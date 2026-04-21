Un concejal de Nueva York impulsa una nueva ruta de ferry para la Copa Mundial 2026

El concejal Shawn Abreu impulsa una nueva ruta de ferry entre Manhattan y Edgewater para facilitar el transporte durante la Copa Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon).

El concejal de Nueva York Shawn Abreu propuso crear una ruta de ferry entre West Harlem y Nueva Jersey para facilitar el acceso de los aficionados a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se disputarán en el estadio MetLife.

La iniciativa surge como respuesta al anuncio de que el trayecto en tren para asistir a los partidos costará USD 150 por un boleto de ida y vuelta. Esta tarifa supone un aumento de casi 12 veces frente al precio regular de USD 12,90 para el trayecto entre Penn Station New York y el estadio MetLife.

Por consiguiente, el objetivo es ofrecer una alternativa de transporte más asequible y aliviar la congestión en los principales cruces, como el puente George Washington y el túnel Lincoln.

El plan para conectar Manhattan y Nueva Jersey por vía fluvial

La propuesta, presentada por el líder del Concejo Municipal Shawn Abreu, plantea habilitar el muelle de la calle 125 en West Harlem para conectar Manhattan con Edgewater, Nueva Jersey, mediante un trayecto fluvial de menos de 10 minutos.

Desde Edgewater, los aficionados serían trasladados en autobús hasta el estadio y así completarían el recorrido restante de aproximadamente 14,5 kilómetros (nueve millas) hasta MetLife.

De acuerdo con ABC 7 NY, quienes defienden la iniciativa destacan que podría dinamizar la economía en ambas orillas del río Hudson. La terminal fluvial de West Harlem funciona desde 2009, aunque hasta hace poco su uso estuvo restringido principalmente al turismo. El muelle fue reactivado recientemente por la embarcación turística The Harlem Rocket.

El nuevo trayecto en ferry se presenta como alternativa económica tras el anuncio del precio de USD 150 para viajar en tren durante el torneo de la FIFA (REUTERS/Bing Guan).

Financiación federal y solicitudes formales para la ruta fluvial

El plan surge en medio de una disputa entre la FIFA y el gobierno estatal por la ausencia de financiamiento para el transporte público. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, afirmó que la FIFA no aporta recursos para garantizar la movilidad durante el torneo. En un comunicado difundido en sus redes sociales, advirtió: “La FIFA debería pagar los viajes. Pero si no lo hacen, no voy a permitir que estafen a Nueva Jersey”.

Por su parte, el concejal Abreu calificó los nuevos precios de NJ Transit como “indefendibles” y afirmó: “No es un plan de transporte, es una extorsión”. Además, agregó: “La Administración Federal de Tránsito ha reservado millones de dólares para las ciudades, las Copas Mundiales y, específicamente, para las ciudades anfitrionas, con el fin de proporcionar transporte público asequible o incluso gratuito, y eso es lo que estamos solicitando aquí”, reportó ABC 7 NY.

En cuanto al financiamiento de esta nueva ruta, se cubriría íntegramente con fondos federales. No obstante, según FOX 5 NY, el costo final del viaje en ferry aún no ha sido determinado.

El concejal indicó que ya enviaron una carta tanto al alcalde de Nueva York como a la Oficina de Desarrollo Económico del municipio. Las autoridades tienen plazo hasta el 11 de mayo para solicitar los fondos necesarios.

El financiamiento del nuevo servicio de ferry se cubriría exclusivamente con fondos federales reservados para el transporte en ciudades sede de la Copa Mundial (REUTERS/Brendan McDermid).

De acuerdo con FOX 5 NY, la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) informó que aún no se han definido los horarios de los servicios de verano y que, por ahora, la política tarifaria se mantendrá sin cambios. La agencia agradeció la propuesta y aseguró que la evaluará, además de reiterar su compromiso de ofrecer una experiencia de transporte de calidad durante el torneo.

Asimismo, funcionarios de New York Waterway, principal operadora de ferries en la región, informaron al mismo medio que no han sido contactados respecto a la propuesta de Abreu y que, por ahora, no contemplan modificaciones en su operación.

Por otro lado, consultado por ABC 7 NY, el alcalde de Edgewater manifestó que desconocía la iniciativa y opinó que la ruta del ferry sería más lógica hacia Weehawken que hacia Edgewater.