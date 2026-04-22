Estados Unidos

El misterio detrás de la “maldición Mamdani” y su impacto en los Mets de Nueva York

Un episodio inesperado vincula al alcalde local con la sequía de victorias del equipo, generando debates y supersticiones entre los seguidores del béisbol

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La visita del alcalde Zohran Mamdani al Citi Field y su saludo a las mascotas de los Mets es señalada como el inicio de la 'maldición del Mambino'
La visita del alcalde Zohran Mamdani al Citi Field y su saludo a las mascotas de los Mets es señalada como el inicio de la 'maldición del Mambino'

La seguidilla de derrotas de los New York Mets ha desatado una ola de supersticiones y reproches en la ciudad. Desde el 9 de abril, cuando los mascotas del equipo recibieron efusivamente al alcalde Zohran Mamdani en Citi Field, el equipo no ha logrado sumar ni una victoria, acumulando 11 caídas consecutivas.

El clima de frustración entre los aficionados se ha transformado en la búsqueda de explicaciones alternativas, y muchos han dirigido la culpa hacia el propio alcalde.

Diversos seguidores, especialmente aquellos críticos de Mamdani, han señalado el gesto amistoso con los personajes del equipo como el origen de una supuesta “maldición”.

El apodo “La maldición del Mambino” resonó en los medios cuando un diario de la ciudad lo llevó a su portada tras la undécima derrota.

La pregunta sobre la capacidad del alcalde para revertir la racha negativa alcanzó una conferencia de prensa. Mamdani, quien se considera un aficionado casual, respondió: “Sigo teniendo fe, como sé que la tienen muchos hinchas de los Mets en toda la ciudad”.

La crisis deportiva de los New York Mets se agrava con once derrotas consecutivas y desata reproches supersticiosos en la ciudad (Wendell Cruz-Imagn Images)
La crisis deportiva de los New York Mets se agrava con once derrotas consecutivas y desata reproches supersticiosos en la ciudad (Wendell Cruz-Imagn Images)

En lo deportivo, la crisis de los Mets responde a problemas más profundos que una superstición. El equipo ha anotado menos de tres carreras en nueve partidos y, en cinco encuentros, ha permitido más de siete.

Además, la ausencia por lesión de Juan Soto, quien firmó un contrato de 15 años y USD 765 millones, y el bajo rendimiento de Bo Bichette, fichado esta temporada por USD 126 millones, han intensificado el declive deportivo.

De este modo, los problemas en el campo y en la conformación del plantel explican la crisis más allá de cualquier creencia popular.

El peso de la superstición y la identidad de los fanáticos

El béisbol ha sido históricamente un terreno prolífico para supersticiones. Los seguidores de los Mets han forjado su identidad en la adversidad y se aferran a la esperanza incluso cuando los hechos la desmienten.

El escritor A.M. Gittlitz señala que el equipo representa a un sector social específico: profesionales jóvenes y recién llegados a Brooklyn, muchos de los cuales apoyaron la llegada de Mamdani a la alcaldía.

Gittlitz, autor de un libro sobre la historia y significado social de los Mets, escribió: “Si recorres el ‘Corredor Comunista’, vas a ver muchas gorras de los Mets”.

La afición de los Mets debate la influencia de la superstición y responsabiliza al alcalde Mamdani por la mala racha del equipo (Angelina Katsanis/Associated Press)
La afición de los Mets debate la influencia de la superstición y responsabiliza al alcalde Mamdani por la mala racha del equipo (Angelina Katsanis/Associated Press)

Para el exalcalde Bill de Blasio, la afinidad entre Mamdani y los Mets se entiende porque, según él: “Representan la misma vibra”, en contraste con los Yankees, tradicionalmente asociados a figuras del establishment y a mandatarios como Giuliani y Trump.

De Blasio, simpatizante de los Red Sox y acostumbrado a recibir reproches vinculados a las desgracias de la ciudad, recordó una cita de Ed Koch: “Si un gorrión muere en Central Park, es culpa del alcalde”.

Opiniones divididas sobre el supuesto “maleficio”

La teoría de la maldición no logra consenso dentro del entorno del club. El exfuncionario Justin Brannan plantea un paralelismo: “Todos dudaron de Zohran y ahora es alcalde; deberían hacer lo mismo con los Mets”, sostuvo.

Añadió que la actual racha negativa no es, ni de lejos, el peor momento que han atravesado los hinchas.

Otros proponen soluciones inusuales. El portavoz de Eric Adams, Todd Shapiro, sugirió que Mamdani abrace a los Yankees para intentar “transferir la maldición”, aunque cuestionó el verdadero efecto del gesto con el mascota.

Recordó el caso de Tony Romo y Jessica Simpson en el fútbol americano como ejemplo para relativizar las supersticiones: “El alcalde no es Jessica Simpson”, ironizó.

Mientras tanto, Mamdani sigue con su rutina y pasión deportiva. El lunes, se observaron siluetas gigantes de jugadores de los Knicks en la sede del Ayuntamiento, reflejando su apoyo al equipo de baloncesto en los playoffs.

Horas más tarde, los Knicks sufrieron una derrota inesperada; De Blasio restó importancia al hecho y bromeó con que un abrazo de Mamdani podría cambiar la fortuna del equipo.

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