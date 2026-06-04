Estados Unidos

El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico vuelve a Nueva York el 14 de junio: todo lo que hay que saber

La marcha recorrerá 35 manzanas por la Quinta Avenida en Manhattan y prevé más de un millón de asistentes, entre participantes y espectadores, con concentración a las 11h y salida al mediodía

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Una gran multitud de personas se extiende por una calle ancha, ondeando cientos de banderas de Puerto Rico rojas, blancas y azules. Algunas personas usan sombrillas
El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico volverá a Nueva York el 14 de junio de 2026 con un recorrido de 35 manzanas por la Quinta Avenida en Manhattan (Desfile Nacional del Día de Puerto Rico)

El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico volverá a Nueva York el domingo 14 de junio de 2026 con un recorrido de 35 manzanas por la Quinta Avenida, en Manhattan.

La marcha partirá desde la calle 44 y avanzará hasta la calle 79, según precisó la organización National Puerto Rican Day Parade, Inc., entidad sin fines de lucro que también sostiene un programa anual de becas.

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Según la sección About del sitio oficial de la organización, allí también se informó que la edición 2026 se enmarca en el lema general “Un Pueblo, Muchas Voces”.

La convocatoria comenzará a las 11h y el inicio del desfile está previsto para el mediodía. Ese detalle fue difundido en guías de servicio publicadas por medios locales de Nueva York que citaron a los organizadores. Según esas publicaciones, los convocantes previeron una asistencia superior a un millón de personas entre participantes y espectadores a lo largo del trayecto.

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Ruta, horarios y alcance del desfile

La ruta del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico irá desde la calle 44 hasta la calle 79 de Manhattan por la Quinta Avenida (REUTERS/Ricardo Arduengo)
La ruta del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico irá desde la calle 44 hasta la calle 79 de Manhattan por la Quinta Avenida (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El trayecto de 35 manzanas por la Quinta Avenida concentrará el eje logístico de una jornada que suele reunir a más de un millón de personas. En la información oficial, la organización ubicó el recorrido entre la calle 44 y la calle 79 de Manhattan, con el avance sobre la avenida como columna vertebral del evento.

La antigüedad del desfile aparece como dato de referencia en la cobertura periodística local. De acuerdo con reportes de medios de Nueva York basados en la información del propio desfile, la marcha comenzó en 1958 en la ciudad y fue concebida bajo principios de conciencia cultural, orgullo, unidad y educación.

Con el paso del tiempo, añadieron esas publicaciones, el evento incorporó campañas de concientización y un componente de activismo.

En su descripción institucional, la organización presentó el desfile como una de las demostraciones de orgullo cultural en Estados Unidos. En ese texto, la organización contextualizó el evento como un homenaje a Puerto Rico y a la comunidad puertorriqueña que reside en Estados Unidos, y señaló que su trabajo no se limita a la jornada del domingo: incluye actividades culturales, educativas y sociales en los días previos.

El lema “Somos Más Que 100×35” y el mensaje de 2026

Dos mujeres sonrientes con trajes folclóricos puertorriqueños, azul, rojo y blanco, de faldas amplias. Llevan tocados florales y collares. Desfile con banderas y gente
La edición 2026 del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico se enmarca en los lemas “Un Pueblo, Muchas Voces” y “Somos Más Que 100×35” (Desfile Nacional del Día de Puerto Rico)

La edición 2026 tendrá como lema “Somos Más Que 100×35” y se enmarca en “Un Pueblo, Muchas Voces”, según el material oficial replicado por medios locales, como parte de una propuesta que busca subrayar la fortaleza, la creatividad y la diversidad de las comunidades puertorriqueñas en la isla y en la diáspora.

La agenda 2026 también incluirá un capítulo de reconocimientos. Según informó un canal local de Nueva York, los organizadores anunciaron a los homenajeados e incluyeron al reguetonero Daddy Yankee como gran mariscal y al actor Anthony Ramos entre las figuras destacadas.

La misma cobertura mencionó a la congresista Nydia Velázquez y al músico de jazz Charlie Sepúlveda en la lista de distinciones por trayectoria.

Becas, financiamiento y programas durante el año

La National Puerto Rican Day Parade indicó que asigna USD 200.000 al año en becas para 100 estudiantes de ascendencia puertorriqueña y que transmitirá el desfile en vivo por televisión local y plataformas digitales (Europa Press/Contacto/Luiz C. Ribeiro)
La National Puerto Rican Day Parade indicó que asigna USD 200.000 al año en becas para 100 estudiantes de ascendencia puertorriqueña y que transmitirá el desfile en vivo por televisión local y plataformas digitales (Europa Press/Contacto/Luiz C. Ribeiro)

Más allá del despliegue sobre la Quinta Avenida, el componente educativo volvió a ocupar un lugar central en la comunicación institucional del evento. En la sección "About" (“Acerca de”) del sitio de NPRDP, la organización indicó que expandió su programa de becas 20 veces desde 2013 y que actualmente asigna USD 200.000 al año para 100 estudiantes de secundaria y universitarios de ascendencia puertorriqueña.

En ese mismo texto, la entidad explicó que su estructura es la de una organización 501(c)(3) exenta de impuestos en Estados Unidos y que depende del respaldo de patrocinadores y donaciones para producir las actividades vinculadas al desfile. Según la descripción institucional, la misión del NPRDP es promover el reconocimiento y la apreciación de la cultura puertorriqueña y de su contribución a Estados Unidos.

Además del desfile, la organización informó que realiza actividades culturales y educativas en Nueva York en los días previos. En su listado institucional mencionó, entre otros eventos, un festival cultural en la calle 152, una misa vinculada a la celebración y una gala asociada al programa de becas.

Según los organizadores, el desfile también tendrá transmisión en vivo por televisión local y plataformas digitales.

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