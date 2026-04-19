Irán endurece su posición ante el cierre de Ormuz: rechazó las condiciones de Trump y descartó entregar el uranio enriquecido

El presidente de Irán aseguró que Donald Trump no puede negar al régimen sus “derechos nucleares”. (EFE/ARCHIVO)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó la autoridad de su homólog estadounidense Donald Trump para restringir lo que calificó como derechos nucleares legítimos de su país. Pezeshkian afirmó que Teherán no busca escalar el conflicto y que las acciones emprendidas por su país se limitan a la legítima defensa, sin intención de iniciar hostilidades.

“El presidente de Estados Unidos dice que Irán no debería hacer uso de sus derechos nucleares, pero no responde por qué delito”, expresó Pezeshkian. “¿Quién es él, después de todo, para privar a una nación de sus derechos legales?”

El líder del régimen iraní declaró que Teherán no ha iniciado ningún conflicto ni planea hacerlo, y que sus operaciones militares son en defensa ante amenazas externas. Sin embargo, desde el inicio de la guerra, fuerzas iraníes lanzaron ataques en Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita, Siria, Irak, Turquía, los territorios británicos de Akrotiri y Dhekelia, y Cisjordania.

También, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que cualquier buque que se acerque al estrecho de Ormuz será considerado objetivo militar. La advertencia se emitió mientras Irán evaluaba nuevas propuestas de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

Irán se niega a entregar su uranio enriquecido de alta pureza como condición para el acuerdo, contradiciendo afirmaciones de Donald Trump sobre el proceso de negociación. (REUTERS/ARCHIVO)

Este sábado, dos petroleros indios fueron atacados en la zona. El comunicado de la Guardia señaló: “Advertimos que ningún barco, sea del tipo que sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará cooperación con el enemigo, y el buque infractor será considerado objetivo”.

El estrecho de Ormuz canaliza cerca del 20% del transporte mundial de hidrocarburos. Durante la semana, se produjeron cierres y reaperturas; Irán permitió el paso de embarcaciones tras un acuerdo parcial de cese al fuego, pero reimpuso el cierre ante la continuación del bloqueo naval estadounidense.

Solo unas pocas embarcaciones consiguieron cruzar durante la reapertura, mientras la mayoría se retiró. Autoridades británicas informaron que la Guardia disparó contra un petrolero. Donald Trump acusó a Irán de chantaje y afirmó que las negociaciones seguían “muy cerca” de un acuerdo, aunque insistió en mantener el bloqueo naval. Pakistán y Egipto participaron como mediadores.

Fuerzas iraníes realizaron ataques en varios países, incluyendo Bahréin, Kuwait y Siria, durante el actual conflicto regional en Oriente Medio.

El canciller egipcio Badr Abdelatty manifestó optimismo sobre un acuerdo próximo. La delegación iraní reiteró que no hay fecha para la reanudación de negociaciones, pero reafirmó su compromiso con la diplomacia.

Irán no acepta entregar sus existencias de uranio enriquecido de alta pureza como condición para un acuerdo. La Cancillería señaló que tal transferencia “nunca ha estado sobre la mesa”, en contraste con declaraciones de Trump, quien dijo que Irán accedería a entregar 440 kilogramos de ese material.

Durante la tregua, la agencia civil de aviación de Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo a vuelos internacionales mediante rutas orientales. La vigencia del cese al fuego concluye en cuatro días.