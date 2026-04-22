Estados Unidos

El secretario de Transporte de Estados Unidos solicita al Congreso USD 10.000 millones para modernizar el control aéreo

La iniciativa busca agilizar las operaciones aeroportuarias y garantizar la eficiencia en los vuelos mediante tecnología de última generación y mejoras en infraestructura

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Sean Duffy, con una chaqueta azul del Departamento de Transporte de EE. UU. y la bandera estadounidense en la manga, habla en un micrófono plateado. Fondo interior borroso
El secretario de Transporte de EE.UU. pide al Congreso USD 10.000 millones para modernizar el control de tráfico aéreo y reducir los retrasos (Reuters)

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, solicitó al Congreso una inversión de USD 10.000 millones para impulsar la modernización tecnológica del sistema nacional de control del tráfico aéreo.

El objetivo central es reducir las interrupciones recurrentes en los vuelos y hacer frente a la congestión que afecta a los aeropuertos del país desde hace décadas.

Esta iniciativa implica renovar la infraestructura física y actualizar el software administrativo para distribuir de manera eficiente el tráfico aéreo, con la expectativa de minimizar los retrasos en el sector, según informó la agencia internacional de noticias Reuters.

La modernización busca adaptar el sistema de aviación civil a los desafíos actuales, tras incidentes como la interrupción de más de una hora del tráfico aéreo hacia los tres principales aeropuertos de Washington en marzo, provocada por fallos en sistemas tecnológicos obsoletos.

El año pasado, también se registraron fallas graves en el aeropuerto de Newark, y según Reuters, informes internos advierten que, de los 138 sistemas de telecomunicaciones gestionados por la Administración Federal de Aviación, 51 son tan obsoletos que no pueden repararse ni reemplazarse.

Duffy pide al Congreso la aprobación de USD 10.000 millones prioritarios, tras haber estimado previamente en USD 19.000 millones el costo de una modernización integral.

La Administración Federal de Aviación detalló a Reuters que el programa de reforma, previsto para culminar en 2028, contempla la integración de 5.000 conexiones de red de alta velocidad, la adquisición de 27.000 radios avanzados, la instalación de 612 radares modernos, la adaptación de 17 torres de control y la incorporación de nuevas tecnologías en 54 aeropuertos.

El informe técnico citado por Reuters en 2023 destaca que la antigüedad de la infraestructura compromete la regularidad de los vuelos, ya que muchas piezas no pueden reemplazarse y las medidas paliativas resultan cada vez menos efectivas.

Tras estos antecedentes, la administración de Duffy ha intensificado las gestiones presupuestarias enfocadas en renovar los sistemas de control y sostener la operatividad del espacio aéreo.

El impacto de las fallas recurrentes y la urgencia de la renovación tecnológica

Vista exterior de la parte superior de una torre de control de tráfico aéreo con grandes ventanas. Tres figuras de personas se ven silueteadas dentro de la cabina de control
La FAA busca renovar 51 de los 138 sistemas de telecomunicaciones obsoletos que afectan la seguridad y eficiencia aérea (REUTERS/Daniel Cole)

El aumento en los fondos solicitados se explica por incidentes como la doble interrupción registrada en marzo en los aeropuertos de Washington. El año pasado, el Congreso ya había aprobado una partida de USD 12.500 millones destinada a la renovación de equipos y al refuerzo de torres de control con déficit de personal.

No obstante, reportes recientes difundidos por Reuters señalan que casi la mitad de los sistemas de telecomunicaciones continúan siendo insostenibles y que los fallos recurrentes generan pérdidas significativas de tiempo y recursos para aerolíneas y usuarios.

La FAA ha acelerado el proceso de sustitución de cableado y transformación de espacios técnicos, logrando convertir 270 emplazamientos de radio en todo el país e impulsar la digitalización de procesos en las torres de control.

La escala del rezago tecnológico, persistente durante muchos años, exige inversiones adicionales para asegurar la estabilidad operativa y la capacidad de adaptación frente al crecimiento de la demanda aérea.

Los desafíos de gestión y la respuesta legislativa

La iniciativa incluye capacitación técnica y actualización de protocolos, dependiendo de la aprobación federal para optimizar la operatividad del sistema aéreo estadounidense (REUTERS/Eduardo Muñoz)
La iniciativa incluye capacitación técnica y actualización de protocolos, dependiendo de la aprobación federal para optimizar la operatividad del sistema aéreo estadounidense (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Uno de los principales desafíos identificados por la FAA es la brecha entre la demanda programada por las aerolíneas y la capacidad real de gestión del sistema. El software predictivo propuesto permitirá detectar estas discrepancias con suficiente antelación para ajustar la planificación de vuelos y evitar la saturación de los principales nodos aeroportuarios.

Según Duffy, “las aerolíneas programan vuelos en volúmenes que superan en un 50 % la capacidad real de gestión” de la FAA, una situación que puede detectarse hasta con 45 días de antelación mediante nuevas herramientas analíticas.

El secretario de Transporte explicó que esta reforma dotaría al sistema de una plataforma robusta para la gestión del espacio aéreo y el flujo de pasajeros, permitiendo distribuir la demanda y reducir sustancialmente las interrupciones.

Durante una conferencia con representantes del sector aeronáutico, afirmó: “Esta herramienta nos permite visualizar y distribuir los vuelos de manera que se reduzcan considerablemente las interrupciones. Podríamos solucionar esto”.

La iniciativa legislativa contempla también la capacitación de personal técnico en el uso de las nuevas herramientas y la actualización de protocolos de gestión para contingencias. El avance del programa depende de la cooperación entre el Departamento de Transporte, la FAA, las aerolíneas y el Congreso, que deberá autorizar los fondos en el marco del debate presupuestario federal.

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