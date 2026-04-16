Qué hacen los adolescentes estadounidenses en TikTok, Instagram y Snapchat, según un estudio

El entretenimiento lidera como principal motivo de uso de TikTok, Instagram y Snapchat entre adolescentes estadounidenses (REUTERS/Dado Ruvic).

Una encuesta realizada por el Pew Research Center entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025 a 1.458 adolescentes de 13 a 17 años revela que el entretenimiento es la razón principal detrás de la utilización de TikTok, Instagram y Snapchat, pero las motivaciones y consecuencias concretas varían de forma significativa en función de la plataforma y el hábito de consumo.

Snapchat destaca en la conexión social y TikTok en las reseñas de productos

Según el estudio, cerca del 90% de los adolescentes consideran el entretenimiento la razón principal para utilizar TikTok, Instagram o Snapchat. Esto se da en mayor proporción entre los usuarios de TikTok: aproximadamente ocho de cada diez adolescentes mencionan el entretenimiento como el motivo decisivo para elegir esta plataforma.

La encuesta identifica además un patrón de interacción particular con Snapchat: el 57% de sus usuarios afirma utilizar los mensajes directos diariamente y casi cuatro de cada diez lo hace varias veces al día. En comparación, los índices de mensajería y publicaciones diarias en Instagram y TikTok son considerablemente menores.

En Snapchat, el sentido de comunidad es central. Dos tercios de sus usuarios emplean la aplicación principalmente para mantenerse en contacto con amigos y familiares, cifra que supera ampliamente a las registradas por TikTok e Instagram en este aspecto. El 44% de los encuestados indica que Snapchat contribuye a fortalecer sus amistades, el mayor porcentaje entre las tres plataformas analizadas.

Snapchat se consolida como la red social preferida entre adolescentes para mantener la conexión con amigos y familiares en Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic).

La búsqueda de información sobre noticias y celebridades

Los hábitos de búsqueda de información presentan diferencias significativas entre plataformas: el 60% de los usuarios de TikTok consulta reseñas de productos dentro de la aplicación, un comportamiento menos habitual en Instagram y, en particular, en Snapchat.

En cuanto a la obtención de noticias, tanto TikTok como Instagram tienen un peso similar entre adolescentes, ya que más del 40% de sus usuarios indica que acude a ellas para informarse. Snapchat, por su parte, solo es elegida con ese propósito por una cuarta parte de sus usuarios.

La mayoría de los adolescentes no utiliza estas plataformas como principal fuente de información política; sin embargo, más adolescentes en TikTok e Instagram que en Snapchat mencionan mantenerse informados sobre política o temas políticos como uno de los motivos para usar estos servicios.

Las interacciones con celebridades y figuras públicas también varían según la red social: más de la mitad de los adolescentes sigue a deportistas o personajes famosos en TikTok e Instagram, mientras que en Snapchat, la participación con estos perfiles se reduce al 37%.

TikTok destaca como la plataforma líder entre los jóvenes para consultar reseñas de productos e informarse sobre noticias y celebridades (REUTERS/Dado Ruvic).

El tiempo en pantalla, las horas de sueño y la productividad

El estudio revela que cerca del 30% de los adolescentes que utilizan TikTok consideran que pasan demasiado tiempo en la aplicación. En Instagram y Snapchat, el porcentaje de quienes perciben un exceso de uso es menor. No obstante, al menos seis de cada diez adolescentes coinciden en que el tiempo que destinan a cada aplicación les resulta adecuado.

Al analizar los efectos del uso, TikTok evidencia una mayor incidencia en el sueño y la productividad. El 40% de sus usuarios reconoce que la plataforma dificulta su descanso, una proporción considerablemente superior a la de Snapchat o Instagram, donde este efecto negativo es señalado por cerca del 25% de los usuarios. De forma similar, los adolescentes que utilizan TikTok reportan un mayor impacto adverso en su productividad.

La percepción de autoestima y el acoso como problema transversal

En cuanto a la salud mental, la mayoría de los usuarios de TikTok, Instagram y Snapchat señala que el uso de estas plataformas no impacta de manera significativa en su bienestar, ya sea positiva o negativamente. En el caso de Instagram, el porcentaje de adolescentes que percibe un efecto positivo es similar al de quienes informan un impacto negativo. Por el contrario, en TikTok y Snapchat, los resultados tienden a mostrar que los usuarios experimentan beneficios en su salud mental.

Aproximadamente el 60% de los adolescentes consultados afirma que lo que ve en TikTok, Instagram o Snapchat no afecta su autoestima. Alrededor de una cuarta parte menciona que sus experiencias incluyen aspectos tanto positivos como negativos. Solo el 15% de los usuarios de TikTok declara sentirse mejor consigo mismo por el contenido que consume, mientras que un 3% reporta una percepción contraria.

Los datos subrayan que la relación entre adolescentes, salud mental y redes sociales como TikTok, Instagram y Snapchat presenta matices y diversidad de experiencias (REUTERS/Hollie Adams).

En términos generales, siete de cada diez adolescentes en las tres plataformas describen su experiencia como mayormente positiva, y solo un 3% la califica como principalmente negativa.

Pese a la prevalencia de percepciones positivas, el acoso y el hostigamiento continúan presentes. El 75% de los usuarios de cada plataforma identifica el hostigamiento en línea como un problema frecuente entre jóvenes de su edad.

Pese a ello, solo una parte de los encuestados ha sido víctima directa: cerca del 30% de los usuarios de Snapchat ha sufrido al menos uno de los tres tipos de acoso considerados (insultos, rumores o amenazas), una proporción superior a la observada en Instagram y TikTok, donde uno de cada cinco adolescentes informa haber atravesado alguna de estas situaciones.