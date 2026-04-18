Nueva York debate el salario mínimo de USD 30 por hora y crece el conflicto entre sindicatos y empresarios

La propuesta de salario mínimo de USD 30 en Nueva York busca combatir desigualdades y responder al costo de vida elevado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la implementación de un salario mínimo de USD 30 por hora en Nueva York reconfigura el panorama político y económico local, afectando a comerciantes, trabajadores y autoridades.

La propuesta, impulsada por una red de sindicatos y respaldada por organizaciones gremiales como la organización sindical One Fair Wage (OFW), tiene como objetivo modificar el piso salarial vigente, argumentando que el actual resulta insuficiente frente al aumento constante del costo de vida.

Liderado por Zohran Mandani, alcalde de Nueva York, el proyecto surge en un contexto de inflación y crisis de asequibilidad que impactan especialmente a los sectores más vulnerables.

Mandani ha defendido la necesidad de elevar los ingresos básicos para quienes sostienen la economía urbana, mientras las cámaras empresariales prevén consecuencias negativas para el comercio local, particularmente en el segmento de pequeños negocios, alertando sobre el riesgo de cierres y contracción del empleo en sectores como la gastronomía y el comercio minorista.

Actualmente, el salario mínimo general establecido en Nueva York es de USD 17 por hora. Sin embargo, existe una excepción legal para trabajadores que perciben propinas, quienes reciben un pago base de USD 11,35 por hora (en todos los casos USD), el cual es complementado con propinas para llegar al mínimo.

Este sistema, cuestionado por agrupaciones sindicales, está en el eje de la discusión: los defensores del cambio sostienen que perpetúa desigualdades y precarización, mientras que los empresarios argumentan que aporta flexibilidad al sector.

Según datos de la consultora en recursos humanos WiFi Talents, el 60% de los empleados de restaurantes en la ciudad se identifican como hispanos o latinos, y el 42% de los propietarios pertenece a estos mismos grupos.

Esta composición demográfica convierte cualquier reforma salarial en una cuestión de impacto directo sobre la comunidad migrante y las minorías. Organizaciones como One Fair Wage recalcan que la brecha salarial y la inseguridad económica afectan principalmente a estos colectivos, quienes, pese a realizar largas jornadas laborales, a menudo no logran cubrir necesidades básicas como vivienda o alimentación.

Testimonios como el de Liliana Hurtado, inmigrante boliviana que se desempeña en el área gastronómica, ilustran la realidad cotidiana de quienes sobreviven con remuneraciones de apenas USD 10 por hora.

Solicitó a los concejales el apoyo a los trabajadores y advirtió: “A veces no tengo ni para pagar la renta. Y si el salario fuera de USD 30, mi vida sería diferente”, en diálogo con El Diario NY.

El conflicto se expresa de manera directa: los sindicatos reclaman la actualización del salario como deuda pendiente para reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Las cámaras empresariales argumentan que dicho aumento supondría costos insostenibles para los pequeños comercios, con el riesgo de cierres y pérdida de empleos.

Frank García, portavoz de la Coalición Multiétnica de Cámaras de Comercio de NYC, expresó: “En los primeros cien días de su gestión, Mandani ha sido un enemigo de los pequeños comerciantes”, y anunció la articulación de más de 50 asociaciones para enfrentar la agenda salarial del alcalde.

Fractura entre sindicatos y empresarios: nuevas alianzas y movilización social

Organización sindical One Fair Wage lidera la demanda por mejores salarios, respaldada por sindicatos y grupos migrantes en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El surgimiento de la Coalición Multiétnica de Cámaras de Comercio de NYC, que agrupa a más de 50 asociaciones, representa un punto de inflexión en la estrategia empresarial. Este bloque plantea acciones legales y movilizaciones para frenar la propuesta, argumentando que el ajuste salarial no toma en cuenta la realidad diferenciada de pequeños negocios, sobre todo en barrios como Queens o el Alto Manhattan.

La presidenta de la Asociación de Restaurantes, Bares y Lounges Hispanos de Nueva York, Sandra Jaquéz, advirtió que la medida “acabaría con el empleo, cerraría automáticamente a miles de negocios y se debería cargar a nuestros clientes ese costo en las cartas”.

Mientras tanto, los sindicatos han intensificado su campaña para visibilizar la situación de los trabajadores más afectados por los bajos salarios, poniendo el foco en el impacto sobre las comunidades migrantes y la necesidad de un salario digno universal.

One Fair Wage exige que cualquier ampliación o beneficio otorgado a empresas —como el programa Dining Out NYC, que permite a los restaurantes utilizar aceras y calles públicas durante todo el año— esté condicionado a la garantía de un salario mínimo para todos los empleados.

Así lo sostuvo Naila Rosario, vocera de la entidad: “Si las empresas se benefician del uso del espacio público, sus trabajadores no deberían recibir sueldos por debajo del mínimo”.

Experiencias en otras ciudades y argumentos técnicos

Experiencias en Chicago muestran que aumentar el salario mínimo elevó solo 3% los costos laborales, con crecimiento sostenible del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las experiencias previas en otras ciudades de Estados Unidos constituyen uno de los principales ejes del debate. One Fair Wage recopiló datos sobre la implementación de salarios mínimos elevados en jurisdicciones como Washington D.C. y Chicago. En el caso de Chicago, el incremento en los costos laborales se limitó a un 3%, mientras que el sector mantuvo tasas de crecimiento estables pese al entorno inflacionario.

Este argumento busca contrarrestar el temor a una crisis generalizada en el sector comercial, aunque las cámaras empresariales insisten en que el contexto de Nueva York presenta particularidades que no admiten comparaciones directas.

En el ámbito estatal, solo 7 estados exigen actualmente el pago íntegro del salario mínimo a todos los trabajadores, sin excepciones para quienes reciben propinas. Según OFW, extender esta política a Nueva York permitiría “brindar estabilidad y corregir disparidades históricas” en el mercado laboral, reduciendo la dependencia de sistemas de propinas que perpetúan la vulnerabilidad de los empleados.

Demandas sindicales y horizonte legislativo

Los colectivos sindicales y sus aliados promueven un pliego de demandas que incluye la definición de un salario mínimo de USD 30 por hora para toda la fuerza laboral local, la eliminación de los “salarios sub mínimos” y el fin del sistema de propinas como pilar central de remuneración en la industria gastronómica.

También reclaman la representación efectiva de empleados y empleadores migrantes en la elaboración de políticas que incidan en sus condiciones de vida y trabajo.

La confrontación entre los defensores del nuevo piso salarial y los representantes del empresariado, agrupados en la Coalición Multiétnica de Cámaras de Comercio de NYC, marca el tono de un enfrentamiento que trasciende lo económico para instalarse en el centro de la agenda social de Nueva York.

En medio de la crisis de asequibilidad, la ciudad afronta el desafío de redefinir los límites entre justicia laboral y sostenibilidad empresarial, mientras aumentan las expectativas y la presión sobre el Concejo Municipal para que brinde una respuesta concreta en el corto plazo.