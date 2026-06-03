Los médicos facturarán por separado cada control prenatal, el parto y el posparto en Estados Unidos

El nuevo esquema de cobro por servicios en embarazos de Estados Unidos comenzará a aplicarse desde enero de 2027, generando preocupación por posibles aumentos en los gastos familiares (AP Foto/LM Otero, Archivo)

El nuevo esquema de cobro para la atención de embarazos en Estados Unidos podría encarecer los gastos para quienes planean tener un hijo a partir de enero de 2027, según indicó un informe de la CBS. Los médicos comenzarán a facturar cada consulta y servicio relacionado con el embarazo, el parto y el posparto, en vez de recibir un solo pago global.

La medida, impulsada por el American College of Obstetricians & Gynecologists (ACOG) y respaldada por la American Medical Association (AMA), busca reflejar la complejidad de la atención materna. Defensores de pacientes y empleadores advierten que el fraccionamiento de los cobros podría traducirse en facturas más altas para quienes tienen seguros con deducibles elevados.

PUBLICIDAD

El impacto dependerá de la aplicación por parte de las aseguradoras, de acuerdo con lo publicado por la cadena de noticias.

El sistema anterior agrupaba en un solo pago la atención prenatal, el parto y las consultas posparto, sin importar la cantidad o el tipo de servicios realizados. Con la nueva modalidad, cada consulta y procedimiento podrá facturarse de manera independiente, adaptando la asistencia a las necesidades de cada paciente.

PUBLICIDAD

Qué cambiará en la facturación de la atención materna

Entre los principales cambios se destacan:

Cada visita médica, ya sea presencial o virtual, se cobrará individualmente.

Los servicios de hospitalistas, matronas, especialistas en medicina materno-fetal y otros profesionales podrán facturarse por separado.

Se elimina el límite fijo de 13 consultas prenatales, permitiendo ajustar la cantidad según la situación médica de cada persona.

Los procedimientos durante el trabajo de parto y el parto, sin importar su complejidad, tendrán códigos específicos en vez de uno global.

Las consultas posparto podrán extenderse más allá de las dos visitas tradicionales, con pagos diferenciados.

Lisa Hofler, presidenta del departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Nuevo México y miembro del comité de ACOG que desarrolló los nuevos códigos, explicó a CBS News que el antiguo sistema no reflejaba la realidad de muchos embarazos: la cifra de 13 consultas era arbitraria.

PUBLICIDAD

Ahora, el modelo permitirá facturar según la atención realmente prestada.

Quiénes se verán afectados y cómo

El nuevo sistema afectará principalmente a quienes cuentan con seguros privados, especialmente si tienen planes con deducibles altos. Laurie Zephyrin, vicepresidenta sénior de The Commonwealth Fund, advirtió en diálogo con CBS News: “Habrá más partidas en las facturas. ¿Eso se trasladará a los pacientes?".

PUBLICIDAD

Según Zephyrin, la clave será la forma de implementación por parte de las aseguradoras.

Las familias cubiertas por Medicaid, que representan el 41% de los nacimientos, no tendrán cambios en los costos debido a la cobertura total del programa federal (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Por su parte, las familias cubiertas por Medicaid —que representan el 41% de los nacimientos, según datos citados por CBS News— no enfrentarán cambios en su gasto de bolsillo, ya que este programa federal cubre la totalidad de los costos de la maternidad.

PUBLICIDAD

Por qué los médicos respaldan la medida

La ACOG sostiene que la nueva estructura es necesaria para reflejar la complejidad actual de la atención materna, que atiende a pacientes de mayor edad y con más condiciones de salud. El nuevo sistema permitirá que cada profesional involucrado facture por los servicios efectivamente prestados.

La agrupación médica espera que el cambio incentive un seguimiento posparto más prolongado. Kay Johnson, experta en salud materno-infantil, resaltó en declaraciones a CBS News que ahora existirá la posibilidad de financiar controles continuos para detectar problemas como depresión, diabetes o complicaciones cardíacas tras el parto.

PUBLICIDAD

Dudas sobre el costo y la atención

Expertos en políticas sanitarias y representantes de empleadores temen que el sistema de cobro por servicio incentive la realización de pruebas y consultas innecesarias, lo que aumentaría los costos sin garantizar mejoras en la atención.

Jeff Levin-Scherz, de la consultora WTW y profesor en Harvard, advirtió a CBS News que la tendencia a codificar las visitas como más complejas podría llevar a pagos mayores por parte de los seguros y, en consecuencia, a un aumento en las primas de los asegurados.

PUBLICIDAD

Expertos advierten que el pago por cada servicio en la atención materna podría incentivar la realización de pruebas y consultas innecesarias, encareciendo aún más el sistema sanitario (AFP)

Magda Rusinowski, vicepresidenta del Business Group on Health, expresó su preocupación en CBS News por la posibilidad de que el nuevo sistema promueva el uso de especialistas y pruebas costosas, en lugar de alternativas menos onerosas como las doulas.

Qué cubre la ley federal y qué queda fuera

La legislación de Estados Unidos protege a los futuros padres de ciertos cobros relacionados con la maternidad. Según detalló CBS News, bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la mayoría de los planes de salud deben incluir sin costo para el afiliado diversas prestaciones:

PUBLICIDAD

Consultas prenatales y posparto.

Pruebas de detección de diabetes, ansiedad y VIH.

Exámenes considerados preventivos por la Health Resources and Services Administration.

Sin embargo, existen servicios que suelen generar cargos adicionales, según el plan de seguro de cada familia. Entre ellos se encuentran:

Ecografías y estudios de laboratorio.

Consultas a especialistas.

Honorarios médicos por el parto, que se suman a los cargos hospitalarios.

Según un análisis citado por la cadena de noticias estadounidense, el costo promedio de un parto para familias con seguro privado es de USD 2.743. El nuevo sistema no modificará este monto de manera automática, pero sí podría elevarlo si se facturan más servicios o si los códigos se aplican con mayor intensidad.