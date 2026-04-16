Un profesor de 95 años publicó su primer libro infantil en Miami

Philip Spevak publica su primer libro infantil a los 95 años y refuerza su legado educativo en Miami. (Facebook )

A sus 95 años, Philip Spevak publicó su primer libro infantil, un hecho que refleja el registro de una vida dedicada a la educación y la vigencia de su legado en la comunidad de Miami. La aparición de Pheepser’s Sunfish Shenanigan, una narración basada principalmente en hechos reales vividos por el autor en la década de 1970, generó reacciones entre antiguos alumnos, muchos vinculados con la escuela primaria Coral Park y reconocedores de la influencia de Spevak en sus trayectorias.

De acuerdo con el diario local Miami Herald, el impacto de esta publicación motivó reencuentros y renovadas muestras de gratitud hacia un docente cuya vida cruzó la de generaciones de estudiantes.

El libro, presentado como una obra ilustrada e interactiva en verso, narra un episodio de aula que, según Spevak, persistió en su memoria durante más de 45 años. Tras su lanzamiento, el texto motivó no solo la compra por parte de exalumnos para sus propios nietos, sino también una búsqueda activa del niño Jimmy, protagonista de la historia y exestudiante de Coral Park en la década de 1970.

Con el libro ya circulando, Spevak se reencontró con antiguos estudiantes, algunos de los cuales hoy son profesores en la misma institución donde cimentó su carrera.

Reencuentros entre generaciones y la influencia docente

La publicación en la página de Facebook de la escuela Coral Park y en grupos de exalumnos cristalizó el peso de la obra de Spevak en la comunidad educativa. Numerosos estudiantes y colegas contactaron al autor, recordando participaciones en obras de teatro escolares y el mural colectivo creado en 1991, un hecho reportado por Miami Herald.

Para varios exalumnos, las producciones de Shakespeare dirigidas por Spevak se convirtieron en el punto culminante de su experiencia escolar.

Pheepser's Sunfish Shenanigan relata una experiencia real en Coral Park durante la década de 1970, según el Miami Herald. (Facebook )

Spevak expresó a Miami Herald: “Pocas veces un profesor se da cuenta de la influencia que ejerce en sus alumnos. A mis casi 96 años, fue muy gratificante”. También subrayó: “Por fin, es un privilegio saber que marqué la diferencia en la vida de muchos exalumnos. Si no hubiera sido por la publicación de mi libro, jamás me habría dado cuenta de que ejercí una influencia positiva en sus vidas”.

Un legado personal y profesional en la educación de Miami

La biografía de Philip Spevak abarca casi un siglo, desde su nacimiento en Newark, Nueva Jersey durante la Gran Depresión, su crecimiento en Syracuse, Nueva York y una sólida formación universitaria en biología, química y una maestría en supervisión y administración, hasta más de tres décadas de carrera docente en el sur de Florida.

El profesor residió durante 70 años en Miami y compartió 60 junto a su esposa, Rosalyn Frank Spevak, quien también estuvo vinculada a la historia de la ciudad; enviudó hace 11 años y hoy vive con sus dos hijas, Marcia y Janice, en Kendall.

Spevak impartió el currículo básico a estudiantes de quinto y sexto grado en la escuela primaria Coral Park durante 23 años y otros 10 años en North Miami y Natural Bridge. No solo formó parte de la enseñanza formal, sino también de iniciativas extracurriculares como la dirección de obras teatrales y proyectos comunitarios.

La publicación ha motivado la búsqueda del exestudiante Jimmy, protagonista de la historia y antiguo alumno de Coral Park. (Facebook )

Además, cultivó pasiones como la poesía y la música. Publicó dos sencillos en plataformas de streaming: In the Middle of a Kiss y I Remember July, y compuso piezas asociadas a los álbumes We Have Only Come to Dream de Terry Lee Nichols y Rebekah Eden, y Love Is de Nichols.

La motivación personal del autor se traduce en el propósito del nuevo libro. Comentó a Miami Herald que la experiencia original de aula nunca lo abandonó: “Fue el resultado de una experiencia vivida durante mi época como profesor en la escuela primaria Coral Park, que permaneció en mi mente durante más de 45 años”.

El libro como puente solidario y herramienta de inclusión

El impacto del libro se extiende fuera del entorno escolar. Un voluntario del hospital utiliza Pheepser’s Sunfish Shenanigan como relato para leer a niños en coma, y Spevak expresó al Miami Herald su deseo de ofrecer el texto de manera gratuita a hospitales interesados en emplearlo con fines terapéuticos o recreativos.

Philip Spevak ejerció como docente en Miami durante más de 30 años, participando en enseñanza formal y actividades extracurriculares. (Facebook )

El sábado 19 de abril, entre las 15:00 y las 16:30, Spevak participará en una videollamada organizada por la periodista Jill Beach, dirigida a antiguos alumnos y docentes de Coral Park de las décadas de 1960, 1970 y 1980.

Durante el encuentro, presentará una nueva canción; los interesados pueden solicitar el enlace a su hija Marcia Spevak, según indicó Miami Herald.