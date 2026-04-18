El desafío de Anne Hathaway en “Mother Mary”: alcanzar el nivel de Beyoncé

Anne Hathaway se sometió a un exigente entrenamiento vocal y físico para interpretar a una estrella pop en “Mother Mary”

El desenlace de Mother Mary ha puesto el foco en el esfuerzo vocal y físico de Anne Hathaway para interpretar a una estrella pop en la gran pantalla. La actriz, que encarna a una cantante en el thriller psicológico dirigido por David Lowery, confesó que el proceso la llevó a descubrir límites y posibilidades desconocidos en su carrera.

El proceso de preparación fue especialmente exigente. Hathaway reveló que necesitó casi dos años de entrenamiento vocal y físico para lograr la presencia escénica que el papel requería.

Durante ese tiempo, analizó minuciosamente la técnica vocal de Beyoncé, en particular su interpretación en “American Requiem”, buscando comprender cómo transmitir emoción en los momentos de mayor quietud y control.

En una entrevista con PEOPLE, la actriz detalló que la influencia de Beyoncé fue clave para construir un registro vocal inédito en su trayectoria.

El estudio de la técnica de Beyoncé fue fundamental en el proceso de preparación de Anne Hathaway para su nuevo papel (REUTERS)

Según Hathaway, la potencia expresiva de la cantante estadounidense radica en la autenticidad y en la capacidad de conectar con el público sin recurrir siempre a exhibiciones de fuerza vocal. “Mi voz es mucho más suave, más de coro”, admitió Hathaway durante la presentación del soundtrack de la película, realizada en Nueva York.

El desafío de encarnar a una estrella pop llevó a Hathaway a consultar referencias directas del mundo musical. Además de estudiar a Beyoncé, la actriz se apoyó en figuras como Charli xcx, quien también participó en la composición de temas para la película.

Hathaway se comunicó con la artista británica para comprender mejor la experiencia cotidiana de una cantante en pleno ascenso, lo que enriqueció su aproximación al personaje.

La transformación física y vocal para Mother Mary

“Mother Mary” marca un giro en la carrera de Hathaway, quien se inspiró en figuras musicales como Beyoncé y Charli xcx (Instagram)

La transformación de Hathaway no se limitó al aspecto vocal. La actriz asistió a clases diarias de danza durante casi dos años con la coreógrafa Dani Vitale, reconocida por su trabajo con artistas como Rihanna y Katy Perry. El entrenamiento fue tan intenso que, en palabras de la actriz, hubo jornadas en que sus piernas quedaban “entumecidas” tras horas de ensayo.

La exigencia física fue acompañada de una introspección profunda. Hathaway confesó a Vogue que tardó un tiempo en aceptar su condición de principiante en el ámbito pop, pese a su experiencia previa en musicales como Les Misérables.

“La humildad de presentarte todos los días sabiendo que vas a fallar y que eso debe estar bien… No eres ‘mala’, solo eres principiante”, reflexionó la actriz sobre su proceso de aprendizaje.

La actriz explicó que, a diferencia de papeles anteriores, en esta ocasión debió enfrentar escenas donde la música aún no estaba completamente definida al momento de la filmación, lo que la obligó a improvisar y adaptarse sobre la marcha. Esta dinámica le permitió desarrollar un registro más bajo y encontrar una respiración más libre, algo que describió como un “descubrimiento fundamental” para su carrera.

Hathaway destacó la importancia de la autenticidad y la conexión emocional en su interpretación, siguiendo el ejemplo de Beyoncé (REUTERS)

Influencias y aprendizajes de grandes referentes

El director David Lowery destacó que la música pop ocupa un lugar central en la película, no solo como banda sonora sino como eje narrativo. En ese sentido, puntualizó que el género permite transformar emociones difíciles en algo que puede compartirse y celebrarse.

En declaraciones, el realizador subrayó que buscó capturar la capacidad de las canciones pop para “unir a millones con una emoción compartida”, lo que encajaba con la historia de una estrella que enfrenta el dilema entre su persona y la construcción de su personaje público.

En el proceso de creación, Hathaway también se inspiró en la figura de St. Vincent (Annie Clark), a quien describió como una “estrella polar” para la construcción de Mother Mary.

La forma en que St. Vincent inventó un trasfondo ficticio y complejo para su alter ego resultó decisiva en el desarrollo del personaje, según contó la actriz a A24.

La presentación del soundtrack en Nueva York permitió a Hathaway compartir su experiencia de transformación artística (Captura)

El reparto de Mother Mary incluye a Michaela Coel como una amiga del personaje principal y a la artista FKA twigs, quien además compuso parte de la música original e intervino en la presentación y diálogo posterior a la proyección en Nueva York. El evento, realizado por A24 y Spotify, resaltó la relevancia de la música en la narrativa y la colaboración de talentos de diferentes disciplinas.

Estreno y contexto de la película

El estreno limitado de Mother Mary fue el 17 de abril de 2026 en salas seleccionadas de Estados Unidos, con una ampliación nacional programada para el 24 de abril. La película se perfila como un “melodrama pop psicosexual”, según la describió W Magazine, en el que Hathaway interpreta a una artista que, tras una crisis personal, busca reencontrarse con una amiga del pasado, interpretada por Coel.

La colaboración entre Hathaway y referentes del pop como St. Vincent enriqueció la construcción del personaje principal en “Mother Mary” (REUTERS)

“En términos de mi propia vida, siempre temí perder el control sobre dónde termina la persona y comienza el personaje”, confesó Hathaway en diálogo con ExtraTV. Para la actriz, la historia de Mother Mary funciona como una advertencia sobre los riesgos de dejar que la identidad pública eclipse la esencia personal.

La decisión de Anne Hathaway de estudiar a fondo el trabajo de Beyoncé y otras referentes del pop, sumada al intenso entrenamiento físico y vocal, redefinió su aproximación al trabajo actoral. Este proceso le permitió explorar nuevas posibilidades expresivas y plantearse desafíos inéditos en su carrera cinematográfica, posicionando a Mother Mary como un hito en su evolución artística.