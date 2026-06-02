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Israel intensifica sus operaciones militares contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las unidades de las FDI desplegaron ataques coordinados sobre infraestructuras empleadas por el grupo armado fnanciado por Irán, lo que mantuvo la intensidad de los combates pese a que las gestiones diplomáticas buscan detener los enfrentamientos

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Israel intensifica sus operaciones militares contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah

Las fuerzas del ejército israelí intensificaron sus operaciones en el sur del Líbano, donde la 91.ª División y la Fuerza Aérea atacaron almacenes de armamento, cuarteles generales y otras infraestructuras utilizadas por el grupo terrorist Hezbollah, según un comunicado difundido en la red social X por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El mensaje subraya que los objetivos estaban vinculados a la organización, señalada como terrorista por Israel.

Pese al anuncio de un alto el fuego parcial promovido por Estados Unidos y aceptado por Hezbollah, las hostilidades entre Israel y el grupo respaldado por Irán persistieron durante la noche. El gobierno libanés informó que Hezbollah aceptó una propuesta estadounidense para un cese mutuo de ataques. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció haber alcanzado un entendimiento entre las partes, que contemplaría la suspensión de ataques israelíes sobre Beirut y sus suburbios del sur, a cambio de que Hezbollah detuviera los ataques contra territorio israelí.

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Nueva ronda de negociaciones diplomáticas en Washington

Representantes de Israel y Líbano se reúnen este martes en Washington en la cuarta ronda de negociaciones desde el inicio de la guerra en marzo. Hezbollah se opone a estos contactos, mientras el presidente libanés, Joseph Aoun, defendió la vía diplomática, calificando las negociaciones como “la única forma de poner fin a la guerra”. Aoun denunció lo que describió como una “agresión feroz” de Israel en territorio libanés.

Netanyahu afirma que las operaciones militares de Israel en el Líbano continuarán y que las fuerzas avanzan hacia el río Zaharani, en la incursión más profunda desde 2000. (REUTERS/Stringer)
Netanyahu afirma que las operaciones militares de Israel en el Líbano continuarán y que las fuerzas avanzan hacia el río Zaharani, en la incursión más profunda desde 2000. (REUTERS/Stringer)

Durante la madrugada, Hezbollah informó a través de Telegram que atacó con cohetes un tanque israelí en Hadatha y que la noche anterior había atacado vehículos y soldados israelíes. El ejército israelí, por su parte, indicó que interceptó dos proyectiles lanzados desde Líbano hacia el norte de Israel y aseguró que no hubo heridos.

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Intensificación de los ataques y situación en el terreno

La agencia oficial libanesa NNA reportó ataques israelíes en las localidades de Marwaniyeh, Sidiqine, Yater y Mansouri, así como una “detonación muy violenta” en Debbine. Las autoridades israelíes argumentan que su ofensiva es una respuesta a ataques y violaciones previas por parte de Hezbollah, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu acusó al grupo chiita de impedir el alto el fuego.

Aunque Washington anunció un entendimiento, Netanyahu aseguró que las operaciones militares continuarían en el sur del Líbano. Según sus declaraciones, las fuerzas israelíes avanzan hacia el río Zaharani, marcando la incursión más profunda de Israel en territorio libanés desde su retirada en el año 2000.

Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazan con ampliar el bloqueo marítimo desde el estrecho de Ormuz hacia Bab el Mandeb, afectando rutas globales de comercio. (REUTERS/ARCHIVO)
Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazan con ampliar el bloqueo marítimo desde el estrecho de Ormuz hacia Bab el Mandeb, afectando rutas globales de comercio. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante las últimas horas, la situación en la frontera entre Israel y Líbano se mantuvo tensa, con ataques cruzados a pesar de los anuncios de cese de hostilidades. El acuerdo divulgado por la embajada libanesa en Washington no supuso el fin de la guerra, ya que ambos bandos siguieron intercambiando fuego en el sur del Líbano y el norte de Israel.

Papel de Estados Unidos, Irán y advertencias a Hezbollah

El presidente Trump afirmó en Truth Social haber pedido a Netanyahu que evitara una ofensiva de gran escala contra Beirut, y aseguró que el mandatario israelí aceptó retirar tropas destinadas a esa operación. Trump también declaró que los dirigentes de Hezbollah aceptaron detener los tiroteos contra Israel y que, en reciprocidad, Israel no atacaría al grupo. Sin embargo, estas declaraciones no se tradujeron en una suspensión total de las hostilidades.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, advirtió: “Si no hay calma en el norte de Israel, no habrá calma para Hezbollah”. El conflicto, iniciado el 2 de marzo tras una represalia de Hezbollah por bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, ha profundizado la tensión regional entre Washington, Tel Aviv y Teherán.

Irán condicionó un acuerdo duradero al cese de las operaciones israelíes en Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo que “el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”. Medios estatales iraníes informaron que Teherán suspendía negociaciones indirectas con Washington y consideraba abandonar el alto el fuego vigente desde abril, aunque no hubo confirmación oficial inmediata. Consultado por estos informes, Trump afirmó a NBC que no había recibido comunicación alguna de Irán y, más tarde, a CNBC, respondió: “Realmente no me importa, me da completamente igual”.

Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con abrir “nuevos frentes” y el comandante de la Fuerza Quds, Esmaeil Qaani, advirtió sobre la posible ampliación del bloqueo marítimo desde el estrecho de Ormuz hacia Bab el Mandeb, una ruta clave para el comercio internacional.

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