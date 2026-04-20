La transformación de Grand Army Plaza promete un nuevo espacio peatonal para Brooklyn y divide opiniones entre vecinos y comerciantes

La peatonalización propuesta para Grand Army Plaza busca mejorar la seguridad y comodidad de peatones y visitantes en la zona de Brooklyn

Bajo el sol del mediodía, los puestos del mercado agrícola en Grand Army Plaza recibieron a una multitud que buscaba flores, verduras y pan recién horneado.

Entre los visitantes, la conversación giró en torno al ambicioso plan del alcalde Zohran Mamdani, quien propuso transformar un tramo conflictivo de la plaza en una zona peatonal continua, enlazando el majestuoso Soldiers’ and Sailors’ Memorial Arch con la entrada norte de Prospect Park.

El tramo de Grand Army Plaza que, según el plan municipal, se convertirá en espacio peatonal, permanecía casi desierto durante el sábado, en contraste con la actividad intensa del área comercial del mercado, donde corredores y ciclistas sorteaban a los compradores y a los carros de niños.

Mientras la zona de los puestos rebosaba de vida, la parte prevista para la futura peatonalización mostraba un potencial aún no aprovechado.

Las autoridades municipales, encabezadas por Mamdani, buscan con este rediseño proporcionar mayor seguridad y comodidad a peatones y visitantes habituales.

El plan, liderado por el alcalde Zohran Mamdani, uniría el Soldiers’ and Sailors’ Memorial Arch con la entrada norte de Prospect Park (REUTERS/Jeenah Moon)

De acuerdo con el proyecto, la remodelación permitiría conectar directamente el arco con el parque y el mercado, eliminando la barrera del tráfico vehicular constante.

Opiniones diversas sobre la peatonalización de Grand Army Plaza

Durante el fin de semana, voluntarios de Transportation Alternatives, organización estadounidense dedicada a la promoción de calles seguras, informaban a los transeúntes sobre los cambios propuestos.

Steve Flack, activista de la entidad, recorría el área explicando el proyecto y respondiendo inquietudes. “Solo queremos que la gente vuelva a disfrutar este espacio”, resumió Flack.

Al pie del arco, Egya Appiah desayunaba con su hija y valoró la posibilidad de que los niños se desplacen con menos riesgos: “La idea de que puedan desplazarse más libremente sin el peligro de los autos sería buena”.

Aunque reconoció la importancia de la vigilancia, no consideró que la zona fuera especialmente peligrosa. Appiah recordó que la plaza adquirió relevancia en 2020, tanto como punto de encuentro durante la pandemia como epicentro de protestas tras el asesinato de George Floyd. Para él, Grand Army Plaza es el “sistema nervioso central del transporte” en la zona.

El mercado agrícola de Grand Army Plaza atrae a numerosos visitantes cada semana, consolidándose como un punto clave de encuentro comunitario (Grand Army Plaza Fall 2012)

Preocupaciones de residentes y trabajadores del mercado

La transformación propuesta genera expectativas y temores entre quienes conocen la plaza desde hace décadas. Michael Eikim, residente desde 1992, evocó los años en los que el tráfico era caótico y comparó esa etapa con la mejora actual.

“El tráfico en los 90 era como el Viejo Oeste”, ironizó. Actualmente, sigue con atención los debates vecinales sobre el futuro de la plaza y espera poder seguir cruzando la zona sin dificultades. Eikim asiste cada fin de semana al mercado, especialmente por los pasteles.

Desde la perspectiva de los trabajadores del mercado, la propuesta despierta entusiasmo, pero también dudas logísticas.

Zara Kerr, encargada de un puesto de panadería, identifica oportunidades en la ampliación del espacio peatonal para atraer más visitantes y reducir el tránsito de vehículos, aunque advirtió sobre la necesidad de garantizar el acceso de los camiones de proveedores. “Supongo que tendrán que idear una forma para que los camiones puedan maniobrar”, comentó Kerr.

La inquietud logística es compartida por Aida Marquez-Romero, operadora de un camión de comida cerca de la biblioteca.

Ella teme que las nuevas restricciones dificulten el acceso de los vendedores. “Para nosotros, los vendedores, es nuestro sustento”, explicó, y subrayó que el mercado representa una parte sustancial de sus ingresos semanales.

La revitalización de Grand Army Plaza plantea retos de convivencia entre peatones, ciclistas y proveedores, aspecto fundamental para el éxito del proyecto urbano (WNYC)

Expectativas ante el cambio urbano

El balance de opiniones revela un clima de expectativa positiva entre habitantes y comerciantes, aunque persisten reservas sobre los detalles del proyecto.

Los vecinos aspiran a ganar un espacio más seguro y accesible, mientras los vendedores exigen garantías para mantener su actividad.

La propuesta para Grand Army Plaza busca consolidar la plaza como un punto de encuentro y circulación segura.

Según los asistentes al mercado semanal, una mejor conexión peatonal facilitaría la vida diaria y daría nuevo impulso a la zona; sin embargo, la ejecución del plan deberá atender tanto el bienestar de los peatones como las necesidades logísticas de los trabajadores que dependen del mercado.

La comunidad observa con esperanza la posibilidad de revitalizar el entorno, aunque el éxito del proyecto dependerá de la capacidad de resolver los retos prácticos que implica la convivencia entre peatones, ciclistas y el flujo de mercancías.