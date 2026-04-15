Estados Unidos

Google deberá pagar millones a usuarios de Android en Estados Unidos tras demanda por uso indebido de datos

Una demanda colectiva alega que la empresa recibe información de los dispositivos móviles incluso sin actividad aparente, lo que motivó una acción judicial resuelta mediante una compensación millonaria

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Primer plano de una figura del robot Android verde parada sobre una superficie reflectante; el logo de Google aparece difuminado en el fondo
Google enfrenta una demanda millonaria en Estados Unidos por recolectar datos móviles de usuarios de Android sin autorización, lo que llevó a un acuerdo de compensación para millones de afectados (Reuters)

El gigante tecnológico Google acordó pagar 135 millones de dólares a raíz de una demanda colectiva que acusa a su sistema operativo Android de transferir datos móviles de usuarios sin su consentimiento, según informó CBS News.

El acuerdo, que podría impactar a cerca de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, excluye a los residentes de California, quienes ya habían sido incluidos en un arreglo previo, de acuerdo con fuentes judiciales y sitios especializados como ClassAction.org.

Quiénes pueden reclamar el pago y cómo es el proceso

De acuerdo con CBS News, el acuerdo cubre a personas que hayan utilizado dispositivos Android para conectarse a internet a través de red celular entre el 12 de noviembre de 2017 y la actualidad.

El sitio oficial del acuerdo, gestionado por la Corte de Distrito del Distrito Norte de California, detalla que los usuarios recibirán una notificación personalizada —por correo postal o electrónico— con un código de aviso y uno de confirmación, necesarios para ingresar su método de pago en el portal correspondiente.

Top Class Actions precisó que el monto a recibir dependerá del número final de reclamantes y de los descuentos aplicados por honorarios legales, impuestos y costos administrativos. El pago máximo por persona está fijado en 100 dólares, aunque la cifra real podría ser considerablemente menor.

Los usuarios que no consignen su información bancaria igualmente podrían recibir el pago si el administrador logra procesarlo por otros medios, aunque existe el riesgo de que el dinero no se transfiera, tal y como advirtió la administración del acuerdo y citó CBS News.

Vista trasera de una persona con cabello rizado sujetando un smartphone Android en una calle con edificios y peatones, con símbolos de Wi-Fi flotando alrededor del teléfono
Quienes hayan navegado desde un dispositivo Android usando red celular en los últimos años quedan comprendidos en la resolución judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles del acuerdo y exclusiones

El arreglo judicial excluye a los usuarios de California, estado que ya estaba contemplado en un acuerdo anterior por USD 314,6 millones en 2025. Según ClassAction.org, la demanda colectiva nacional involucra únicamente a personas fuera de ese estado.

Además, no se requiere realizar ninguna acción para recibir el pago, salvo que el usuario desee elegir un método de cobro o actualizar información de contacto.

El fondo de USD 135 millones afrontará deducciones importantes: hasta el 29,5% para honorarios legales, USD 1,5 millones para costos administrativos y premios de hasta USD 25.000 para los demandantes principales, según documentos oficiales citados por Top Class Actions.

Una balanza de la justicia y un mazo de juez en primer plano. Detrás, el logo de Google en neón, visible en una sala de tribunal de madera
La multinacional tecnológica aceptó la creación de un fondo millonario tras enfrentar acusaciones sobre el uso indebido de información personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios y fechas clave tras la demanda

La demanda, presentada en 2020, alegó que Google recolectó datos de usuarios sin informarles, incluso cuando los dispositivos estaban inactivos y las aplicaciones cerradas, lo que generó un consumo involuntario de datos móviles.

El texto judicial sostiene que “Google obliga a estos usuarios a subsidiar su vigilancia al programar sus dispositivos Android para que transmitan información en tiempo real de forma secreta“, postura que Google rechaza en su totalidad, según recogió CBS News.

Tras el acuerdo, la compañía deberá modificar los términos de servicio de Google Play, su sistema de consentimientos y la configuración de uso de datos, además de aclarar qué información se transmite y en qué circunstancias, tal y como lo confirmaron fuentes judiciales y especialistas legales.

Primer plano del logo de Google Play en una pared iluminada, con el texto #googleplay_tgs y la silueta de una persona mirando un teléfono
Google Play deberá modificar sus políticas y mensajes de consentimiento para informar con mayor claridad a los usuarios sobre el uso y la transmisión de sus datos móviles (Reuters)

La fecha límite para excluirse del acuerdo o presentar objeciones es el 29 de mayo de 2026, mientras que la audiencia de aprobación final está prevista para el 23 de junio de 2026.

Los pagos se ejecutarán solo tras la confirmación judicial definitiva y la resolución de posibles apelaciones, según el equipo legal que administra el caso.

En caso de que queden fondos remanentes, estos serán redistribuidos entre los beneficiarios o donados a una organización aprobada por la corte, nunca devueltos a Google, tal y como aseguraron fuentes de ClassAction.org.

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