Estados Unidos

Sigue la búsqueda de Lynette Hooker: la hija viajó a las Bahamas para saber el paradero de su madre

La mujer de 55 años desapareció tras caer al agua mientras regresaba en su velero días atrás junto a su esposo.

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Brian Hooker dijo estar "desconsolado" por la trágica desaparición de Lynette Hooker en el mar, horas después de que su hijastra afirmara que él tenía un lado oscuro. Foto: Facebook Brian Hooker
Brian Hooker dijo estar "desconsolado" por la trágica desaparición de Lynette Hooker en el mar, horas después de que su hijastra afirmara que él tenía un lado oscuro. Foto: Facebook Brian Hooker

La búsqueda de Lynette Hooker, la mujer de 55 años desaparecida hace más de dos semanas en el mar de las Bahamas, concentró los esfuerzos de su familia. Su hija, Karli Aylesworth, viajó recientemente al país para buscar información sobre el paradero de su madre, pero solo pudo recuperar algunos objetos personales.

La policía local mantiene el sumario en curso y, aunque Brian Hooker, su esposo, fue interrogado, hasta ahora no se han presentado cargos, según informó The New York Post.

La búsqueda tiene el objetivo de encontrar a la mujer cuyo marido sostiene que cayó por la borda en las Bahamas. Foto: Lynette Hooker/Facebook
La búsqueda tiene el objetivo de encontrar a la mujer cuyo marido sostiene que cayó por la borda en las Bahamas. Foto: Lynette Hooker/Facebook

Karli Aylesworth y su pareja dedicaron dos días, los más recientes de la investigación, a reconstruir el trayecto que Lynette y Brian Hooker habrían realizado entre Abaco y Elbow Cay el día de la desaparición.

Durante ese recorrido, la hija manifestó públicamente sus dudas sobre la coherencia de las explicaciones de su padrastro, afirmando que resultaban incongruentes.

Esta opinión la compartió en una actualización publicada el sábado en una campaña de la plataforma de recaudación colectiva GoFundMe dedicada a la búsqueda, cuyo objetivo era —según sus palabras— “ayudar a darle descanso”.

La hija señaló: “Fui y recogí algunas de sus pertenencias, como una diadema, su collar con la letra ‘L’ que siempre usaba, un portarretratos que le hice, algo que mi abuela le cosió”, según citó ABC News. A su vez, compartió también una imagen de regreso a Lowell, Massachusetts, donde se la vió con lágrimas y llevando el collar dorado de su madre.

Brian Hooker dijo estar "desconsolado" por la trágica desaparición de Lynette Hooker en el mar, horas después de que su hijastra afirmara que él tenía un lado oscuro. Foto: Facebook Brian Hooker
Brian Hooker dijo estar "desconsolado" por la trágica desaparición de Lynette Hooker en el mar, horas después de que su hijastra afirmara que él tenía un lado oscuro. Foto: Facebook Brian Hooker

El testimonio del barman y la cronología de los hechos

Uno de los últimos testigos que vio a Lynette Hooker fue Ken, camarero de nacionalidad bahameña y trabajador del Abaco Inn. En declaraciones a The New York Post, Ken recordó la última visita de la pareja y puso en cuestión aspectos del relato oficial de los hechos. Según su versión: “Es raro... que él vaya de aquí para allá, termine en Marsh Harbour y nadie vea a la señora. Es raro”.

La pareja habría abandonado el bar entre las 19:00 y 19:30 horas la noche de la desaparición. De acuerdo con Ken, el incidente habría sucedido poco después: “El no llegó hasta las 4 de la mañana o algo así, con vientos de 40 km/h (25 mph)”, declaró el camarero a The New York Post.

Según su testimonio ante las autoridades, Brian Hooker, de 58 años, aseguró que Lynette desapareció tras caer al agua mientras ambos regresaban a su velero —el Soulmate— en un bote inflable de 2,4 metros (8 pies), enfrentando condiciones meteorológicas adversas cerca de Elbow Cay. Desde entonces, no se ha vuelto a ver a la mujer.

Un día después de la desaparición de Lynette Hooker durante una travesía nocturna en las Bahamas, Brian Hooker relató en mensajes a un amigo que, tras la caída de su esposa al agua, intentó reencontrarse con ella. Foto: Lynette Hooker/Facebook
Un día después de la desaparición de Lynette Hooker durante una travesía nocturna en las Bahamas, Brian Hooker relató en mensajes a un amigo que, tras la caída de su esposa al agua, intentó reencontrarse con ella. Foto: Lynette Hooker/Facebook

Avance de la investigación policial y situación actual

Brian Hooker fue detenido el 15 de abril, once días después de la desaparición, pero liberado poco después. Las autoridades de las Bahamas no han presentado cargos y el esposo ha negado haber tenido participación en la desaparición de Lynette Hooker, según The New York Post. El velero de la pareja, marcado por una bandera con la frase “A Pirate’s Life for Me”, fue fotografiado por primera vez de cerca por el medio estadounidense y permanece en el puerto de Marsh Harbour.

El caso ha entrado en su día 17 de búsqueda activa. Durante su estadía en las Bahamas, Karli Aylesworth mantuvo contacto con los agentes policiales durante aproximadamente tres horas. La hija de Hooker indicó: “Dijeron que están haciendo todo lo que pueden y que les deje desarrollar la investigación”, en diálogo con The New York Post.

Por el momento, la Real Fuerza de Policía de las Bahamas no ha respondido a las consultas de The New York Post sobre avances en la investigación.

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