El acceso al Medicaid para cubrir la atención médica complica la planificación jubilatoria en Estados Unidos

La inflación médica dobla a la inflación general y convierte los gastos de salud en una amenaza para la estabilidad financiera de los jubilados (Freepik)

Una de las preocupaciones más extendidas entre los estadounidenses al acercarse a la jubilación es cómo podrán hacer frente al costo creciente de la atención médica, una variable que, según encuestas recientes, sigue sin integrarse plenamente en la planificación financiera del retiro.

De acuerdo con una investigación realizada en febrero por D.A. Davidson, recogida por USA Today, el 78% de los estadounidenses expresan inquietud ante el impacto que los gastos médicos tendrán durante la jubilación. Sin embargo, menos de la mitad —el 48%— afirma haber incorporado estos costos al preparar su retiro.

La magnitud de la carga financiera se incrementó con rapidez. Según datos de Fidelity, una pareja que se jubiló en 2025 habrá desembolsado en promedio USD 345.000 en atención médica a lo largo de su retiro, cifra que marca un incremento del 41% respecto al promedio de USD 245.000 registrado en 2015.

El impacto de la inflación médica intensifica el problema: el vicepresidente de gestión patrimonial de D.A. Davidson, Andrew Crowell, sostiene que “la inflación en salud suele ser al menos el doble que la inflación general”, lo cual convierte estos gastos en una de las partidas más subestimadas y potencialmente desestabilizadoras de la jubilación.

Para 2025, una pareja promedio habrá desembolsado USD 345.000 en atención médica durante la jubilación, un 41% más que en 2015, según Fidelity (Freepik)

El costo del cuidado a largo plazo alcanza niveles notables. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos calcula que una persona que cumpla 65 años hoy tiene un 70% de probabilidades de requerir servicios de cuidado a largo plazo o ayuda con actividades cotidianas en algún momento de sus años de retiro. Estos cuidados pueden contratarse en casa o en residencias especializadas, pero los montos son elevados.

Gasto anual en atención prolongada con centros especializados

La alternativa menos onerosa, según el Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025, son los servicios diurnos para adultos, cuyo costo medio nacional es de USD 95 al día, lo que supone unos USD 24.700 al año para una jornada de cinco días por semana.

Las residencias de ancianos representan el extremo opuesto: la habitación compartida alcanza USD 114.975 anuales y la privada, USD 129.575 al año. El informe advierte que la inflación seguirá presionando estos valores al alza.

Frente a estos montos, quienes no cuentan con recursos suficientes suelen depender de Medicaid, un programa que puede financiar la atención a largo plazo no cubierta por Medicare, pero cuya elegibilidad demanda cumplir estrictos requisitos de ingresos y patrimonio.

Para 2026, el umbral general de activos contables se sitúa en USD 2.000, y el ingreso mensual para acceder a cuidados de larga duración ronda los USD 2.901, aunque varía según el estado. Estos límites afectan cuentas bancarias, inversiones y propiedades secundarias, pero no incluyen la vivienda principal ni vehículos. Los ingresos considerados abarcan prestaciones de Seguridad Social, pensiones, rentas, dividendos y sueldos.

La normativa de Medicaid impone además un periodo de revisión de alrededor de 5 años: transacciones como donaciones, pago de deudas ajenas o venta de activos por debajo del valor de mercado durante esos años pueden descalificar al solicitante o retrasar su acceso al programa.

El costo anual de un centro especializado de atención prolongada en Estados Unidos puede superar los USD 100.000, presionado además por la inflación (Canva)

Anualidades Medicaid: opción legal para quienes no previeron el cuidado

En este contexto, expertos destacan el uso de las anualidades Medicaid como un recurso legítimo para familias de ingresos medios que no acceden directamente a Medicaid pero tampoco disponen del capital ni seguro necesarios para asumir los costos de largo plazo.

Steven Conners, presidente de Conners Wealth Management, explicó en USA Today que este instrumento permite que, si el cónyuge necesita cuidados inmediatos, se utilicen los ahorros excedentes para contratar la anualidad; así, el patrimonio cae por debajo de los límites exigidos y el solicitante califica para Medicaid, mientras el otro cónyuge recibe pagos mensuales fijos para subsistir.

Mientras que la abogada Kelsey Simasko, del bufete Simasko Law, subrayó que existen reglas estrictas: Medicaid debe aparecer como beneficiario de la anualidad, se exige que los pagos comiencen de inmediato y el producto es irrevocable, lo que impide modificar o cancelar la póliza una vez adquirida. Si la anualidad fue pagada con fondos de un plan de jubilación individual (IRA), el propietario deberá tributar por los pagos percibidos.

La especialista Simasko remarcó que estas anualidades no buscan el crecimiento de la inversión, sino agotar recursos rápidamente; por ello, suelen ofrecer una tasa de interés baja, como 1%.

Añadió que, aunque pueden marcar la diferencia entre acceder a Medicaid o pagar de su propio bolsillo, solo deben comprarse tras consultar con un abogado especializado y cuando hay certeza de necesitar atención de larga duración. “No adquiera estos productos sin asesoría de un abogado experto en Medicaid”, afirmó Simasko.

Medicaid exige estrictos límites de ingresos y patrimonio para cubrir atención a largo plazo; en 2026, el umbral de activos es de USD 2.000 (Freepik)

El debate sobre el acceso a cuidados dignos en la vejez adquiere así una dimensión legal y financiera pronunciada en Estados Unidos: la utilización estratégica de productos como las anualidades Medicaid ilustra los desafíos de planificar la jubilación frente al incremento sostenido de los costos sanitarios y las limitaciones establecidas por las políticas públicas.