Estados Unidos

Una bacteria resistente a los antibióticos se propaga silenciosamente en Estados Unidos y genera alerta

Autoridades sanitarias reportan un aumento sostenido de casos con opciones terapéuticas limitadas y transmisión principalmente dentro del país, lo que complica su control

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Mujer de mediana edad sujeta su abdomen con expresión de dolor en un entorno interior, junto a un círculo superpuesto que muestra la bacteria Shigella microscópica.
El CDC alerta sobre el aumento de infecciones por Shigella XDR resistentes a antibióticos en Estados Unidos y su rápida propagación local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento de infecciones por Shigella resistentes a los principales antibióticos en Estados Unidos ha generado alerta entre autoridades de salud pública, que identificaron el fenómeno como una amenaza por la ausencia de tratamientos orales aprobados y la rápida propagación local. El incremento afecta principalmente a adultos de mediana edad y a personas inmunocomprometidas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), según datos oficiales publicados en abril de 2026.

El informe del CDC, divulgado en su Morbidity and Mortality Weekly Report el 9 de abril, detalla que la incidencia de infecciones por Shigella extensamente resistente a los medicamentos (XDR) se multiplicó desde 2011, alcanzando el 8,5% de los casos analizados en 2023. La entidad advierte que la bacteria no responde a los cinco antibióticos orales más habituales, lo que reduce drásticamente las opciones terapéuticas y complica el abordaje clínico. Esta información fue confirmada por el medio estadounidense USA Today, que cita el informe federal y subraya el carácter de amenaza sanitaria que representa la propagación de estas cepas.

Históricamente, la shigelosis afectaba con mayor frecuencia a niños pequeños en Estados Unidos. Según el análisis del CDC, en el periodo 2016-2023 se observa un cambio hacia adultos no hispanos de raza blanca, con predominancia en hombres y fuerte vinculación con pacientes que viven con VIH. El patrón actual de transmisión es local, sin relación sustancial con viajes internacionales, de acuerdo con el CDC.

¿Qué es la bacteria Shigella y cuáles son sus formas de transmisión en Estados Unidos?

Shigella es una bacteria gram negativa que provoca shigelosis, una infección intestinal caracterizada por diarrea, fiebre y dolor abdominal. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), cada año se registran unos 450.000 casos en Estados Unidos. La transmisión se produce principalmente por vía fecal-oral, a través de contacto directo con heces infectadas, superficies contaminadas, alimentos o agua en mal estado. El organismo federal subraya que la bacteria puede propagarse durante el cambio de pañales, en prácticas sexuales o mediante el consumo de productos crudos.

La facilidad de contagio de Shigella se debe a que basta una pequeña cantidad de bacterias para iniciar la infección. Ciertas poblaciones, como niños pequeños, hombres que tienen sexo con hombres, viajeros internacionales y personas inmunocomprometidas, presentan un riesgo más elevado, según el CDC.

Vista lateral de una mujer en el asiento trasero de un coche, con una mano en el abdomen. Mira por la ventana, con árboles y un poste eléctrico visibles.
La incidencia de Shigella XDR ascendió al 8,5% de los casos analizados en 2023, tras un crecimiento sostenido desde el año 2011. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué preocupa la resistencia de Shigella a los antibióticos orales en la salud pública de Estados Unidos?

El principal motivo de preocupación radica en la aparición de cepas de Shigella extensamente resistentes (XDR), catalogadas así por su incapacidad para responder a los cinco antibióticos orales más comunes: ampicilina, azitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacina y trimetoprima-sulfametoxazol. El informe del CDC aclara que no existen agentes antimicrobianos orales aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para tratar estas variantes, lo que obliga a recurrir a tratamientos intravenosos y hospitalización en los casos más graves.

Según el reporte institucional, “la shigelosis XDR representa una amenaza emergente para la salud pública nacional” y requiere reforzar la vigilancia epidemiológica, la investigación de nuevas terapias y la educación sanitaria. La cadena estadounidense Fox News cita a expertos que definen la situación como un desafío creciente para el sistema sanitario, al limitarse las opciones de tratamiento y observarse un aumento sostenido de casos.

¿Cuántos casos de Shigella resistentes existen y cómo evolucionó su incidencia?

El análisis realizado por el CDC incluyó más de 16.000 muestras de Shigella recolectadas entre 2011 y 2023. Mientras que al inicio del periodo no se registraban infecciones XDR, en 2023 la incidencia alcanzó el 8,5% de los aislamientos analizados. Esta tendencia ascendente ha sido confirmada por el medio estadounidense USA Today, que destaca el salto observado en los últimos años y la expansión de la transmisión comunitaria.

La mayoría de los afectados corresponde a 86% hombres adultos, con una mediana de edad de 41 años. Entre quienes informaron su estado de VIH, casi la mitad vivía con el virus. El 80% de los pacientes sin antecedentes de viajes recientes al extranjero indica que la propagación ocurre principalmente dentro del país, según los datos oficiales.

Uno de cada tres afectados requirió hospitalización, según el informe del CDC. Este dato refuerza la gravedad potencial de estas infecciones. El CDC insiste en la necesidad de mantener una vigilancia estricta y una respuesta sanitaria coordinada para frenar el avance de la resistencia bacteriana.

Persona adulta con dolor estomacal sentada en una cama. Un círculo superpuesto a la derecha muestra la bacteria Shigella a gran aumento.
Shigella XDR afecta principalmente a adultos de mediana edad, hombres y personas inmunocomprometidas, con un alto vínculo con pacientes que viven con VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de la shigelosis y qué complicaciones puede generar esta infección?

La infección por Shigella suele manifestarse con diarrea, que puede ser sanguinolenta y prolongada, fiebre y dolor abdominal. Estos síntomas aparecen entre uno y dos días después del contacto con la bacteria y suelen persistir entre cinco y siete días. El CDC reporta que, en algunos casos, la enfermedad puede extenderse por varias semanas.

Además de los síntomas gastrointestinales, la shigelosis puede provocar artritis reactiva, infecciones del torrente sanguíneo, convulsiones y síndrome urémico hemolítico, que produce daño renal. Las personas inmunocomprometidas, los niños pequeños y los adultos mayores son las más susceptibles a desarrollar cuadros graves.

El organismo federal recomienda acudir al médico ante síntomas compatibles y evitar el contacto con otras personas durante el periodo de enfermedad. Estas medidas, según el CDC, buscan interrumpir la cadena de transmisión y reducir la incidencia de cuadros graves.

¿Cuáles son las recomendaciones del CDC para prevenir la infección por Shigella XDR?

Con el aumento de infecciones por Shigella XDR, el CDC ha reforzado las recomendaciones de prevención dirigidas a la población general y a los profesionales de la salud. Entre ellas destacan:

  • Lavarse las manos de forma minuciosa con agua y jabón después de ir al baño, cambiar pañales o atender a personas enfermas.
  • Evitar tragar agua en piscinas, lagos y otras fuentes recreativas.
  • Manipular adecuadamente los alimentos, especialmente durante viajes nacionales o internacionales.
  • Abstenerse de tener relaciones sexuales con personas diagnosticadas con shigelosis hasta transcurridas al menos dos semanas desde la desaparición de los síntomas.

La agencia federal enfatiza la importancia de la educación sanitaria y la vigilancia activa para limitar la expansión de Shigella XDR. En 2023, la entidad ya había emitido una alerta sobre el crecimiento de estas cepas y la necesidad de fortalecer la respuesta sanitaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cepas de Shigella XDR no responden a los cinco antibióticos orales comúnmente utilizados, complicando la atención clínica y el tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta en la salud pública el aumento de Shigella XDR en Estados Unidos?

El aumento de infecciones por Shigella resistentes a los antibióticos modifica el panorama epidemiológico en Estados Unidos, desplazando el foco de los niños a adultos y generando desafíos terapéuticos para el personal de salud. Las autoridades sanitarias han reconocido el fenómeno como un problema creciente de salud pública, con implicancias para la atención médica, la prevención y la investigación.

¿Qué medidas prevén las autoridades frente a la propagación de Shigella XDR en los próximos años?

El CDC prevé que la vigilancia genómica, el desarrollo de nuevos tratamientos y el refuerzo de las prácticas de higiene personal y colectiva serán clave para contener la propagación de la bacteria. Para la población, la información actualizada y la adopción rigurosa de medidas preventivas resultan esenciales para reducir los riesgos de contagio y las complicaciones asociadas.

La evolución de la resistencia bacteriana y la respuesta del sistema sanitario serán factores determinantes en el control de la shigelosis XDR, según el informe oficial. El seguimiento continuará en los próximos años, con énfasis en la detección temprana y la protección de los grupos vulnerables.

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