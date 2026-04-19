Mundo

Irán endurece su posición ante el cierre de Ormuz: rechazó las condiciones de Trump y descartó entregar el uranio enriquecido

El presidente Pezeshkian cuestionó la autoridad del mandatario estadounidense para limitar los “derechos nucleares” del régimen. La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar cualquier embarcación que se acerque al estrecho, complicando las negociaciones que buscan extender la tregua

Guardar
El presidente de Irán aseguró que Donald Trump no puede negar al régimen sus “derechos nucleares”. (EFE/ARCHIVO)
El presidente de Irán aseguró que Donald Trump no puede negar al régimen sus “derechos nucleares”. (EFE/ARCHIVO)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó la autoridad de su homólog estadounidense Donald Trump para restringir lo que calificó como derechos nucleares legítimos de su país. Pezeshkian afirmó que Teherán no busca escalar el conflicto y que las acciones emprendidas por su país se limitan a la legítima defensa, sin intención de iniciar hostilidades.

“El presidente de Estados Unidos dice que Irán no debería hacer uso de sus derechos nucleares, pero no responde por qué delito”, expresó Pezeshkian. “¿Quién es él, después de todo, para privar a una nación de sus derechos legales?”

El líder del régimen iraní declaró que Teherán no ha iniciado ningún conflicto ni planea hacerlo, y que sus operaciones militares son en defensa ante amenazas externas. Sin embargo, desde el inicio de la guerra, fuerzas iraníes lanzaron ataques en Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita, Siria, Irak, Turquía, los territorios británicos de Akrotiri y Dhekelia, y Cisjordania.

También, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que cualquier buque que se acerque al estrecho de Ormuz será considerado objetivo militar. La advertencia se emitió mientras Irán evaluaba nuevas propuestas de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

Irán se niega a entregar su uranio enriquecido de alta pureza como condición para el acuerdo, contradiciendo afirmaciones de Donald Trump sobre el proceso de negociación. (REUTERS/ARCHIVO)
Irán se niega a entregar su uranio enriquecido de alta pureza como condición para el acuerdo, contradiciendo afirmaciones de Donald Trump sobre el proceso de negociación. (REUTERS/ARCHIVO)

Este sábado, dos petroleros indios fueron atacados en la zona. El comunicado de la Guardia señaló: “Advertimos que ningún barco, sea del tipo que sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará cooperación con el enemigo, y el buque infractor será considerado objetivo”.

El estrecho de Ormuz canaliza cerca del 20% del transporte mundial de hidrocarburos. Durante la semana, se produjeron cierres y reaperturas; Irán permitió el paso de embarcaciones tras un acuerdo parcial de cese al fuego, pero reimpuso el cierre ante la continuación del bloqueo naval estadounidense.

Solo unas pocas embarcaciones consiguieron cruzar durante la reapertura, mientras la mayoría se retiró. Autoridades británicas informaron que la Guardia disparó contra un petrolero. Donald Trump acusó a Irán de chantaje y afirmó que las negociaciones seguían “muy cerca” de un acuerdo, aunque insistió en mantener el bloqueo naval. Pakistán y Egipto participaron como mediadores.

Imagen compuesta de tres escenas urbanas con grandes columnas de humo negro y blanco ascendiendo sobre edificios y ciudades, algunas bajo cielos nublados
Fuerzas iraníes realizaron ataques en varios países, incluyendo Bahréin, Kuwait y Siria, durante el actual conflicto regional en Oriente Medio.

El canciller egipcio Badr Abdelatty manifestó optimismo sobre un acuerdo próximo. La delegación iraní reiteró que no hay fecha para la reanudación de negociaciones, pero reafirmó su compromiso con la diplomacia.

Irán no acepta entregar sus existencias de uranio enriquecido de alta pureza como condición para un acuerdo. La Cancillería señaló que tal transferencia “nunca ha estado sobre la mesa”, en contraste con declaraciones de Trump, quien dijo que Irán accedería a entregar 440 kilogramos de ese material.

Durante la tregua, la agencia civil de aviación de Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo a vuelos internacionales mediante rutas orientales. La vigencia del cese al fuego concluye en cuatro días.

Temas Relacionados

IránEstrecho de OrmuzPrograma NuclearConflicto DiplomáticoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Una marea humana recibió al papa León XIV para una misa histórica en Angola: “Necesitamos justicia”

Decenas de miles de fieles se apostaron desde temprano en Kilamba para la celebración multitudinaria, segundo día de su gira africana en un país marcado por profundas desigualdades

Una marea humana recibió al papa León XIV para una misa histórica en Angola: “Necesitamos justicia”

Zelensky criticó la prórroga del levantamiento de las sanciones al petróleo ruso: “Es dinero para la guerra”

Estados Unidos autorizó el viernes la entrega y venta de crudo y productos refinados cargados en buques hasta mediados de mayo. El mandatario de Ucrania sostuvo que la extensión de la medida alimenta la “ilusión” de Moscú de continuar con la invasión

Zelensky criticó la prórroga del levantamiento de las sanciones al petróleo ruso: “Es dinero para la guerra”

El régimen iraní criticó la “hipocresía” de la UE tras las advertencias de Kaja Kallas sobre el cierre del estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán exigió al bloque europeo evitar discursos moralizantes y defendió la capacidad de Teherán para actuar en el paso marítimo. La diplomática había asegurado que un “esquema de pago” en la zona estratégica comercial marcaría “un precedente peligroso”

El régimen iraní criticó la “hipocresía” de la UE tras las advertencias de Kaja Kallas sobre el cierre del estrecho de Ormuz

El etnógrafo que estudia cómo Ucrania le ganó a Rusia la guerra de los memes: “La propaganda es aburrida”

Oleksandr Pankieiev, experto en propaganda rusa de la Universidad de Alberta, pasó por Buenos Aires para la Conferencia Internacional FIMI. En esta entrevista, sostiene que Rusia está en su fase final como imperio y que Moscú ya asume a América Latina como parte de su “patio trasero”

El etnógrafo que estudia cómo Ucrania le ganó a Rusia la guerra de los memes: “La propaganda es aburrida”

Murió un soldado israelí y otros nueve resultaron heridos en una explosión en Líbano durante el alto al fuego

La víctima fatal fue identificada como el reservista Lidor Porat, de 31 años, y ascendió a 14 el número de militares muertos de las FDI en territorio libanés desde el inicio de la ofensiva en la región

Murió un soldado israelí y otros nueve resultaron heridos en una explosión en Líbano durante el alto al fuego
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

El presidente Milei visita Israel: estuvo en el Muro de los Lamentos y se reunirá con Benjamin Netanyahu

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

El edulcorante que supera 1,7 veces el dulzor del azúcar y es mucho más peligroso: se vincula con el cáncer, la demencia y la obesidad, según un estudio

El paraíso italiano: una piscina natural en medio de la nada, aguas cristalinas y un secreto milenario

INFOBAE AMÉRICA

Una marea humana recibió al papa León XIV para una misa histórica en Angola: “Necesitamos justicia”

Una marea humana recibió al papa León XIV para una misa histórica en Angola: “Necesitamos justicia”

Zelensky criticó la prórroga del levantamiento de las sanciones al petróleo ruso: “Es dinero para la guerra”

¿Por qué el mercado de valores no tiene sentido ahora mismo?

El régimen iraní criticó la “hipocresía” de la UE tras las advertencias de Kaja Kallas sobre el cierre del estrecho de Ormuz

La ex pareja del narco uruguayo Marset escribió una carta a mano desde prisión: “¿Dónde están mis derechos?”

ENTRETENIMIENTO

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”