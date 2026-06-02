Estados Unidos

El transporte público de Los Ángeles ofrece viajes gratis para las elecciones primarias

Mediante el acceso sin costo a trenes, autobuses, bicicletas compartidas y el servicio Micro, se busca que más ciudadanos lleguen a los centros de votación antes del cierre de los comicios

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La ciudad de Los Ángeles establece el transporte gratuito en todo el sistema para facilitar el voto durante la elección primaria de este 2 de junio en California (Imagn Images)
La ciudad de Los Ángeles establece el transporte gratuito en todo el sistema para facilitar el voto durante la elección primaria de este 2 de junio en California (Imagn Images)

El Área metropolitana de Los Ángeles ofrece viajes gratuitos este martes 2 de junio en autobuses, trenes, bicicletas compartidas y Metro Micro para facilitar la participación en la elección primaria.

Esta jornada, que cambia el estado habitual de los servicios en el sur de California, incluye contiendas observadas de cerca como la alcaldía de Los Ángeles y la carrera por la gubernatura estatal para reemplazar a Gavin Newsom, según medios locales como NBC Los Angeles y KTLA5.

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La medida también incluye la instalación de buzones para entregar boletas en 10 estaciones de la red, de acuerdo con la información difundida por NBC Los Angeles y autoridades de la ciudad angelina. Entre las paradas mencionadas figura Union Station, la terminal de pasajeros más grande del oeste de Estados Unidos.

Para usar el sistema ferroviario no será necesario presentar tarjeta TAP ni otro medio de pago para abrir los torniquetes, aclararon las coberturas de NBC Los Angeles y KTLA5. En las estaciones con nuevos accesos, las puertas permanecerán cerradas con una indicación para avanzar y se abrirán automáticamente al acercarse el pasajero, explicó el Área metropolitana de Los Ángeles en sus cuentas de Facebook y X.

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Captura de pantalla de un tuit de Metro Los Ángeles. Muestra un mapa del sistema de transporte con estaciones marcadas para depositar votos y un banner electoral
Diez estaciones estratégicas de LA Metro instalan buzones oficiales para la entrega de boletas electorales y refuerzan la participación ciudadana (X/Metro Los Angeles)

Metro extendió la gratuidad: incluye buses, trenes, bicicletas y Micro

La gratuidad abarca Metro Bus, Rail, Bike y Micro, de acuerdo con Metro Los Angeles. En el caso de Metro Bike Share, el viaje gratis es de 30 minutos y requiere seleccionar “1-Ride” en la aplicación o en un negocio e ingresar el código 060226, de acuerdo con KTLA5.

Ese código puede usarse varias veces a lo largo del día, según La Opinión. El Metro publicó además un enlace informativo específico para el servicio de bicicletas compartidas, a través de sus redes sociales junto con un mapa.

La agencia de transporte y la Oficina del Registro Civil y de Votación del Condado de Los Ángeles coordinaron la colocación de los buzones de boletas para ampliar el acceso al voto, según NBC Los Angeles. Mientras que ABC7 informó que esos buzones fueron instalados en estaciones seleccionadas de la red.

Diez estaciones estratégicas de LA Metro instalan buzones oficiales para la entrega de boletas electorales y refuerzan la participación ciudadana (REUTERS/Bing Guan)
Diez estaciones estratégicas de LA Metro instalan buzones oficiales para la entrega de boletas electorales y refuerzan la participación ciudadana (REUTERS/Bing Guan)

Una jornada electoral que incluye la alcaldía de Los Ángeles y la carrera por gobernador

La oferta de transporte gratuito busca ayudar a los votantes a llegar a los centros de votación o a entregar sus papeletas en estaciones de Metro. La decisión fue presentada por la autoridad de transporte como una forma de hacer más fácil votar el día cúlmine de la primaria, de acuerdo con KTLA5.

Entre las contiendas más comentadas figura la elección por la alcaldía de Los Ángeles, según NBC Los Angeles y Telemundo 52. A nivel estatal, la primaria definirá a los dos candidatos a gobernador de California que avanzarán a la elección general de noviembre.

Las elecciones primarias de California definirán la alcaldía de Los Ángeles y a los dos candidatos para la gobernación estatal en noviembre (REUTERS/Fred Greaves)
Las elecciones primarias de California definirán la alcaldía de Los Ángeles y a los dos candidatos para la gobernación estatal en noviembre (REUTERS/Fred Greaves)

Diversos medios de la ciudad remarcaron en que, según las encuestas más recientes, el demócrata Xavier Becerra encabeza las preferencias, seguido por el republicano Steve Hilton y el también demócrata Tom Steyer. Además señalaron que en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles participan Karen Bass, la concejala Nithya Raman y Spencer Pratt.

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