Descubren el verdadero origen del colapso mortal del edificio en Surfside, el desastre que sacudió a Miami

El área de la cubierta de la piscina se identificó como el punto inicial del colapso estructural en Surfside, según el NIST. (AP Foto/Lynne Sladky)

La causa principal del colapso mortal del edificio de Champlain Towers South en Surfside, estado de Florida, fue un fallo estructural en la cubierta de la piscina y no en la torre principal, según determinó una investigación federal divulgada este martes 9 de setiembre.

El incidente, que se registró la madrugada del 24 de junio de 2021 y dejó 98 víctimas fatales, continúa bajo análisis por parte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el cual ha profundizado en los orígenes y la progresión del siniestro a través de pruebas estructurales a gran escala y análisis computacionales de grabaciones de video.

La agencia explicó que el proceso de colapso se originó en una conexión específica entre una losa y una columna en el área de la piscina, extendiéndose desde ese punto hacia el resto de la edificación.

El derrumbe de Champlain Towers South dejó un saldo de 98 personas fallecidas en junio de 2021. (REUTERS/Marco Bello)

Según un comunicado divulgado este martes, “es más probable que el fallo haya comenzado en la unión de una losa del deck de la piscina con una columna”, sostiene el informe inicial del NIST. Además, las pesquisas exhiben que la estructura ya presentaba síntomas de deterioro en las semanas previas al desastre.

La investigación también determinó que la zona afectada incluía una pequeña sección de la cubierta de la piscina y la del estacionamiento a nivel de calle. De acuerdo con el NIST, parte de esa cubierta se derrumbó al menos siete minutos antes de que colapsara la torre principal, un dato que refuerza la teoría de un fallo localizado.

Uno de los signos de alerta reportados fue el “aumento drástico del flujo de agua” que salía del techo del garaje subterráneo, lo que coincidía con evidencias de grietas y reparaciones previas en esa área.

La filtración de agua y las reparaciones previas en el garaje subterráneo fueron factores señalados por los expertos federales. (Servicio de Bomberos y Rescate de Miami-Dade/REUTERS)

Una madrugada de terror

Durante el desplome, la mayoría de los residentes dormía en el edificio de doce pisos, situado frente al mar, a pocos kilómetros al norte de Miami. Las imágenes de video y los registros de testimonios recabados por la agencia sustentan la hipótesis de que el punto de inicio no estuvo en la torre, sino en los componentes externos de la estructura, especialmente la cubierta de la piscina y el estacionamiento.

Los resultados provisionales forman parte de una investigación iniciada hace más de cuatro años y que concluirá, según las autoridades, a finales de 2025. En ese momento, el NIST emitirá un resumen ejecutivo y seis informes técnicos que abordarán diferentes aspectos del colapso.

Un vocero de la agencia confirmó que entre los temas bajo análisis se encuentran “las condiciones del diseño original, la calidad de construcción, el mantenimiento, así como la carga adicional incorporada por remodelaciones realizadas a lo largo de los años”, citó NBC News.

La tragedia impulsó una revisión de los códigos de edificación y controles estructurales en Florida y otras zonas costeras de Estados Unidos. (Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade/REUTERS)

En 2023 el NIST ya había advertido sobre las deficiencias constructivas de la cubierta de la piscina, levantado en 1981. La presencia de corrosión durante décadas, atribuible en parte a la exposición a la salinidad costera y la falta de mantenimiento adecuado, agravó el deterioro.

A ello se sumó el peso extra de renovaciones recientes, que incluyeron la instalación de maceteros, palmeras y arena, elementos que según la agencia podían exceder la capacidad original de soporte del deck.

Tres años antes de la tragedia, un ingeniero estructural detectó daños graves en la construcción, incluyendo áreas de corrosión más allá del deck de la piscina, según documentos compartidos con The Associated Press. Reportes adicionales señalan que el ingreso de agua salada a los cimientos había comenzado muchos años antes del colapso, lo que aceleró el daño estructural.

Un nuevo condominio de 37 unidades, con piscinas y jardines, reemplazará la edificación colapsada, cuya entrega se prevé para 2029. (EFE/ Giorgio Viera)

El futuro del terreno

La atención mediática y social se ha centrado no solo en los resultados preliminares de la investigación sino también en el futuro del terreno. El predio donde se alzaba Champlain Towers South fue adquirido por DAMAC International, una firma con sede en Dubái, por 120 millones de dólares. Actualmente, se construye allí una nueva torre residencial de lujo, conocida como Delmore, compuesta por 37 unidades y precios base de 15 millones de dólares.

Los desarrolladores anunciaron que el edificio dispondrá de una piscina transparente, áreas recreativas interiores, cocinas exteriores y un jardín de meditación, según consta en el dossier presentado ante las autoridades locales. Está previsto que el nuevo condominio finalice sus obras hacia 2029.

La tragedia de Surfside provocó una revisión generalizada de las normas de construcción en el estado de Florida y en otros territorios costeros de Estados Unidos, mientras que los familiares de las víctimas exigen explicaciones y garantías respecto al diseño y cumplimiento de regulaciones en futuras edificaciones.

Investigadores federales mantienen activa la revisión de documentos técnicos, registros fotográficos y testimonios, con el objetivo de “establecer conclusiones que permitan prevenir hechos similares”, señala el informe institucional del NIST.