Jennie de BLACKPINK, Benicio Del Toro y Victoria Beckham entre los artistas más influyentes del mundo según TIME

La revista TIME reveló su lista TIME100 2026, que nombra a las 100 personas más influyentes en el mundo del entretenimiento (OA/REUTERS)

La revista TIME publicó su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, una selección que reúne a figuras de distintos ámbitos como el entretenimiento, la política, los negocios, la ciencia y el deporte.

En la categoría artística, 16 nombres destacan por su impacto en el cine, la música, la televisión y la literatura, en un espectro que va del country al K-pop, del cine iraní a Broadway.

La edición de este año incluye cuatro portadas globales protagonizadas por la actriz Zoe Saldaña, la comediante Nikki Glaser, el actor Wagner Moura y el cantautor Luke Combs.

Según explicó el editor en jefe de TIME, Sam Jacobs, en su carta a los lectores, la influencia no responde a una sola métrica, sino a las historias que moldean el presente y a las personas que las impulsan.

El cantante country reafirma su alcance internacional con una base de seguidores que trasciende el género (REUTERS/Steve Marcus)

En esa línea, la lista combina figuras ampliamente conocidas con otras de impacto más específico en sus campos.

El cantante Luke Combs, una de las principales figuras del country contemporáneo, forma parte de la selección con un perfil escrito por Ed Sheeran.

El artista también participará en la gala anual del TIME100, que se celebrará el 23 de abril en Nueva York y que será conducida por Nikki Glaser, con presentaciones musicales de Combs y la cantante Coco Jones.

Por primera vez, la alfombra roja del evento será transmitida en vivo a través de plataformas digitales, con la conducción de Maura Higgins y Terrence J.

La integrante de BLACKPINK consolida su carrera solista y amplía su presencia en el pop global (REUTERS/Daniel Cole)

En el ámbito del pop global, Jennie, integrante de BLACKPINK, fue incluida tras consolidar su carrera en solitario. Su perfil fue escrito por Gracie Abrams, en un reconocimiento que refuerza la presencia de artistas asiáticos en la industria musical internacional.

Entre las figuras televisivas, destaca Keke Palmer, presentada por el productor Brian Grazer.

También figura Noah Wyle, recordado por su papel en ER, quien regresó al género médico con The Pitt, serie de HBO Max en la que participa como actor, productor, director y guionista.

El actor retoma el drama médico con "The Pitt" y suma un Emmy por su papel protagónico (REUTERS/Caroline Brehman)

Su interpretación le valió un premio Emmy como mejor actor principal en una serie dramática. En su semblanza para TIME, el actor LeVar Burton escribió: “Noah Wyle es una de esas personas a las que adorarías odiar, excepto que no puedes porque es un tipo estupendo”.

Otra de las duplas destacadas es la de Taylor Swift, quien escribió sobre Dakota Johnson, actriz de Challengers y Madame Web, en un momento de alta actividad en su carrera.

La actriz atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera con proyectos en cine comercial y autoral (REUTERS/Mario Anzuoni)

La lista también incluye a Claire Danes, presentada por Jesse Eisenberg, y al actor puertorriqueño Benicio Del Toro, cuyo perfil fue escrito por el director Paul Thomas Anderson.

Entre las incorporaciones principales también se encuentra el actor Ethan Hawke, reconocido por su trayectoria en el cine independiente y comercial, y la diseñadora y empresaria Victoria Beckham, figura influyente en la industria de la moda y presentada en la lista por Anna Wintour.

El actor puertorriqueño mantiene su presencia en el cine internacional con una trayectoria consolidada (REUTERS/Mario Anzuoni)

Desde América Latina, el brasileño Wagner Moura aparece entre los seleccionados tras un año de proyección internacional. Conocido por producciones como Narcos, el actor amplió su alcance global con nuevos proyectos cinematográficos, lo que le valió reconocimiento crítico, incluyendo un Globo de Oro y una nominación al Oscar por su trabajo reciente, según destacó la cobertura de USA Today.

En el ámbito teatral, Jonathan Groff fue incluido tras su participación en Bobby Dazzler en Broadway, con un perfil escrito por Sutton Foster. También figura Rhea Seehorn, conocida por Better Call Saul, quien obtuvo un Globo de Oro y un Critics Choice Award por su trabajo en Pluribus. Su semblanza fue redactada por Britt Lower, quien destacó su versatilidad interpretativa.

La lista incorpora además al director iraní Jafar Panahi, cuya trayectoria ha estado marcada por restricciones impuestas por el gobierno de su país, incluyendo arrestos y prohibiciones para ejercer su profesión. Su perfil fue escrito por la actriz y activista Nazanin Boniadi.

La diseñadora y empresaria afianza su influencia en la industria de la moda a nivel global (REUTERS/Aude Guerrucci)

En música, el cantautor Noah Kahan fue reconocido por la honestidad de sus composiciones, centradas en temas como la salud mental y la identidad. En TIME, Marcus Mumford escribió: “Noah no es la persona más glamorosa de la sala. Es la más honesta”.

También fue incluido Anderson .Paak, descrito por Natasha Lyonne como “el artículo genuino de múltiples facetas. Nadie como él”.

Desde la industria cinematográfica india, Ranbir Kapoor aparece como uno de los actores más taquilleros de su generación, con un perfil escrito por Ayushmann Khurrana. En literatura, la novelista Tayari Jones, autora de An American Marriage, integra la lista con una semblanza firmada por Imani Perry.

El listado también incluye a la escritora de thrillers Freida McFadden, cuya obra mantiene una presencia constante en las listas de ventas. Su perfil fue escrito por E.L. James, autora de Cincuenta sombras de Grey.

Más allá del entretenimiento, la lista TIME100 2026 abarca líderes políticos, empresarios, científicos y activistas.

La estadounidense Alysa Liu durante su programa libre de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno el jueves 19 de febrero del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Entre ellos figuran nombres como el presidente chino Xi Jinping —quien aparece por decimocuarta vez, la mayor cantidad en esta edición— y la activista Dolores Huerta, de 96 años, la persona de mayor edad en el listado. En contraste, la patinadora artística Alysa Liu, de 20 años, es la más joven.

La publicación se enmarca en una serie de actividades que incluyen el TIME100 Summit, previsto para el 22 de abril en Nueva York, donde participarán figuras como António Guterres, Victoria Beckham y el creador MrBeast, entre otros.