Endurecen requisitos para ingresar a Medicaid: cuáles son los nuevos filtros

Las nuevas reglas federales de Medicaid exigen al menos un mes de trabajo, estudios o voluntariado antes de aprobar o renovar el seguro público de salud. (Reuters)

Las recientes modificaciones a las reglas federales de Medicaid en Estados Unidos obligarán a millones de solicitantes a demostrar que han trabajado, estudiado o realizado voluntariado durante al menos un mes antes de obtener o renovar el acceso al seguro médico público. Esta medida surge de la One Big Beautiful Bill Act promovida por el Partido Republicano y firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, y cuya implementación comenzará a afectar a 18.500 millones de adultos en 42 estados y el Distrito de Columbia, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso publicados por CBS News.

A diferencia del mínimo federal de 30 días, Indiana se convirtió en el primer estado en imponer una obligación grave: acreditar tres meses consecutivos de trabajo para acceder a Medicaid. El gobernador Mike Braun sancionó esta regulación el 4 de marzo y marcó el plazo más extenso permitido por la ley nacional. Idaho replicó la política y anunció la nueva exigencia tras la promulgación del gobernador el pasado 10 de abril.

Un tercio de los beneficiarios de Medicaid en Indiana podrían perder su cobertura por no cumplir con los nuevos requisitos laborales estatales. (Reuters)

Otras entidades como Arizona, Misuri y Kentucky exploran modificaciones adicionales que restringen la flexibilidad generalmente otorgada a los estados. La implementación efectiva de los requisitos federales suele estar en manos de las administraciones estatales y de la agencia federal Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).

Sin embargo, la ausencia de directrices claras por parte de los reguladores nacionales propició que legisladores estatales intervengan directamente, como ocurre en Indiana e Idaho, un escenario poco habitual según la funcionaria Lucy Dagneau de la American Cancer Society consultada por CBS News.

El debate nacional: criterios federales, exenciones y la amenaza de nuevas barreras de acceso

La legislación nacional, resultante de la ley fiscal y de gasto doméstico impulsada por Trump, insta a los estados a decidir si exigirán uno, dos o tres meses de historial laboral. Mientras tanto, alrededor de dos tercios de los adultos de 19 a 64 años bajo Medicaid ya trabajan, según la organización de investigación sanitaria KFF.

Las exenciones a las nuevas reglas de Medicaid aplican solo a niños, jubilados y personas con discapacidad o enfermedades graves, excluyendo situaciones temporales. (Reuters)

Las nuevas reglas federales contemplan algunas exenciones obligatorias:

Los niños.

Los jubilados.

Quienes acrediten una discapacidad o enfermedad grave.

Sin embargo, Misuri busca establecer una enmienda constitucional para prohibir las excepciones opcionales, como el alegar un “problema temporal”, lo que impediría mantener la cobertura ante situaciones médicas imprevistas. Para la defensora Emily Kalmer de la American Cancer Society, tal decisión afectaría “cuando más necesitan la cobertura”, particularmente a pacientes oncológicos rurales que a menudo deben desplazarse a otras ciudades para recibir tratamiento y pueden verse impedidos de cumplir con requisitos laborales continuos.

Misuri propone una enmienda que prohibiría excepciones opcionales en Medicaid, lo cual dificulta el acceso a cobertura para quienes enfrentan problemas médicos imprevistos. (Reuters)

De acuerdo con un informe del centro de análisis fiscal Center on Budget and Policy Priorities citado por CBS News, “la intensidad de la carga” dependerá de cómo cada estado aplique las reglas: una política más flexible, con un periodo de revisión corto, “permitirá que más personas se inscriban”; mientras que requisitos más exigentes provocarán que “más ciudadanos pierdan cobertura”.

Consecuencias: una reforma con efectos desiguales según la aplicación estatal

La entrada en vigor de estas políticas marca un cambio estructural para Medicaid en Estados Unidos, especialmente en los estados con gobiernos que optan por la interpretación más estricta del marco legal federal. Más allá de la cifra de adultos potencialmente afectados, el grado de impacto dependerá de las exenciones estatales permitidas y del margen de maniobra que los legisladores decidan mantener abierto.

Las nuevas reglas federales de Medicaid exigen al menos un mes de trabajo, estudios o voluntariado antes de aprobar o renovar el seguro público de salud. (Reuters)

La ausencia de directrices definitivas desde el CMS mantiene a los administradores estatales pendientes de reglamentos, mientras los debates legislativos y testimonios reflejan la variedad de posiciones y motivos que impulsan la reforma. Para los expertos e interesados, el debate radica en si la red de protección pública debe priorizar el incentivo al trabajo o mantener el acceso sin trabas para quienes enfrentan barreras médicas y socioeconómicas. Cada estado decidirá en el marco de la vigilancia nacional.