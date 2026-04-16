Israel advirtió que podría retomar los ataques contra Irán si el régimen rechaza la propuesta de Estados Unidos

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió este jueves que su país podría lanzar ataques “aún más dolorosos” contra Irán si Teherán rechaza una propuesta de Estados Unidos que exige, entre otras condiciones, renunciar al desarrollo de armamento nuclear.

“Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo”, afirmó Katz durante una ceremonia oficial.

El funcionario israelí sostuvo que, en caso de que el régimen iraní opte por no aceptar la iniciativa impulsada por Washington, Israel intensificará sus operaciones militares. “Si el régimen iraní elige la segunda opción, descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten aún más dolorosos que los que ya ha atacado”, agregó.

El régimen iraní enfrenta dificultades para reponer sus capacidades militares, careciendo de una industria de defensa efectiva y sufriendo pérdidas de equipamiento. (REUTERS/ARCHIVO)

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, marcado por recientes enfrentamientos indirectos entre Israel e Irán y por los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para contener una escalada mayor en la región.

Bloqueo estadounidense

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró este jueves que Estados Unidos mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes “el tiempo que sea necesario” y que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para reanudar los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo durante el actual cese del fuego temporal.

“Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en el Pentágono, donde detalló el alcance de la operación en curso.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advierte que el régimen iraní enfrentará bombardeos a infraestructuras clave si no accede a negociar. (REUTERS/Nathan Howard)

La medida, que comenzó a implementarse el lunes a las 14:00 GMT tras el fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, forma parte de una estrategia más amplia de Washington para obligar al régimen iraní a negociar. Según Hegseth, la disyuntiva para Teherán es clara: “Irán, puedes elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagas por el pueblo iraní. Pero si toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos contra sus infraestructuras, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas”.

En la misma línea, el jefe del Pentágono advirtió que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para reanudar los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo durante el actual cese del fuego temporal. “Si Irán elige mal, habrá bombas cayendo sobre infraestructura, energía y capacidad eléctrica”, insistió.

Hegseth sostuvo además que las tropas estadounidenses permanecen desplegadas en la región con el objetivo de “implementar un bloqueo férreo” en el estrecho de Ormuz y garantizar una “posición óptima para retomar las operaciones de combate” en caso de que el régimen iraní no ceda en las negociaciones.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono: “Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario”.

Hegseth aseguró que Washington sigue de cerca los movimientos militares iraníes tras más de cinco semanas de ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel. “Sabemos qué activos militares están moviendo y hacia dónde. Mientras intentan recuperar equipamiento de instalaciones devastadas, nosotros solo nos volvemos más fuertes”, afirmó.

El funcionario incluso cuestionó la capacidad de respuesta del régimen iraní: “Están desenterrando sus lanzadores y misiles restantes sin capacidad de reemplazarlos. No tienen industria de defensa ni posibilidad de reponer sus capacidades ofensivas o defensivas”.