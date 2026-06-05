Estados Unidos

Nueva York autoriza ver el segundo partido de las Finales de la NBA afuera del Madison Square Garden

El alcalde Mamdani pidió que los asistentes no se suban a vehículos de emergencia ni bloqueen su paso, mientras se prepara un amplio despliegue policial fuera del estadio, donde se verá en una pantalla gigante la transmisión del encuentro entre los Knicks y los Spurs

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Una multitud diversa de personas vestidas con ropa de los New York Knicks se alinea detrás de una valla con el logo de Chase, sosteniendo carteles en una calle de la ciudad
Los New York Knicks llegaron a las Finales de la NBA por primera vez en 27 años y vuelven a enfrentar a los San Antonio Spurs, como en 1999 (NY KNICKS/MSG SPORTS).

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que la ciudad de Nueva York autorizará este viernes otra fiesta pública para seguir a los New York Knicks fuera del Madison Square Garden durante el segundo partido de las finales de la NBA ante los San Antonio Spurs. La decisión incluyó una advertencia explícita sobre la conducta de los asistentes tras incidentes y arrestos en el primer partido de la serie, informaron Gothamist y el New York Daily News.

En una entrevista en la emisora 1010 WINS, Mamdani presentó el permiso como una forma de permitir que la ciudad acompañe la campaña del equipo y advirtió que era necesario no interferir con los servicios de emergencia: “Aunque queremos que los neoyorquinos puedan disfrutar, me gustaría recordarles que no se suban a los vehículos de emergencia ni a las ambulancias ni les bloqueen su paso”.

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El funcionario, fanático de los Knicks, agregó que la ciudad quiere asegurarse de que “todo siga funcionando con normalidad, incluso en medio de la increíble sensación que vivimos ahora que vamos ganando la serie por 1-0”.

La serie tiene un peso histórico para los aficionados neoyorquinos: es la primera vez que los New York Knicks disputan unas finales en 27 años. La última fue en 1999, cuando también se enfrentaron con los San Antonio Spurs. El primer encuentro de esta nueva oportunidad de ganar el título finalizó con la victoria de los Knicks 105-95.

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El alcalde de Nueva York advirtió que los asistentes a la fiesta pública de los Knicks no deben subirse a vehículos de emergencia ni bloquear ambulancias (AP Foto/Ted Shaffrey).
El alcalde de Nueva York advirtió que los asistentes a la fiesta pública de los Knicks no deben subirse a vehículos de emergencia ni bloquear ambulancias (AP Foto/Ted Shaffrey).

La autorización llega después de disturbios durante el primer partido

La reunión del miércoles en la intersección de la calle 33 Oeste y la Séptima Avenida atrajo a una multitud de fanáticos, pese a que el partido se disputó en la cancha de los San Antonio Spurs. El segundo encuentro de la serie también se jugará en San Antonio, detalló Gothamist.

Más de 10.000 personas asistieron el miércoles a la pantalla gigante instalada fuera del Madison Square Garden y otras 18.000 participaron en una reunión con entrada dentro del recinto, reportó New York Daily News.

La policía informó que ocho personas fueron detenidas fuera del Madison Square Garden al terminar el partido, hacia las 23:15. Cinco quedaron en libertad con citaciones judiciales por alteración del orden, mientras que tres enfrentan cargos que incluyeron agresión, resistencia al arresto, obstrucción de la administración gubernamental y daños a la propiedad.

El medio New York Daily News precisó que tres de los arrestados, se desconoce si son los mismos que menciona Gothamist, estuvieron vinculados a un incidente con una ambulancia y que uno de los sospechosos golpeó en el rostro a un jefe de la NYPD mientras era detenido.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la policía cuando esposó al menos a una persona, después de que aparentemente se subió a una ambulancia del hospital Northwell Greenwich Village que pasó junto al Garden, con dos personas sobre el techo que agitaban una bandera de los Knicks, reportaron Gothamist y New York Daily News.

Para el nuevo encuentro, según informaron las autoridades, se desplegará un amplio operativo policial en el Madison Square Garden para garantizar el orden.

Un oficial de policía interactúa con personas entre una multitud en una calle urbana por la noche, con carteles de "Bank of America" y "Subway" visibles
La policía informó que ocho personas fueron detenidas fuera del Madison Square Garden tras el primer partido de las Finales de la NBA (X: @KnicksMuse).

La ciudad evaluará caso por caso las próximas reuniones de aficionados

Previo al inicio de las finales, la policía de Nueva York recomendó no realizar estas concentraciones por las grandes multitudes y los arrestos registrados en reuniones anteriores. Por ello, funcionarios municipales señalaron que los permisos se decidirían caso por caso, explicó Gothamist.

Ese criterio seguirá vigente para los próximos partidos. Funcionarios del Ayuntamiento dijeron que todavía no podían confirmar si se permitirá una nueva fiesta pública para el tercer partido del lunes, cuando la serie llegará por primera vez al Madison Square Garden.

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