Jennifer Lopez comparte cómo luce sin maquillaje y recién despierta para promocionar su nuevo producto de cuidado de la piel

Jennifer Lopez se muestra sin maquillaje para presentar su nuevo producto de belleza. (AP)

Jennifer Lopez compartió un video en redes sociales en el que apareció sin maquillaje para anunciar el lanzamiento de un nuevo producto de su marca de cuidado de la piel, JLo Beauty.

La publicación, realizada el 6 de junio en Instagram, mostró a la actriz y cantante al natural mientras presentaba una de las más recientes incorporaciones a su línea de cosméticos.

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En el video, la actriz, de 56 años, apareció vistiendo una bata de seda y explicó que la grabación fue realizada por la mañana, poco después de despertar. La artista utilizó el espacio para dar a conocer el Fusion Retinal and Vitamin C Power Serum, un suero desarrollado por su marca y que, según indicó, forma parte de su rutina nocturna de cuidado facial.

“Finalmente puedo compartir con ustedes uno de los productos que hemos estado desarrollando. Lo he estado usando como parte de mi rutina nocturna. Esta soy yo a primera hora de la mañana sin nada en la cara”, comentó.

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Jennifer Lopez se mostró completamente sin maquillaje en sus redes sociales. (Instagram)

La publicación coincidió con otro anuncio relacionado con la expansión de JLo Beauty. La empresaria informó que la marca lanzó su primer sitio web oficial, una plataforma que busca concentrar información sobre sus productos y facilitar el acceso de los consumidores a las diferentes líneas de cuidado personal.

En el mensaje que acompañó el video, Jennifer Lopez hizo referencia a varios acontecimientos que marcaron el fin de semana.

Además de la presentación del nuevo suero y la puesta en marcha de la página web de la marca, destacó el estreno de su nueva película, Office Romance, que llegó al catálogo de Netflix el 5 de junio.

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Jennifer Lopez regresa al cine con Office Romance que ya está disponible en Netflix.

“Me siento agradecida, emocionada e inspirada”, escribió la cantante en la publicación dirigida a sus seguidores.

La aparición sin maquillaje se suma a otras ocasiones recientes en las que Lopez ha compartido detalles sobre sus rutinas de belleza y bienestar. En entrevistas promocionales relacionadas con sus proyectos profesionales, la artista ha hablado sobre hábitos de cuidado personal, alimentación y actividad física.

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Durante una conversación con el programa Extra, explicó algunos aspectos de la preparación requerida para determinadas escenas de Office Romance, incluida una secuencia en la que aparece usando traje de baño.

Según señaló, mantener una rutina constante de ejercicio y una alimentación equilibrada forman parte de su preparación para este tipo de producciones.

Jennifer Lopez aseguró que cuida su alimentación para poder lucir una buena figura ante las cámaras. (AFP)

“Sabes que vas a salir en pantalla. Tienes que estar preparada, yendo al gimnasio y comiendo bien. Se trata de comer sano, comer lo correcto, hacer ejercicio y ser constante. Siempre digo lo mismo”, dijo.

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El estreno de Office Romance coincide con el lanzamiento de los nuevos productos de JLo Beauty.

En la película, Lopez interpreta a Jackie Cruz, directora ejecutiva de una gran empresa que desarrolla una relación sentimental con Daniel Blanchflower, un empleado recién incorporado a la compañía, personaje interpretado por Brett Goldstein.

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Brett Goldstein interpreta al interés amoroso de Jennifer Lopez en "Office Romance". (Ana Carballosa/Netflix)

La comedia romántica fue escrita por Goldstein y Joe Kelly, y cuenta además con las actuaciones de Tony Hale, Amy Sedaris y Edward James Olmos. La producción representa un nuevo proyecto cinematográfico para la actriz dentro de un género que ha formado parte de su trayectoria en la pantalla.

Mientras promociona la película, Lopez continúa impulsando el crecimiento de su marca de belleza, lanzada con el objetivo de ofrecer productos enfocados en el cuidado de la piel.

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