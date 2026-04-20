El precio del petróleo subió impulsado por las tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo repunta tras nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estratégico estrecho de Ormuz. (REUTERS/Stringer/File Photo)

Los precios del petróleo retomaron la senda alcista el lunes, impulsados por el aumento de las tensiones entre Washington y Teherán que perturban la navegación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita el 20% del flujo marítimo de petróleo mundial. El barril de Brent del mar del Norte, referencia en Europa para entrega en junio, cerró con una subida del 5,64%, alcanzando los 95,48 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia estadounidense para entrega en mayo, aumentó un 6,87% hasta situarse en 89,61 dólares.

La escalada de precios responde a la reanudación de los bloqueos en el estrecho de Ormuz, que el lunes volvió a quedar paralizado, interrumpiendo nuevamente el tráfico petrolero en la zona. Según Rob Thummel, de Tortoise Capital Management, “los cambios diarios en el estrecho de Ormuz siguen provocando una fuerte volatilidad” en los precios. Gregory Brew, de Eurasia Group, advirtió que “los bloqueos recíprocos mantendrán el tráfico petrolero en el estrecho en un nivel muy bajo y Estados Unidos no está en condiciones de llenar el vacío”.

Durante el fin de semana, la tensión aumentó después de que Estados Unidos confiscó un buque de carga iraní que intentó romper el bloqueo naval. Teherán denunció el ataque como una violación del alto el fuego y aseguró haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no levantará el bloqueo hasta lograr un acuerdo de paz con Irán y afirmó que esta medida está provocando pérdidas de 500 millones de dólares diarios a la república islámica.

El lunes, los precios del crudo reaccionaron con un fuerte repunte tras haberse desplomado más de un 9% el viernes, cuando Irán anunció la reapertura temporal del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego. Bob Yawger, director de futuros energéticos de Mizuho, señaló que “la buena voluntad que se generó el viernes se ha evaporado por completo”, mientras que la analista Fiona Cincotta, de Forex, sostuvo que el mercado está mostrando una sensibilidad especial a los acontecimientos geopolíticos que afectan al estrecho.

El barril de Brent alcanzó los 95,48 dólares y el West Texas Intermediate los 89,61 dólares en medio de la volatilidad geopolítica. (EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS)

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán permanecen en el aire. Irán evalúa su posible participación en una segunda ronda de conversaciones en Pakistán, aunque aún no ha tomado una decisión y persisten dudas sobre la continuidad del alto el fuego, que expira esta semana. La incertidumbre sobre un eventual acuerdo mantiene a los inversores atentos, ya que, según el analista Bjarne Schieldrop, cada día que el estrecho permanece cerrado “nos acerca a un momento potencialmente muy doloroso de escasez”.

A pesar de la volatilidad, el precio del crudo se mantiene por debajo de los niveles alcanzados al inicio del conflicto en Oriente Medio. Analistas consideran que, en ausencia de una guerra a gran escala, los precios podrían estabilizarse o bajar gradualmente, pero advierten que cualquier escalada en la zona seguirá teniendo un impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)