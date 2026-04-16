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Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

La diseñadora habla por primera vez del distanciamiento que mantiene a la familia separada desde 2025

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Brooklyn y Victoria Beckham - Nicola Peltz
Brooklyn y Nicola Peltz han mostrado una imagen de unidad mientras el conflicto con Victoria Beckham sigue sin resolverse. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, habló por primera vez sobre el distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, en una entrevista reciente con WSJ Magazine.

La empresaria de 51 años evitó mencionar al joven por su nombre y optó por un tono conciliador al ser consultada por el periodista.

“Creo que siempre —amamos mucho a nuestros hijos—”, declaró. “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres que podemos ser”.

“Hemos estado en el ojo público por más de 30 años, y todo lo que siempre hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amarlos. Y eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto”, expresó.

David y Victoria Beckham regresan a las redes sociales tras las acusaciones de su hijo Brooklyn
Victoria y David Beckham no mantienen contacto con su hijo mayor desde mayo de 2025, según reportes. (REUTERS/Jaimi Joy)

Esta es la primera reacción pública de la estrella británica desde que su hijo mayor lanzara una serie de acusaciones contra ella y su esposo, David Beckham, en enero.

En aquel momento, Brooklyn aseguró que sus padres habían intentado “arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz, además de acusarlos de priorizar “la promoción pública y los acuerdos comerciales por encima de todo”.

A través de un extenso mensaje publicado en Instagram, el joven de 27 años afirmó que había sido “controlado durante la mayor parte de su vida” y aseguró que no tenía intención de reconciliarse con sus padres.

Además, Brooklyn sostuvo que sus progenitores intentaron persuadirlo para “ceder los derechos de su nombre” antes de su boda. También afirmó que su madre arruinó su primer baile nupcial y que “bailó de manera inapropiada” con él.

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz Beckham
Brooklyn Beckham acusó a sus padres de intentar “arruinar” su relación con Nicola Peltz en enero de 2026. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Desde entonces, la relación permanece completamente rota. Según Daily Mail, la familia no mantiene contacto desde mayo de 2025 y la comunicación se ha limitado a intercambios a través de abogados. Además, Brooklyn habría bloqueado a sus padres en redes sociales.

Aunque tanto Brooklyn como su esposa mantienen sus cuentas de Instagram activas, han ignorado a los Beckham en celebraciones clave.

En el Día de la Madre, por ejemplo, el joven celebró públicamente el cumpleaños de su suegra, Claudia Heffner Peltz, y no incluyó ninguna felicitación a Victoria por la fecha.

En otra publicación reciente, Brooklyn conmemoró su aniversario con Nicola Peltz con una declaración en la que destacó que ambos han “pasado por mucho juntos” y que están “más fuertes que nunca”.

Brooklyn Beckham ignoró a Victoria en el día de la madre. En cambio, saludó a su suegra
Brooklyn Beckham ignoró a Victoria en el día de la madre. En cambio, saludó a su suegra (Captura de Instagram)

Por otro lado, en la misma entrevista con WSJ Magazine, Victoria abordó otro aspecto clave: la experiencia de que su familia cercana (hijos y padres) vivan bajo la constante exposición mediática.

Consultada sobre si alguna vez sintió culpa por ello, respondió: “No diría que viene con culpa, diría que hubo mucha adaptación en mis padres cuando de repente encontraron paparazzi fuera de su casa. Hemos llevado a nuestras familias en este viaje con nosotros”.

La diseñadora, madre de cuatro hijos —Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper—, reconoció que la dinámica familiar cambia con el tiempo: “Ser madre de hijos jóvenes adultos y adultos es muy diferente a tener niños pequeños. Creo que estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos”.

Asimismo, pese al escándalo mediático de los últimos meses, Victoria aseguró que la controversia no ha afectado su negocio de moda y belleza. “Creo que, en última instancia, la gente compra mi producto porque es realmente bueno. No creo que compren mi delineador solo por ser yo”, afirmó.

El conflicto familiar coincide con un momento de alto reconocimiento profesional para la ex Spice Girl. El 15 de abril, Victoria Beckham fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time 100.

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