Cómo solicitar prórroga hasta el 15 de octubre para la presentación de impuestos en EEUU y cuáles son los consejos a contribuyentes

El IRS permite solicitar una prórroga hasta el 15 de octubre, pero exige abonar los impuestos adeudados antes del plazo oficial (REUTERS/Kent Nishimura)

La llegada del 15 de abril marca el plazo final para que los contribuyentes en Estados Unidos presenten su declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2026, aunque para quienes no logren completar el proceso a tiempo, la ley prevé la posibilidad de solicitar una prórroga hasta el 15 de octubre.

Esta extensión, como destaca la agencia tributaria federal, solo otorga más tiempo para presentar la declaración, no para abonar los impuestos adeudados. Así, los contribuyentes deben estimar y pagar cualquier monto pendiente antes del cierre de la jornada, a fin de evitar multas o intereses, según informó la agencia Associated Press.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona, además, programas de asistencia gratuita, entre ellos el Volunteer Income Tax Assistance (VITA) y el Tax Counseling for the Elderly (TCE), diseñados para personas con ingresos de hasta USD 69.000 anuales, individuos con discapacidades, contribuyentes con dominio limitado del inglés y ciudadanos mayores de 60 años.

De acuerdo con Associated Press, estos servicios están disponibles en todo el país y ofrecen atención en varios idiomas, incluido el español, para quienes enfrentan dificultades fiscales.

Los programas gratuitos VITA y TCE del IRS ofrecen asistencia fiscal a contribuyentes con ingresos bajos, discapacidades o mayores de 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentación clave y recomendaciones para evitar errores en la declaración

Los expertos recomiendan a quienes preparen su declaración que tengan disponibles ciertos documentos esenciales: el número de Seguridad Social, formularios W-2 para empleados, 1099-G para personas desempleadas, 1099 para autónomos y registros de ahorros e inversiones.

También es fundamental conocer las deducciones posibles, como gastos educativos, médicos o donaciones, y los créditos tributarios disponibles, como el crédito fiscal por hijos o aportes a planes de ahorro para la jubilación. Para obtener una lista más detallada, el propio IRS remite a su sitio web oficial.

El proceso se agiliza si toda la documentación se reúne antes de iniciar la declaración, especialmente en casos donde la situación financiera haya cambiado respecto al año anterior.

La creación de un PIN de protección de identidad con el IRS constituye otra sugerencia destacada por especialistas; esta medida requiere un código que el mismo contribuyente genera y que será imprescindible para completar la presentación, reforzando la protección frente al robo de identidad.

Para quienes no reciban los formularios en formato físico porque han optado por la comunicación electrónica, es esencial revisar las plataformas digitales de bancos, empleadores o instituciones financieras.

Tom O’Saben, director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales en la National Association of Tax Professionals, explicó en Associated Press: “No haber recibido un documento por correo no significa que no existe información relevante que deba reportarse adecuadamente”.

Verificar que el nombre consignado en la declaración coincida exactamente con el que figura en la tarjeta de Seguridad Social también previene demoras. En casos de cambio de apellido por matrimonio o discrepancias en las W-2, el IRS recomienda actualizar los datos ante la Administración del Seguro Social o solicitar la corrección al empleador.

La documentación esencial incluye el número de Seguridad Social, formularios W-2, 1099 o 1099-G y registros de inversiones para la declaración de impuestos (Canva)

Opciones para presentar o solicitar extensión y asistencia gratuita

La prórroga para presentar la declaración se puede gestionar empleando programas de software fiscal, la herramienta Free File del IRS o mediante envío postal. El plazo para pedir la extensión expira el mismo 15 de abril y otorga hasta el 15 de octubre para entregar la documentación, manteniéndose inalterada la fecha límite para efectuar pagos.

El IRS también ofrece el IRS Free File, una plataforma asistida sin costo destinada a contribuyentes con ingresos de USD 89.000 o menos durante el año anterior. Además, existe un asistente tributario interactivo que resuelve consultas en tiempo real.

Otra alternativa es contratar a un profesional autorizado, como un contador público certificado. El IRS dispone de un directorio nacional de preparadores acreditados, facilitando la búsqueda a través de su portal web.

El sistema estadounidense contempla automáticamente una prórroga de dos meses, hasta el 15 de junio, para integrantes del ejército y quienes residan en el extranjero. No obstante, salvo indicación contraria, los pagos deben efectuarse antes del 15 de abril, según subrayó el IRS en la cobertura de Associated Press.

Además de los programas gratuitos, existen clínicas de asistencia fiscal repartidas por todo Estados Unidos para quienes presenten inconvenientes específicos, incluidas opciones de atención en varios idiomas, como el chino y el vietnamita.

La contratación de profesionales certificados, disminuye el margen de error en la presentación de documentos ante el IRS (Freepik)

Quienes hayan tenido más de un empleo en 2026 deben recopilar un formulario W-2 por cada puesto desempeñado. Aquellos que hayan optado por no recibir notificaciones en papel deben estar atentos a sus cuentas en línea para no omitir ingresos.

El IRS recalca la importancia de presentar “la totalidad de los ingresos”, ya sea mediante formularios W-2, 1099 o cualquier otro comprobante correspondiente. Esto reduce el riesgo de inconsistencias y de eventuales auditorías.

Por último, para los contribuyentes que esperan un reembolso fiscal, el pago se procesará una vez presentada la declaración, sin verse afectado por la solicitud de prórroga.