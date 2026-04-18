Entretenimiento

El desafío de Anne Hathaway en “Mother Mary”: alcanzar el nivel de Beyoncé

Tras analizar a fondo el estilo y la autenticidad, se sometió a un arduo entrenamiento para lograr una presencia escénica digna de las grandes divas del pop

Guardar
Anne Hathaway se sometió a un exigente entrenamiento vocal y físico para interpretar a una estrella pop en “Mother Mary”
Anne Hathaway se sometió a un exigente entrenamiento vocal y físico para interpretar a una estrella pop en “Mother Mary”

El desenlace de Mother Mary ha puesto el foco en el esfuerzo vocal y físico de Anne Hathaway para interpretar a una estrella pop en la gran pantalla. La actriz, que encarna a una cantante en el thriller psicológico dirigido por David Lowery, confesó que el proceso la llevó a descubrir límites y posibilidades desconocidos en su carrera.

El proceso de preparación fue especialmente exigente. Hathaway reveló que necesitó casi dos años de entrenamiento vocal y físico para lograr la presencia escénica que el papel requería.

Durante ese tiempo, analizó minuciosamente la técnica vocal de Beyoncé, en particular su interpretación en “American Requiem”, buscando comprender cómo transmitir emoción en los momentos de mayor quietud y control.

En una entrevista con PEOPLE, la actriz detalló que la influencia de Beyoncé fue clave para construir un registro vocal inédito en su trayectoria.

Beyoncé sonríe en una alfombra roja. Viste un vestido color piel brillante con perlas, mangas abullonadas y cola, sobre escaleras y con fotógrafos al fondo
El estudio de la técnica de Beyoncé fue fundamental en el proceso de preparación de Anne Hathaway para su nuevo papel (REUTERS)

Según Hathaway, la potencia expresiva de la cantante estadounidense radica en la autenticidad y en la capacidad de conectar con el público sin recurrir siempre a exhibiciones de fuerza vocal. “Mi voz es mucho más suave, más de coro”, admitió Hathaway durante la presentación del soundtrack de la película, realizada en Nueva York.

El desafío de encarnar a una estrella pop llevó a Hathaway a consultar referencias directas del mundo musical. Además de estudiar a Beyoncé, la actriz se apoyó en figuras como Charli xcx, quien también participó en la composición de temas para la película.

Hathaway se comunicó con la artista británica para comprender mejor la experiencia cotidiana de una cantante en pleno ascenso, lo que enriqueció su aproximación al personaje.

La transformación física y vocal para Mother Mary

“Mother Mary” marca un giro en la carrera de Hathaway, quien se inspiró en figuras musicales como Beyoncé y Charli xcx (Instagram)
“Mother Mary” marca un giro en la carrera de Hathaway, quien se inspiró en figuras musicales como Beyoncé y Charli xcx (Instagram)

La transformación de Hathaway no se limitó al aspecto vocal. La actriz asistió a clases diarias de danza durante casi dos años con la coreógrafa Dani Vitale, reconocida por su trabajo con artistas como Rihanna y Katy Perry. El entrenamiento fue tan intenso que, en palabras de la actriz, hubo jornadas en que sus piernas quedaban “entumecidas” tras horas de ensayo.

La exigencia física fue acompañada de una introspección profunda. Hathaway confesó a Vogue que tardó un tiempo en aceptar su condición de principiante en el ámbito pop, pese a su experiencia previa en musicales como Les Misérables.

“La humildad de presentarte todos los días sabiendo que vas a fallar y que eso debe estar bien… No eres ‘mala’, solo eres principiante”, reflexionó la actriz sobre su proceso de aprendizaje.

La actriz explicó que, a diferencia de papeles anteriores, en esta ocasión debió enfrentar escenas donde la música aún no estaba completamente definida al momento de la filmación, lo que la obligó a improvisar y adaptarse sobre la marcha. Esta dinámica le permitió desarrollar un registro más bajo y encontrar una respiración más libre, algo que describió como un “descubrimiento fundamental” para su carrera.

Hathaway destacó la importancia de la autenticidad y la conexión emocional en su interpretación, siguiendo el ejemplo de Beyoncé (REUTERS)
Hathaway destacó la importancia de la autenticidad y la conexión emocional en su interpretación, siguiendo el ejemplo de Beyoncé (REUTERS)

Influencias y aprendizajes de grandes referentes

El director David Lowery destacó que la música pop ocupa un lugar central en la película, no solo como banda sonora sino como eje narrativo. En ese sentido, puntualizó que el género permite transformar emociones difíciles en algo que puede compartirse y celebrarse.

En declaraciones, el realizador subrayó que buscó capturar la capacidad de las canciones pop para “unir a millones con una emoción compartida”, lo que encajaba con la historia de una estrella que enfrenta el dilema entre su persona y la construcción de su personaje público.

En el proceso de creación, Hathaway también se inspiró en la figura de St. Vincent (Annie Clark), a quien describió como una “estrella polar” para la construcción de Mother Mary.

La forma en que St. Vincent inventó un trasfondo ficticio y complejo para su alter ego resultó decisiva en el desarrollo del personaje, según contó la actriz a A24.

La presentación del soundtrack en Nueva York permitió a Hathaway compartir su experiencia de transformación artística (Captura)
La presentación del soundtrack en Nueva York permitió a Hathaway compartir su experiencia de transformación artística (Captura)

El reparto de Mother Mary incluye a Michaela Coel como una amiga del personaje principal y a la artista FKA twigs, quien además compuso parte de la música original e intervino en la presentación y diálogo posterior a la proyección en Nueva York. El evento, realizado por A24 y Spotify, resaltó la relevancia de la música en la narrativa y la colaboración de talentos de diferentes disciplinas.

Estreno y contexto de la película

El estreno limitado de Mother Mary fue el 17 de abril de 2026 en salas seleccionadas de Estados Unidos, con una ampliación nacional programada para el 24 de abril. La película se perfila como un “melodrama pop psicosexual”, según la describió W Magazine, en el que Hathaway interpreta a una artista que, tras una crisis personal, busca reencontrarse con una amiga del pasado, interpretada por Coel.

La colaboración entre Hathaway y referentes del pop como St. Vincent enriqueció la construcción del personaje principal en “Mother Mary” (REUTERS)
La colaboración entre Hathaway y referentes del pop como St. Vincent enriqueció la construcción del personaje principal en “Mother Mary” (REUTERS)

“En términos de mi propia vida, siempre temí perder el control sobre dónde termina la persona y comienza el personaje”, confesó Hathaway en diálogo con ExtraTV. Para la actriz, la historia de Mother Mary funciona como una advertencia sobre los riesgos de dejar que la identidad pública eclipse la esencia personal.

La decisión de Anne Hathaway de estudiar a fondo el trabajo de Beyoncé y otras referentes del pop, sumada al intenso entrenamiento físico y vocal, redefinió su aproximación al trabajo actoral. Este proceso le permitió explorar nuevas posibilidades expresivas y plantearse desafíos inéditos en su carrera cinematográfica, posicionando a Mother Mary como un hito en su evolución artística.

Temas Relacionados

Anne HathawayBeyoncéCinePelículaMother MaryCharli XCXNewsroom BUE

Últimas Noticias

La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

La producción animada se mantiene en el primer puesto en Estados Unidos con ingresos sólidos durante su tercer fin de semana en cartelera

La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

Dylan Sprouse se enfrentó a un intruso en su residencia y logró reducirlo hasta la llegada de la policía

Su esposa Barbara Palvin detectó al sospechoso y realizó una llamada de emergencia al 911

Dylan Sprouse se enfrentó a un intruso en su residencia y logró reducirlo hasta la llegada de la policía

La principal razón por la que Carey Mulligan aceptó ser parte de la nueva temporada de “Beef”

La actriz británica destaca el peso de su compañero Oscar Isaac en su decisión de unirse a la serie de Netflix, resaltando la importancia de la colaboración artística y la búsqueda de autenticidad

La principal razón por la que Carey Mulligan aceptó ser parte de la nueva temporada de “Beef”

Zayn Malik y Louis Tomlinson, enfrentados otra vez: qué se sabe de la supuesta pelea entre los ex One Direction

El exintegrante de la boyband habría golpeado a su compañero durante la filmación de un documental para Netflix. Tomlinson dejó de seguirlo en sus redes sociales

Zayn Malik y Louis Tomlinson, enfrentados otra vez: qué se sabe de la supuesta pelea entre los ex One Direction

Los clones digitales transforman la industria de los creadores de contenido

Un avance de la inteligencia artificial impulsa la aparición de avatares virtuales que gestionan tareas comerciales y comunicación, alterando la relación entre figuras públicas, audiencias y empresas de marketing

Los clones digitales transforman la industria de los creadores de contenido
DEPORTES
Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Real Sociedad por la final de la Copa del Rey

Gimnasia recibe a Estudiantes de Río Cuarto en La Plata por la fecha 15 del Torneo Apertura

La respuesta de Giovanni Simeone respecto a la posibilidad de sumarse a River Plate después de la Copa del Mundo

Histórico: una entrenadora debutó en un equipo masculino que milita en una liga top de Europa

“Pensaba que sabía todo”: Filipe Luís sobre la transición de jugador a entrenador y la influencia del “Cholo” Simeone

TELESHOW
Coty Romero fue expulsada de La cárcel de los gemelos y lanzó una frase polémica: “Levantar nuestra bandera fue lo mejor”

Coty Romero fue expulsada de La cárcel de los gemelos y lanzó una frase polémica: “Levantar nuestra bandera fue lo mejor”

La confesión de Evangelina Anderson y Majo Martino durante el show de Ricky Martin: “Estamos listas para el amor”

Marcelo Tinelli contó su encuentro con Ricky Martin antes del primer show en Buenos Aires: "Fue hermoso"

Luis Brandoni cumple 86 años en medio de un delicado estado de salud: el conmovedor mensaje de Soledad Silveyra

“La reina del grito”: quién es la actriz que tendrá el rol de Daniela Christiansson en la serie vertical de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

La película “Super Mario Galaxy” alcanza USD 628 millones en tres semanas y lidera la taquilla global

Panamá enfrenta alta circulación de virus respiratorios mientras baja presión de otras enfermedades

La cumbia de Los Hermanos Flores pondrá a bailar a los salvadoreños en Coachella por segunda vez

Lluvia de estrellas Líridas: cuándo verla, dónde observarla y cuál será su mejor hora