prensa como “una víctima absolutamente inocente”.

La secuencia del tiroteo en la gasolinera

Los sospechosos venían siguiendo el auto desde una granja de la zona, declaró Bergeron en conferencia de prensa. La persona a quien buscaban viajaba en ese vehículo, pero en algún momento bajó para subirse a otro auto. El sedán gris continuó solo hacia la gasolinera.

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Cuando el conductor del auto entró a la tienda de la gasolinera, los atacantes aprovecharon su ausencia. Un Honda Civic blanco se acercó al vehículo y los sospechosos dispararon decenas de veces contra el interior, donde Sheppard permanecía sentada.

Patricia Sheppard murió en una gasolinera Chevron de Hammond, Luisiana, después de que pistoleros dispararan entre 70 y 80 veces contra el sedán gris en el que viajaba (ABC )

“Esto no es un acto de violencia al azar”, declaró Bergeron a los medios. “Es un ataque dirigido contra quien ellos creyeron que era una persona específica dentro del vehículo”.

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Las cámaras de seguridad del lugar registraron a los sospechosos escapar a alta velocidad hacia el oeste, en dirección a la Interestatal 55, informó la policía según Fox 8, canal de televisión local.

Quién era Patricia Sheppard

Su hermana, Annette Smith, contó a Fox 8 que Sheppard era una madre que esa madrugada simplemente buscaba llegar a su casa después del trabajo.

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Smith se enteró de los detalles del crimen a través de la conferencia de prensa policial, no por una comunicación directa de las autoridades. Ante eso, pidió que la familia reciba información de primera mano.

Annette Smith, hermana de Patricia Sheppard, dijo que la víctima volvía del trabajo y pidió que la familia reciba información directa de las autoridades (FOX 8)

“No se siente real”, dijo Smith. “Solo siento que esos tipos tenían que estar poseídos por algo. Siento que es algo demoníaco”.

La hermana también expresó preocupación por la persona que sí era el blanco de los atacantes: “Cuanto más tiempo estén en la calle, alguien más va a salir lastimado, porque obviamente no alcanzaron a su objetivo”.

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Los sospechosos y el vehículo que busca la policía

La policía identificó el auto de los sospechosos como un Honda Civic blanco de 2008, de cuatro puertas, con la placa de Mississippi PJY050. El vehículo fue robado durante un asalto a mano armada en McComb, Mississippi, días antes del crimen. Carece de la ventanilla delantera del lado del acompañante, que uno de los atacantes rompió a tiros desde adentro.

Bergeron confirmó que los investigadores tienen varias pistas activas y que conocen algunos de los posibles móviles, aunque no los revelaron públicamente. La policía busca entre dos y tres sospechosos, a quienes considera armados y peligrosos.

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El jefe policial Edwin Bergeron Jr. afirmó que el tiroteo en Hammond no fue un acto de violencia al azar, sino un ataque dirigido contra una persona específica (FOX 8)

“No vamos a descansar hasta que estos miserables estén en la cárcel”, afirmó el jefe Bergeron, “por acercarse y matar a una mujer inocente en un auto porque creyeron que era otra persona”.

Cómo colaborar con la investigación

Las autoridades piden a quienes hayan visto el Honda Civic blanco que no se acerquen al vehículo ni a sus ocupantes, y que llamen de inmediato al 911.

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Quienes tengan información pueden comunicarse con el detective Dustin Williams del Departamento de Policía de Hammond al 985-277-5755, o de forma anónima a través de Crime Stoppers —línea de denuncia confidencial administrada por organismos policiales locales— al 1-800-554-5245.