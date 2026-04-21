Estados Unidos

El gobierno de Nueva York permitirá horarios extendidos en bares durante la Copa Mundial FiFA 2026

Las autoridades estatales anunciaron que los establecimientos podrán pedir permisos para operar más allá de sus horarios habituales, con el objetivo de facilitar la transmisión de los partidos en espacios al aire libre y de acceso público

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Una multitud de personas consume bebidas en la vía pública de Atlanta, con edificios de ladrillo a los lados y un estadio de fútbol en el fondo.
Aficionados disfrutan de bebidas alcohólicas en la vía pública de Atlanta, Estados Unidos, con un estadio de fútbol de fondo, mientras la ciudad se prepara para la Copa del Mundo FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos fanáticos del fútbol aprovecharán los bares para ver los partidos.

Según el sitio local de noticias Gothamist, los neoyorquinos dispondrán de más lugares y más tiempo para ver el mundial, ya que un plan estatal permitirá a los bares organizar eventos al aire libre relevantes y permanecer abiertos durante el torneo de este verano.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que los bares y restaurantes podrán solicitar permisos para organizar festividades al aire libre durante los juegos.

Se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026—la primera que se celebra en Estados Unidos desde 1994—atraiga a más de 1 millón de visitantes a la región de Nueva York, lo que generará una multitud de aficionados en los estadios, bares y restaurantes de toda la zona.

Multitud de personas con los brazos levantados viendo un partido de fútbol en una pantalla grande al aire libre, con banderas y edificios de Nueva York al fondo.
Una multitud de aficionados mira un partido de fútbol de la Copa Mundial 2026 en una gran pantalla al aire libre, con banderas internacionales y los rascacielos de Nueva York de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo estatal: flexibilización para la Copa Mundial

La propuesta busca flexibilizar ciertas restricciones de la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas. Aquellos comercios que normalmente deban cerrar más temprano, ya sea por normas locales o por las condiciones de su licencia, podrían recibir habilitación para permanecer abiertos hasta las 4:00 durante los partidos transmitidos en directo.

En la ciudad de Nueva York, los bares ya pueden operar hasta las 4:00, pero según las autoridades, el plan generará reglas más uniformes en todo el estado y expandirá las alternativas para ver los partidos al aire libre y fuera de los locales.

Vista aérea de personas en un bar al aire libre viendo partidos de fútbol en pantallas gigantes, con el horizonte de la ciudad de Nueva York al fondo.
La propuesta busca flexibilizar ciertas restricciones de la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas.

A través de un comunicado, Hochul afirmó: “Queremos asegurarnos de que todos los neoyorquinos puedan ver la Copa del Mundo en espacios comunitarios, y que todos los negocios que quieran retransmitir los partidos puedan estar abiertos al público mientras se emiten en directo”.

Procedimiento para solicitar permisos durante la Copa

Quienes deseen organizar un evento al aire libre—desde reuniones para ver partidos hasta festivales de fans—pueden iniciarlo a través del trámite de permisos de venta de alcohol por un día que ya gestiona la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas.

Los solicitantes pueden pedir hasta 12 permisos de un día en una sola solicitud.

Cuáles serán los estadios que se jugará la Copa Mundial de la Fifa 2026

La Copa del Mundo 2026 se disputará en 16 estadios repartidos en tres países: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. Los estadios estadounidenses seleccionados son:

  • AT&T Stadium (Dallas, Texas) - 92,967 espectadores
  • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) - 75,000 espectadores
  • Gillette Stadium (Boston, Massachusetts) - 65,878 espectadores
  • NRG Stadium (Houston, Texas) - 72,220 espectadores
  • Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri) - 76,640 espectadores
  • SoFi Stadium (Los Ángeles, California) - 70,240 espectadores
  • Hard Rock Stadium (Miami, Florida) - 67,518 espectadores
  • MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) - 87,157 espectadores (sede de la final)
  • Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania) - 69,328 espectadores
  • Levi’s Stadium (Santa Clara, California) - 70,909 espectadores
  • Lumen Field (Seattle, Washington) - 69,000 espectadores

Estos estadios albergarán diferentes partidos de la fase de grupos, rondas eliminatorias y, en el caso del MetLife Stadium, la final del torneo.

La capacidad varía entre 65,000 y más de 90,000 espectadores, e incluyen tanto estadios techados como abiertos. Todos han sido utilizados para grandes eventos deportivos y de entretenimiento en Estados Unidos.

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