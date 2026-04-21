Usuarios del transporte público podrán ganar tarjetas de viaje por USD 100 por responder la encuesta de la MTA

La encuesta permite a los usuarios opinar sobre la frecuencia de viaje, la limpieza y la seguridad en el transporte público de Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper).

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) lanzó la encuesta “Los clientes cuentan” de primavera 2026 y ofrece a los usuarios de Nueva York la posibilidad de ganar una de las 50 tarjetas OMNY con saldo de USD 100, equivalente a 33 viajes gratuitos en metro o autobús. El incentivo se presenta mientras la MTA busca identificar las principales prioridades de los pasajeros y ajustar sus inversiones en función de los resultados obtenidos a través de la consulta.

La encuesta, disponible en nueve idiomas, está dirigida a los usuarios del transporte de la ciudad de Nueva York, el Ferrocarril de Long Island, el Ferrocarril Metro-North y el servicio de paratránsito Access-A-Ride. La participación estará habilitada hasta el domingo 3 de mayo a través de la web oficial de la MTA o mediante el número 844-465-7471 para solicitar una entrevista telefónica.

La encuesta ante el desafío de la satisfacción y la mejora de servicios

El objetivo principal de la encuesta es recabar información detallada sobre el uso de las distintas líneas, la frecuencia de viaje de los clientes y su satisfacción respecto a limpieza, puntualidad y seguridad en estaciones y trenes. Estos datos permiten a la MTA orientar las inversiones y planificar nuevas estrategias de mejora.

De esta manera, el organismo ajusta sus políticas en función de la experiencia real de los usuarios. El presidente de New York City Transit, Demetrius Crichlow, enfatizó en el comunicado de prensa: “Nada es más importante que brindar un excelente servicio a los usuarios y la clave para lograrlo es utilizar los comentarios de los clientes recopilados en la encuesta”.

Además, agregó: “Espero con interés conocer las experiencias de los usuarios, qué aspectos del servicio les resultan más importantes y en qué áreas necesitan que mejoremos. Solo con esa información podremos realizar los cambios necesarios para ofrecer el servicio que los usuarios desean y necesitan”.

Un representante de la MTA distribuye folletos a los pasajeros como parte del lanzamiento de la Encuesta de Primavera de 2026 en un autobús (Metropolitan Transportation Authority).

Para participar en la encuesta, los usuarios deben responder preguntas sobre las líneas empleadas y la frecuencia de sus viajes en los últimos seis meses. En el comunicado, Shanifah Rieara, directora de satisfacción del cliente de MTA, afirmó: “Prestamos servicio a una región vasta y diversa. Cada respuesta fortalece nuestra toma de decisiones”.

En cuanto a los servicios de trenes, Rob Free, presidente de Ferrocarril de Long Island (LIRR), señaló: “Siempre buscamos maneras de mejorar nuestro servicio para que los clientes puedan disfrutar viajando en el LIRR al trabajo, a la escuela o a cualquier otro lugar que Long Island tenga para ofrecer”.

Por su parte, Justin Vonashek, presidente de Ferrocarril Metro-North, declaró: “Metro-North sigue registrando un índice récord de puntualidad, pero siempre estamos tomando medidas para mejorar la experiencia de nuestros clientes”.

Resultados positivos en satisfacción de los usuarios

La edición de otoño 2025 registró la participación de más de 92.000 usuarios de metro, autobús, trenes de cercanías y servicios de transporte adaptado, según datos oficiales difundidos por la MTA.

En la última medición, el 62% de los pasajeros del metro manifestó estar satisfecho, lo que representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a la primavera de 2025 y constituye el nivel más alto desde el inicio del relevamiento en 2022.

El objetivo principal de la encuesta MTA es orientar inversiones y estrategias de mejora en base a la satisfacción de los usuarios (Metropolitan Transportation Authority).

La percepción de seguridad también alcanzó su mejor marca: el 63% de los usuarios declaró sentirse seguro dentro de los trenes, con mejoras tanto en estaciones como en andenes. De acuerdo con la entidad, estos resultados responden a mejoras operativas, entre ellas, el mayor desempeño horario registrado hasta la fecha (83,7% de puntualidad), la reducción de retrasos y el incremento de servicios.

Entre los trenes de cercanías, el 80% de los clientes de Ferrocarril de Long Island (LIRR) y el 87% de los de Ferrocarril Metro-North manifestaron satisfacción. En el segmento de autobuses, la satisfacción alcanzó el 61%, mientras que el servicio exprés registró un 76%. Por su parte, el servicio de paratránsito Access-A-Ride (AAR) mantuvo un nivel estable del 77%.