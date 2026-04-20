Estados Unidos

Entre paneles solares, canales y una promesa de sostenibilidad, California impulsa un proyecto que transforma la energía en agua para millones

La nueva iniciativa solar no solo busca abastecer de energía limpia, sino resolver el desafío hídrico estatal, integrando tecnología innovadora, paisajes rurales y el futuro del suministro en el corazón agrícola californiano

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El Pastoria Solar Project en Kern suministra energía renovable a la planta de bombeo Edmonston, clave para la distribución de agua en California (Los Angeles Times)
El Pastoria Solar Project en Kern suministra energía renovable a la planta de bombeo Edmonston, clave para la distribución de agua en California (Los Angeles Times)

La puesta en marcha del Pastoria Solar Project en el condado de Kern representa un hito para la transición energética en California.

Con capacidad de 105 megavatios, este parque solar suministrará parte de la energía necesaria para operar la planta de bombeo Edmonston, considerada el corazón del sistema de distribución de agua del estado y una de las instalaciones con mayor consumo eléctrico en California.

El Pastoria Solar Project, desarrollado por Calpine —filial de Constellation Energy Corp.—, es el mayor acuerdo de energía renovable firmado por el Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR).

Su objetivo es contribuir a la descarbonización total de las operaciones estatales antes de 2035, en línea con la legislación californiana.

La instalación, ubicada a tres kilómetros de la planta de bombeo, cuenta con 226.000 paneles solares distribuidos en 200 hectáreas. La energía generada se inyecta a la red general, pero la cercanía garantiza un beneficio directo para el consumo local.

Con 105 megavatios de capacidad y 226,000 paneles solares, el Pastoria Solar Project se posiciona como el mayor acuerdo de energía renovable del Departamento de Recursos Hídricos de California (KBAK)
Con 105 megavatios de capacidad y 226,000 paneles solares, el Pastoria Solar Project se posiciona como el mayor acuerdo de energía renovable del Departamento de Recursos Hídricos de California (KBAK)

Ubicada al pie de las montañas Tehachapi, la planta de bombeo Edmonston ha elevado agua del norte al sur de California durante más de cinco décadas, abasteciendo a 27 millones de personas.

El proceso requiere hasta 800 megavatios de potencia, situándola entre los mayores usuarios individuales de energía en la región.

Un proyecto solar que redefine el suministro energético

El parque solar está respaldado por un sistema de baterías de 80 megavatios/320 megavatios-hora y una planta de ciclo combinado a gas natural de 750 megavatios.

Según responsables de Calpine, esta “trifecta” de confiabilidad está diseñada para garantizar el suministro continuo, incluso durante la noche o en condiciones de baja radiación solar.

El DWR ha firmado un contrato de compra de energía solar por 20 años a una tarifa de 1 USD por megavatio hora. Además, Pacific Gas & Electric se ha comprometido a adquirir la energía del sistema de baterías durante 15 años, aunque el precio permanece confidencial.

La planta de bombeo Edmonston, alimentada por el parque solar, abastece de agua a 27 millones de personas y es uno de los mayores consumidores eléctricos del estado (Constellation Energy)
La planta de bombeo Edmonston, alimentada por el parque solar, abastece de agua a 27 millones de personas y es uno de los mayores consumidores eléctricos del estado (Constellation Energy)

Según Karla Nemeth, directora del DWR, el 50 % de las necesidades energéticas del State Water Project ya se cubren con hidroelectricidad propia.

El resto dependerá de proyectos solares como Pastoria y Kyan, este último también en Kern County, con 100 megavatios previstos para entrar en operación el año siguiente.

Impacto económico y ambiental en el suministro de agua

El principal objetivo del proyecto es la descarbonización del sistema hídrico estatal como respuesta a los efectos del cambio climático, que ya afectan la disponibilidad de energía hidroeléctrica.

John Yarbrough, subdirector del State Water Project, indicó que la prioridad es proteger el estado y mitigar las causas del cambio climático.

La operación del Pastoria Solar Project permitirá reducir la huella de carbono del sistema de distribución de agua, garantizando el abastecimiento a millones de habitantes mientras se avanza hacia una matriz energética más limpia, de acuerdo con las autoridades estatales.

El costo de la transformación preocupa a las agencias de agua, que proyectan un gasto adicional de 1.500 millones de USD hasta 2045 por los esfuerzos de descarbonización.

Jonathan Young, gerente de energía de los contratistas del State Water Project, advirtió que estos costos se trasladarán a los usuarios, aunque aún no está claro el impacto específico del proyecto Pastoria en las facturas.

El 50% de la demanda eléctrica del State Water Project proviene de hidroelectricidad propia, mientras los proyectos solares como Pastoria y Kyan cubrirán el resto (Solar Power World)
El 50% de la demanda eléctrica del State Water Project proviene de hidroelectricidad propia, mientras los proyectos solares como Pastoria y Kyan cubrirán el resto (Solar Power World)

A pesar de las inquietudes económicas, las agencias coinciden en la urgencia de enfrentar el cambio climático y priorizan la fiabilidad en la entrega de agua sobre los desafíos presupuestarios.

Si significa que nuestros miembros pueden seguir recibiendo y suministrando agua, es algo que debemos asumir”, afirmó Young.

California acelera hacia la energía limpia

Molly Sterkel, directora de planificación eléctrica en la Comisión de Servicios Públicos de California, subrayó que iniciativas como Pastoria demuestran que los objetivos de energía limpia son viables y ya están en marcha.

Desde 2020, el estado ha sumado 31.000 megavatios de energías renovables y tiene otros 22.000 megavatios contratados para los próximos años.

El Pastoria Solar Project se integra en una ola de desarrollo sin precedentes en energías limpias en California. Aunque implica costos adicionales, la apuesta por la sostenibilidad y la seguridad en el suministro de agua establece un modelo que podría replicarse en otras regiones del país.

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