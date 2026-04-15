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Rusia endureció las restricciones a las VPN en medio de la censura de internet

Las redes privadas virtuales permiten a los usuarios ocultar los sitios web que visitan, mejorando la seguridad al dificultar el acceso de las redes de telecomunicaciones y los servicios de seguridad a los datos

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Pasajeros usan teléfonos móviles en una estación de metro en Moscú, Rusia REUTERS/Ramil Sitdikov
Pasajeros usan teléfonos móviles en una estación de metro en Moscú, Rusia REUTERS/Ramil Sitdikov

Rusia ha endurecido sus restricciones al uso de VPN para acceder a diversos servicios en línea, según informaron medios estatales e independientes el miércoles, en un intento de las autoridades por ejercer un mayor control sobre las comunicaciones en línea.

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten a los usuarios ocultar los sitios web que visitan, mejorando la seguridad al dificultar el acceso de las redes de telecomunicaciones y los servicios de seguridad a los datos.

Su popularidad se ha disparado en Rusia en los últimos años como una forma de eludir la censura estatal, especialmente ante el bloqueo impuesto por Moscú a numerosos sitios web de noticias críticos, servicios occidentales, plataformas de redes sociales y servicios de mensajería.

La agencia estatal de noticias TASS informó el miércoles que bancos, sitios de transmisión de video, tiendas en línea y motores de búsqueda estaban bloqueando el acceso cuando detectaban que el usuario tenía una conexión VPN activa.

Periodistas de AFP en Moscú vieron mensajes de error que decían “Parece que está utilizando una VPN” y “Acceso denegado. Desactive la conexión VPN si está utilizando una” al intentar acceder a las tiendas en línea Ozon y Wildberries. Las empresas de telecomunicaciones rusas llevan meses intentando limitar el tráfico a través de VPN, pero medios independientes informaron que las restricciones se habían ampliado significativamente en los últimos días.

Según informaron los medios estatales, el gobierno ruso ordenó a los operadores de telecomunicaciones y a los principales proveedores de servicios que bloquearan a los usuarios de VPN antes del 15 de abril.

Moscú impuso una estricta censura días después de lanzar su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en 2022 y ha erradicado la oposición pública a la guerra y al Kremlin.

Preguntado por la AFP el miércoles sobre las nuevas restricciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró: «Actualmente no hay prohibiciones (de VPN) ni responsabilidad penal por su uso. No tengo información que indique lo contrario ni sobre planes al respecto».

Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente de Rusia. Arina Antonova/TASS
Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente de Rusia. Arina Antonova/TASS

El organismo ruso de control de internet, Roskomnadzor, lleva meses limitando simultáneamente el tráfico de las dos principales aplicaciones de mensajería del país —Telegram y WhatsApp— en un intento por impulsar a los usuarios a utilizar Max, una superaplicación estatal sin cifrado similar a WeChat de China, que, según los críticos, plantea problemas de privacidad y vigilancia.

Los primeros en detectar esta situación fueron las publicaciones ‘Ostorozhno, nóvosti’ y RusNews, que observaron que cuando están conectados las VPN no funcionan los servicios de Yandex (el principal buscador en Rusia, con todo un ecosistema de aplicaciones), el sistema de correo electrónico Mail.ru, la red social VK (el Facebook ruso), tiendas digitales y aplicaciones bancarias.

‘Ostorozhno, nóvosti’ indicó que al intentar abrir la aplicación del mercado digital Wildberries aparece un mensaje de “acceso restringido” con llamados a desconectar la VPN.

Según pudo constatar EFE, otro tanto ocurre con su homólogo Ozon tanto en móviles como ordenadores de mesa.

Además, los usuarios rusos se quejan de que cuando los VPN están activados no funcionan servicios como Yandex.Pay (sistema de pago electrónico) y los cines en línea rusos como Kinopoisk, Wink.

En el caso del cine online Okko aparece una ventana que llama a desconectar los VPN.

El Gobierno ruso lanzó a fines de marzo una nueva campaña de censura en internet con medidas para reducir el empleo de las redes VPN (Virtual Private Network), que permiten acceder a los recursos prohibidos en este país.

Un pasajero usa su teléfono móvil mientras camina frente a un mosaico que representa al fundador del Estado soviético, Vladimir Lenin, en la estación de metro Biblioteka Imeni Lenina (Biblioteca Lenin) en Moscú, Rusia. REUTERS/Ramil Sitdikov
Un pasajero usa su teléfono móvil mientras camina frente a un mosaico que representa al fundador del Estado soviético, Vladimir Lenin, en la estación de metro Biblioteka Imeni Lenina (Biblioteca Lenin) en Moscú, Rusia. REUTERS/Ramil Sitdikov

El ministro de Desarrollo Digital, Maxud Shadáyev, admitió que el objetivo de las autoridades es “reducir el uso de VPN”, muy extendido, especialmente en las grandes ciudades y entre la juventud.

Precisó que las autoridades quieren “restringir el acceso a una serie de plataformas extranjeras” que supuestamente se niegan a cumplir con la legislación rusa en materia de seguridad o de lucha contra el terrorismo.

En clara alusión a la red de mensajería Telegram, aseguró que con algunas de esas plataformas se intentó “en vano” llegar durante largo tiempo a un acuerdo.

El portal Meduza alertó a fines de marzo que el Ministerio tenía previsto prohibir el acceso a las plataformas nacionales a través del VPN.

(Con información de AFP y EFE)

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